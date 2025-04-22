بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقليل استهلاك الطاقة في المنتجع بنسبة 20% من خلال تنفيذ العديد من تدابير كفاءة الطاقة بموجب اتفاقية توفير مشتركة مدتها 10 سنوات مع إكس- نور

دبي، الإمارات العربية المتحدة : وقّعت فنادق جيه إيه بالم تري كورت، وفندق جيه إيه بيتش، ونخلة جبل علي، وفندق جيه إيه ليك فيو، الوجهات الشاطئية الرائدة في جبل علي، اتفاقيتين استراتيجيتين مع إكس-نور، الشركة الرائدة في تطوير الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة، لتعزيز جهودها في مجال الاستدامة. تشمل هذه المبادرات تركيب نظام طاقة شمسية كهروضوئية بسعة 1.127 ميجاواط، وتطبيق العديد من إجراءات كفاءة الطاقة، والتي ستُحقق توفير في استخدام الطاقة بما يعادل ما تحققه محطات الطاقة الشمسية بسعة 5.1 ميجاواط. وستتولى إكس-نور مسؤولية تنفيذ كلا المشروعين وصيانتهما المستمرة.

الاتفاقية الأولى، وهي عقد إيجار للطاقة الشمسية الكهروضوئية لمدة 20 عامًا، ستشهد تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح مختلف منتجعات جيه إيه. صُمم هذا النظام لتوليد 1.972 جيجاواط/ساعة من الطاقة النظيفة سنويًا، ليصل إجمالي إنتاجه إلى 37.6 جيجاواط/ساعة على مدى عقدين. ستُخفّض مبادرة الطاقة الشمسية انبعاثات الكربون في المنتجعات بمقدار 15,053 طنًا خلال مدة الاتفاقية، مما يُعزز الأهداف البيئية لكلا الطرفين.

تُقدّم فنادق جيه إيه ذات الخمس نجوم، وهي جيه إيه بالم تري كورت، وفندق جيه إيه بيتش، ونخلة جبل علي، وفندق جيه إيه ليك فيو، تجارب ضيافة فريدة مع التركيز على الاستدامة. تتماشى هذه المبادرات الجديدة، بالتعاون مع إكس-نور، مع التزام الفنادق بالمسؤولية البيئية، مما يُعزز بصمتها البيئية من خلال تقليل انبعاثات الكربون وتحسين استخدام الموارد.

تواصل شركة إكس-نور ، وهي مشروع مشترك بين إكس-ايليو و دتكو، في دعم جهود خفض انبعاثات الكربون لدى العملاء الصناعيين والتجاريين في المنطقة من خلال توفير حلول الطاقة المتجددة جاهزة للاستخدام. وتمثل هذه الشراكة الأخيرة مع فنادق جيه إيه المختلفة نهجًا مبتكرًا في استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة، مما يعزز البصمة المستدامة للفنادق ويدعم أهداف المناخ الإقليمية والعالمية. تمتلك إكس-نور مكاتب في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، و ايضاً تبادر في طرح مشاريعها في كافة دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

للمزيد من المعلومات حول إكس-نور وخدماتها، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.x-noor.com، وللمزيد من المعلومات حول فندق جيه إيه بالم تري كورت، فندق جيه إيه بيتش، وفندق جيه إيه ليك فيو، يُرجى زيارة. الموقع الإلكتروني.

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