الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت شركة اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة ("سي جي إس" أو "الشركة")، الشركة الرائدة في مجال الهندسة والتصنيع في قطاع تقنيات سلاسل التبريد في المملكة العربية السعودية، اليوم عن اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة بنجاح وتحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

وتعد "سي جي إس" إحدى أبرز الشركات الرائدة في مجال تطوير الحلول المبتكرة وعالية الجودة لسلاسل التبريد، مع تركيزها على تقنيات التبريد المتقدمة، وحلول النقل المبرد، والوحدات المتنقلة المتخصصة، وتصميم وتصنيع أنظمة التبريد المعقدة.

وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 10.00 ريال سعودي للسهم الواحد. وبذلك، ستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج حوالي مليار ريال سعودي (ما يقارب 266.67 مليون دولار أمريكي).

كما تمت تغطية اكتتاب المستثمرين من المؤسسات بواقع 61.6 مرة، وبلغت القيمة الإجمالية لطلبات اكتتاب المستثمرين حوالي 18,487.84 مليون ريال سعودي (ما يقارب 4,930.10 مليون دولار أمريكي).

ومن المقرر أن تستمر فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد لمدة يومين، تبدأ بتاريخ 26 نوفمبر 2025م، وتنتهي بتاريخ 27 نوفمبر 2025م.

ستقوم الشركة بطرح 30,000,000 سهم عادي تمثل نسبة 30% من إجمالي رأسمالها المُصدر، وذلك عن طريق البيع من قبل المساهمين البائعين.

يحق للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 24,000,000 سهم تمثل 80% من إجمالي أسهم الطرح لتلبية الطلب على اكتتاب المستثمرين الأفراد. وسيتم تخصيص 6,000,000 سهم عادي كحد أقصى بما يعادل 20% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد.

فيما يخص الطرح، قامت الشركة بتعيين شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال) كمستشار مالي لعملية الطرح ومدير للاكتتاب ومدير لسجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد لتغطية الطرح، وشركة أرقام كابيتال كمدير مشترك لسجل اكتتاب المؤسسات.

تتضمن نشرة الإصدار للشركة جميع المعلومات المتعلقة بعملية الطرح. للحصول على تفاصيل إضافية، يمكن زيارة الموقع الخاص بعملية الطرح ipo.cgs.com.sa أو موقع المستشار المالي لعملية الطرح www.aljaziracapital.com.sa أو موقع هيئة السوق المالية www.cma.org.sa

يتعين على المكتتبين الأفراد الراغبين في الاكتتاب في أسهم الطرح تقديم طلبات الاكتتاب إلكترونياً عبر المواقع والمنصات الإلكترونية التابعة للجهات المستلمة التي تتيح هذه الخدمة للمكتتبين، أو من خلال أي وسيلة أخرى تقدمها الجهات المستلمة والتي يمكن للمكتتبين الأفراد الاكتتاب من خلالها في أسهم الشركة خلال فترة الطرح.

يمكن للمكتتبين الأفراد تقديم طلبات الاكتتاب إلى إحدى الجهات المستلمة التالية: شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال)، السعودي الفرنسي كابيتال، شركة الراجحي المالية، شركة الأهلي المالية، شركة الرياض المالية، شركة البلاد للاستثمار، شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة، شركة دراية المالية، شركة الإنماء المالية، شركة العربي المالية، شركة يقين المالية (يقين كابيتال)، شركة الخبير المالية، شركة الأول للاستثمار (ساب انفست)، شركة سهم كابيتال المالية (سهم كابيتال)، شركة جي آي بي كابيتال، مشاركة المالية، المجموعة المالية هيرميس السعودية، عوائد الأصول المالية.

