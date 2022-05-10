أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة كريدو كومينيكيشنز للاتصال والعلاقات العامة Credo Communications، عن افتتاح مكاتبها الإقليمية والدولية في أبو ظبي (المكتب الرئيسي) ودبي والبحرين والمملكة المتحدة، مع الشركات التابعة لها في المملكة العربية السعودية ومصر وأوروبا الشرقية والصين.

كريدو Credo هي وكالة متكاملة للاتصال والعلاقات العامة والتسويق وخدمات الاتصال الرقمي، تم تأسيسها من قبل محترفين ذوي خبرة طويلة في هذا القطاع، شغلوا مناصب عليا في شركات العلاقات العامة العالمية، تم تجميعهم تحت إشراف وقيادة رئيس مجلس الإدارة الإماراتي، سامر الحيرة.

ستستخدم الوكالة المعرفة العميقة والثاقبة للسوق المحلي، بالإضافة إلى أحدث الأفكار العالمية لمنح الشركات والمؤسسات الإقليمية ميزة تجارية حقيقية، مع التركيز على قنوات الاتصال المتجددة والمتطورة، والتي تستهدف جيلًا جديداً من المستخدمين.

وعلق رئيس مجلس إدارة كريدو Credo ، السيد سامر الحيرة قائلاً: "بصفتي مستخدماً للكثير من خدمات التسويق والاتصالات في جميع أنحاء المنطقة، وصلت لقناعة أن الشركات الخارجية ترغب في تقديم المشورة، ولكن في كثير من الأحيان لا تفهم تماماً الوضع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو دول مجلس التعاون الخليجي، مما يقيد حركتها فيما يمكن تقديمه." وأضاف الحيرة "هناك بعض الشركات العالمية الكبرى، لكن تقع مقراتها الرئيسية في نيويورك أو لندن أو في أي مكان آخر. في كريدو Credo، نختلف عن ذلك كوننا من أبناء هذه المنطقة، ونعيش ونتفاعل مع مجريات الأحداث في المنطقة، ولدينا خبرة عالمية وتخصص في هذا المجال، وبكل فخر مقرنا الرئيسي في إمارة أبو ظبي".

تعتمد وكالة كريدو Credo على التأثير المتزايد لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر الأسواق العالمية على مستوى المال والأعمال وكذلك على الصعيدين السياسي والاجتماعي. يعني ذلك، أنّ هيكل الشركة مكوّن في الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر هي المحور، ويتم نقل المعارف في مجال الاتصال المؤسسي من المنطقة إلى مكاتبها الدولية. ومن خلال العمل مع خبراء في هذا القطاع، من الخدمات المالية إلى ميتافيرس Metaverse، تهدف وكالة كريدو Credo إلى رفع مكانة منطقة دول مجلس التعاون الخليجي كمركز امتياز للاتصال.

وأختتم الحيرة قائلاً " طموحنا عالٍ للغاية، ولكننا نعلم أننا بحاجة إلى بناء الثقة مع قادة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. نأمل أن ترغب الشركات في أسواقنا باستخدام الشركات المحلية، وعندما يرون ما يمكننا تقديمه بشكل حرفي، فسوف يكافئوننا بالمزيد من الأعمال. وهذه هي أفضل طريقة لنمونا".

تلتزم وكالة كريدو Credo بتوظيف الكفاءات المحلية الموهوبة، وبنفس الوقت تقوم بتطوير الشركة التي من شأنها تعزيز سمعة السوق المحلي. وتقوم الوكالة بشكل استباقي بتدريب وتطوير موظفيها الجدد لمنحهم المهارات والخبرات العالمية اللازمة في التسويق والاتصال والعلاقات العامة.

تم تأسيس وكالة Credo كشركة ذات مسؤولية محدودة مع وجود مكتب لها في وسط مدينة أبو ظبي، وهي مسجلة أيضاً كشركة محدودة في المملكة المتحدة.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.credocomms.com .

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