تستهدف تعزيز التعاون في مجال بحوث الذكاء الاصطناعي

أبوظبي: وقّعت شركة "إيه آي كيو" (AIQ)، المشروع المشترك بين كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة "جي 42"، والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أول جامعة على مستوى العالم للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الطرفين في إجراء بحوث مشتركة بمجال تقنيات الذكاء الاصطناعي مع التركيز على الحلول التقنية التي تخدم قطاع الطاقة. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور كل من عمر المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيه آي كيو"، والبروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إلى جانب أعضاء الإدارة العليا من كلا المؤسستين.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون شركة "إيه آي كيو"، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لتطوير مجموعة واسعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة كما تستكشفان فرص تأسيس مركز بحث وتطوير مشترك. وستتيح الاتفاقية كذلك فرص تدريبية على تقنيات الذكاء الاصطناعي لطلاب الجامعة في شركة "إيه آي كيو".

وتعليقاً على التعاون، قال عمر المرزوقي: "يشهد قطاع النفط والغاز تحولاً كبيراً في ظل التطور السريع للمشهد الرقمي. ويأتي التعاون بين شركة ’إيه آي كيو‘، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لدفع عجلة البحوث في تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تقديم حلول مبتكرة لخدمة قطاع الطاقة تسهم في تعزيز كفاءة العمليات واستدامتها. وتوفر هذه الشراكة كذلك إمكانات واسعة لتسريع وتيرة تطوير حلول الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاع الطاقة وتمكين نقل المعرفة ورعاية قادة المستقبل بمجال الذكاء الاصطناعي من خلال توفير المزيد من فرص التدريب داخل الدولة".

ومن جانبه، قال البروفيسور زينغ: "تلتزم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بدعم ابتكارات الذكاء الاصطناعي وتنمية المواهب والكوادر البشرية في دولة الإمارات. ويعتبر هذا التعاون بمثابة آلية لتنفيذ التزامنا من خلال البحث المشترك وتحقيق النمو المستقبلي".

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نبذة عن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي هي جامعة بحثية للدراسات العليا المتخصصة بالذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب والتقنيات الرقمية في جميع القطاعات الصناعية، وتهدف إلى تمكين الطلبة والشركات والحكومات من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتسخيرها لتحقيق التقدم المنشود. وتقدم الجامعة مجموعة متنوعة من برامج الدراسات العليا المصممة لبناء المعارف والمهارات التخصصية المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما فيها الرؤية الحاسوبية وتعلم الآلة ومعالجة

اللغات الطبيعية. ويستمر القبول لفصل الخريف لعام 2022 في الجامعة حتى نهاية شهر يونيو. للمزيد من المعلومات ومعايير القبول يمكن إرسال طلب الالتحاق من هنا.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.mbzuai.ac.ae

للتواصل الإعلامي:

آية سكّوري رئيس قسم العلاقات العامة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي Aya.sakoury@mbzuai.ac.ae

نبذة عن شركة AIQ

تعد AIQ شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة تعمل على تعزيز التحول القائم على الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وإعادة ابتكار عملياته لرفع الكفاءة وتحسين العمليات التشغيلية للنهوض بمستقبل مستدام للقطاع. تأسست AIQ في 2020 كمشروع مشترك بين أدنوك ومجموعة جي 42 لتجمع بين خبرة أدنوك الصناعية ذات المستوى العالمي جنبًا إلى جنب مع نخبة علماء البيانات في جي 42. تعمل الشركة على جمع البيانات وتصنيفها ونمذجتها بكفاءة مما يدعم عملية اتخاذ القرار لضمان عمليات أكثر كفاءة وحفظ للموارد وتعزيز لمعدل الاستدامة في قطاع الطاقة.

تترسخ أهداف ومساعي AIQ بشكل أساسي لدعم الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات، وتوسيع مدارك وإمكانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للمساهمة في تعزيز مكانة الدولة لتصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031. تجمع AIQ بين الخبرة العالمية في القطاع ومجموعة رائدة من علماء البيانات، بالإضافة إلى البيانات الضخمة والبنية التحتية للحوسبة السحابية الفائقة، وتستخدم الشركة منصة إدارة البيانات الخاصة بها E-Novus، والتي تضم أربعة مجموعات مخصصة من التطبيقات - Drill-Novus وGeo-Novus وOpti-Novus وEco-Novus، والتي تم تطويرها بالكامل في دولة الإمارات لتخدم سلسلة إمداد صناعة النفط والغاز بالكامل لتعزيز الكفاءة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.

للتواصل الإعلامي:

نورا نصار

مسؤولة العلاقات العامة في هيل آند نولتون ستراتيجيز AIQ@hkstrategies.com

+971 5 224 48204