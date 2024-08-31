حملة عبّر عن ولائك لفريقك: أعلن عن الشراكة بين نادي برشلونة وإتش إم دي عبر إعلان تلفزيوني مشترك على قناة اليوتيوب يركّز على المشجعين قبل أول مباراة للفريق على أرضه في الدوري الإسباني الجديد

فليك، روميو، فيكتور، أولمو، رويبوك... هي بعض أبرز أسماء اللاعبين الجدد المنضمين إلى نادي برشلونة لكرة القدم في الأشهر الأخيرة، وأُعلِن اليوم (الخميس 22 أغسطس) عن داعم جديد للانضمام إلى جماهير النادي. هذا الداعم هو شركة (إتش إم دي) ، وهي شركة أوروبية مبتكرة للهواتف المحمولة، تتميز عن غيرها من الشركات باعتمادها الابتكار والإبداع والمقاربة العصرية في منتجاتها وحملاتها الترويجية والتسويقية، ويأتي أسلوب الإعلان عن الشراكة مع نادي برشلونة العريق الذي أُطلق اليوم دليلاً على خصوصية وتفرد إتش إم دي في هذا السياق.

وقد نُشر مقطع فيديو على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بشركة إتش إم دي ونادي برشلونة لكرة القدم يظهر فيه مصفف شعر النجوم أمثال لامين يامال وساول بيريجرينا، وهو يحلق شعار نادي برشلونة الشهير بجوار شعار شركة إتش إم دي في مؤخرة رأس أحد المشجعين للإعلان عن اتفاقية شراكة مدتها ثلاث سنوات، كما يقدم الفيديو لمحة سريعة عن هاتف إتش إم دي الذكي الجديد، إتش إم دي سكايلاين باللون الأزرق التوباز.

وينص عقد الشراكة الأولية التي تمتد لثلاث سنوات، على أن تصبح شركة إتش إم دي الشريك العالمي والهاتف المحمول الرسمي لنادي برشلونة لكرة القدم، ما سيسهم في زيادة شعبية إتش إم دي، وهي شركة مقرها فنلندا، ولم يتجاوز عمرها 10 سنوات، ومع ذلك أصبحت أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في أوروبا، وتمتد الشراكة بين العلامتين التجاريتين إلى ما هو أبعد من كرة القدم؛ إذ ستغطي فرق كرة السلة وكرة الصالات وكرة اليد والهوكي على الجليد التابعة لنادي برشلونة أيضاً.

كان ساول بيريجرينا، مصفف شعر النجوم، قد قام مؤخرًا بقص شعر نجم برشلونة لامين يامال، وحقق مقطع الفيديو على تيك توك أكثر من 7.5 مليون مشاهدة؛ هذه المرة، وضعت شركة إتش إم دي المشجع إينيغو في مقعد الحلاقة الخاص بساول لإنشاء عمل فني مذهل من فنّ الحلاقة يجمع بين شعاري العلامتين التجاريتين.

وقال سانميت سينغ كوتشار، نائب رئيس إتش إم دي في منطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا: "كرة القدم هي الرياضة الأولى في الشرق الأوسط، ويحظى نادي برشلونة بشعبية كبيرة وهو محبوب جداً في كافة دول هذه المنطقة، نحن سعداء جدًا بهذه الشراكة، وقريبًا سيصبح مشجعو برشلونة في هذه المنطقة أقرب إلى فريقهم المفضل من خلال إتش إم دي".

