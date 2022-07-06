الرياض، المملكة العربية السعودية: - فازت "إس إن سي- لافالين"، وهي شركة عالمية للخدمات المهنية المتكاملة وخدمات إدارة المشاريع ولديها مكاتب في جميع أنحاء العالم، بعقدٍ لخدمات إدارة المرافق ل مشروع المجموعة الثانية للمدارس التابع لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية (الصورة: ايتوس واير). وستجري عمليات الشراء للمشروع بالتعاون مع شركة تطوير للمباني، في إطار اتحاد شركات يضم شركة رؤية العالمية للاستثمار، ومجموعة العمران، و"إس إن سي- لافالين".

ويُعدّ مشروع المجموعة الثانية مخطط شراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى تمويل وتصميم وبناء وإدارة المرافق لـ60 مدرسة حكومية في المدينة المنورة، غرب المملكة العربية السعودية لمدة 20 عاماً. ويشمل نطاق عمل "إس إن سي- لافالين" خدمات إدارة المرافق المتكاملة وصيانة الأرضيات وإدارة دورة الحياة. وبالإضافة إلى ذلك، ستوفر الشركة خدمات الإدارة وتطوير العمليات التي يدعمها نظام إدارة المرافق بمساعدة الحاسوب والتطبيق الافتراضي عبر الجوال لمكتب الدعم المعني بإدارة المرافق الذي يسهل الوصول إليه في الوقت الفعلي من قبل فريق إدارة المدرسة، مما يمكّنه من إجراء صيانة تفاعلية فعّالة في الوقت المناسب. ويُتوقّع أن يستفيد أكثر من 50 آلاف طالب من مشروع مدارس المجموعة الثانية. وفي عام 2020، فازت "إس إن سي- لافالين" أيضاً بعقد لخدمات إدارة المرافق لمشروع المجموعة الأولى للمدارس التابع لوزارة التعليم والذي يشمل 60 مدرسة حكومية في مدينتي جدة ومكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.

وفي هذا السياق، قال محمد يوسف، نائب الرئيس الأول لشؤون المشاريع والعمليات والصيانة، الخدمات الهندسية في شركة "إس إن سي - لافالين" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نفخر بأن نكون جزءاً من مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يهدف إلى دعم رؤية السعودية 2030 من خلال توسيع نطاق الخدمات التعليمية في مختلف مناطق المملكة. ويعدّ فوزنا المتكرر بمشاريع المجموعة الأولى والمجموعة الثانية للمدارس برعاية شركة التطوير للمباني خير دليل على سجلنا الناجح بصفتنا مزوداً رائداً لخدمات إدارة المرافق وشريكاً موثوقاً يهدف للحفاظ على هذه المرافق وفقاً لأعلى معايير التكنولوجيا والجودة والسلامة".

وفي إطار أهداف رؤية السعودية 2030، تتعاون وزارة التعليم وشركة تطوير للمباني مع القطاع الخاص لتوفير بنية تحتية عالية الجودة لجميع المدارس الحكومية وبيئة تعليمية جذابة لتحتل مكان المرافق الحالية في نهاية المطاف. وفي إطار هذه المبادرة، تقوم وزارة التعليم وشركة التطوير للمباني بشراء مدارس في المملكة العربية السعودية باستخدام نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بموجب مجموعات مختلفة. وبفضل خبرة واسعة في خدمات هندسة مشاريع البنية التحتية، تعمل شركة "إس إن سي - لافالين" مع العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط لمساعدتهم على استخدام حلول إدارة المرافق المتقدمة المصممة لتقديم هيكلية صيانة وعمليات متسقة ومتجاوبة وضمان تشغيل جميع الأنظمة بأفضل إمكاناتها.

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لمحة عن شركة "إس إن سي- لافالين"

تأسست شركة "إس إن سي- لافالين" في عام 1911، وهي شركة عالمية للخدمات المهنية المتكاملة وخدمات إدارة المشاريع تسعى عبر مكاتبها المنتشرة حول العالم إلى وضع أُسس مستقبل أفضل لكوكبنا وموظّفينا. ونبتكر حلولاً مستدامة تُشكّل صلة وصلٍ بين الناس والتكنولوجيا والبيانات لتقديم وإدارة أكثر المشاريع تعقيداً. ونُسخِّر قدراتنا العالمية في المشاريع المحلية لصالح عملائنا، ونُقدّم خدمات فريدة متكاملة تشمل كامل دورة حياة الأصول، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والمشورة والخدمات والبيئية، والشبكات الذكية والأمن السيبراني، والتصميم والهندسة، وإدارة المشتريات والمشاريع والإنشاءات، والعمليات والصيانة، والتفكيك ورأس المال - للعملاء في قطاعات استراتيجية رئيسية مثل الخدمات الهندسية، والطاقة النووية، والعمليات والصيانة ورأس المال. للمزيد من الأخبار والمعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: snclavalin.com أو متابعتنا على "لينكد إن" و"تويتر".

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زينة كوركي

مديرة شؤون التواصل والعلاقات العامة

"إس إن سي-لافالين"- الشرق الأوسط وافريقيا

البريد الإلكتروني: Zeina.Kourki@snclavalin.com