الدوحة – قطر: يسر شركة اعمال ش.م.ق، إحدى الشركات الرائدة والمتنوعة في المنطقة، أن تعلن أن شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل، اعمال للتجارة والتوزيع، موزع رسمي لإطارات بريجستون في قطر، قد فازت بجائزة "الحلول وخدمات ما بعد البيع" من بين جميع موزعي بريجستون على مستوى العالم.

تُعد هذه الجائزة المرموقة تقديراً لشركة اعمال للتجارة والتوزيع كأكثر المستخدمين نشاطًا لأداة INSTA (فحص الإطارات أثناء الاستخدام) ضمن منصة "أدوات بريجستون" لعام 2024. تُعد INSTA ميزة رئيسية في قسم حلول بريجستون، والتي تُقدّمها من خلال تطبيقها الرقمي المبتكر "Toolbox". وتُبرز الجائزة التزام شركة اعمال للتجارة والتوزيع بتقديم خدمة استثنائية وخبرة مميزة لعملائها في قطر، مما يضمن أعلى مستويات الأداء والسلامة في حلول الإطارات.

وبهذه المناسبة، علّق السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة اعمال، قائلاً: "إننا نفخر بتحقيق اعمال للتجارة والتوزيع لهذا الإنجاز الكبير بحصولها على هذه الجائزة العالمية المرموقة من بريجستون. إن هذا التكريم يُبرز التزام فريقنا الثابت بالتميز في قطاع الإطارات ويُعزز مكانتنا كروّاد في تقديم الحلول المتقدمة وخدمات ما بعد البيع. شراكتنا مع بريجستون هي شهادة على قوة قيمنا المشتركة في الابتكار والجودة ورضا العملاء."

وأضاف السيد شريف شحادة، المدير التنفيذي لقطاع التجارة في شركة اعمال: "إن تكريمنا كأكثر المستخدمين نشاطًا لأداة INSTA على مستوى العالم هو شرف عظيم لفريقنا. يعكس نجاح شراكتنا مع بريجستون التزامنا بتحسين تجربة عملائنا من خلال التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المتخصصة. هذه الجائزة هي انعكاس للعمل الجاد والتفاني من موظفينا، ونحن نتطلع إلى مواصلة تقديم حلول مبتكرة لعملائنا في جميع أنحاء قطر."

لقد أثبتت شركة اعمال للتجارة والتوزيع ريادتها المستمرة في السوق القطري من خلال تبني الحلول الرقمية لتحسين إدارة وصيانة الإطارات. لقد كانت خاصية INSTA في منصة " Toolbox " بريجستون أداة أساسية في مساعدة الشركة على تقديم قيمة مضافة لعملائها، مما يضمن الأداء الأمثل للإطارات ويطيل عمر المركبات في جميع أنحاء قطر.

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