من جانبه قال لارس سيلبيرباور، الرئيس التنفيذي للتسويق العالمي في شركة إتش إم دي: "عندما يتعلق الأمر بالإبداع والابتكار في الرياضة، لا يمكنك تجاهل نادي برشلونة لكرة القدم، إذ لطالما دافع النادي عن الابتكار والجمال والأناقة، ونملك نحن العقلية نفسها عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا، وبالطريقة التي يجمع بها نادي برشلونة الناس معًا - فهو أكثر من مجرد نادٍ بالطبع – سنكون متشابهَين؛ كل جهاز نصنعه مصمم لتحسين حياة الناس والربط بينهم، لقد كنت من مشجعي نادي برشلونة لكرة القدم لمدة طويلة منذ انضمام مايكل لاودروب إلى النادي في عام 1989، وما زلت من مشجعي النادي، ويسعدني أن أعلن اليوم عن انضمام إتش إم دي إلى قائمة داعمي هذا النادي العريق، إننا الآن في غاية الشوق للبدء بالتعاون مع النادي للقيام معًا ببعض الأشياء المذهلة للجمهور".

وبعيدًا عن الملاعب، ستتمتع شركة إتش إم دي بحضور مميز على المنصات الرقمية لنادي برشلونة لكرة القدم (التي بلغ عدد مشاهديها في آخر إحصاء 468 مليونًا)، كما ستتعاون العلامتان التجاريتان على مدار الأشهر والسنوات القادمة على إنتاج الكثير من المحتوى الرقمي المبتكر واللافت لإثارة حماس المشجعين والحفاظ على مستويات عالية من الشراكة.

قال جولي جويو، نائب رئيس التسويق في نادي برشلونة لكرة القدم: " فخورون جداً باتخاذ خطوة جديدة إلى الأمام في استراتيجيتنا التجارية عن طريق دمج شركة إتش إم دي بوصفها شريكًا عالميًا جديدًا، نشعر بأننا متوافقون معهم من ناحية قيم العلامة التجارية، لأن رؤيتهم الصادقة والشفافة للتكنولوجيا تعطي الأولوية للتخلص من النفايات والاستخدام المسؤول، مع مراعاة خاصة لرفاهية الأجيال القادمة. من الآن فصاعدًا، أصبحت إتش إم دي وبرشلونة علامتين تجاريتين تسيران جنبًا إلى جنب وتتطلعان معًا إلى المستقبل".

نبذة عن إتش إم دي:

نحن إتش إم دي، أي الهواتف المحمولة البشرية، نبدأ عملنا بالاستماع إلى ما يريده الناس حقًا، إن مستهلكينا شغوفون بالكوكب الذي نعيش عليه، وغالبًا ما يشعرون بالإرهاق بسبب التعلق الزائد بالعالم الرقمي، ويراقبون ميزانيتهم ​​عن كثب؛ ولهذا السبب، نحن سعداء بأن نكون أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في أوروبا، وندعم إصلاح الهواتف في المنزل، ونعتبرها ملاذًا للراحة من الضجة الرقمية التي تحيطنا. في هذا العام، يمكنك أن تتوقع رؤية مجموعة جديدة من الأجهزة المحمولة الأصلية من إتش إم دي ، بالإضافة إلى هواتف نوكيا وشراكات جديدة مثيرة. لمزيد من المعلومات، راجع www.hmd.com

نبذة عن نادي برشلونة:

يعد نادي برشلونة لكرة القدم أعظم نادٍ متعدد الرياضات في العالم، وسيكمل في عام 2024 عامه الخامس والعشرين بعد المئة من تاريخ تأسيسه؛ إذ تأسس النادي في عام 1899 وهو مملوك لأعضائه، متجذر في مدينته وبلده، ووجهة نظره عالمية، وله مقار رسمية في ثلاث قارات مختلفة: برشلونة وهونج كونج ونيويورك.

يسعى برشلونة إلى تغيير العالم من خلال التميز الرياضي، وهذا يصل أيضًا إلى عالم المعرفة والابتكار عبر مركز برشلونة للابتكار، كما يشتهر النادي بالتزامه بالقضايا الاجتماعية التي ينقلها عبر مؤسسة نادي برشلونة لكرة القدم، وعمله على تثقيف الأولاد والبنات بالقيم الإيجابية للرياضة. لقد تطور برشلونة في السنوات الأخيرة حتى أصبح الآن أحد أكثر الأندية الرياضية المحبوبة في العالم وأحد أكثر الأندية متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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