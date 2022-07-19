سيدعم تطبيق نيوترل Newtrl المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة لقياس أهداف العمل المناخي وتحقيقها مع مكافأة الموظفين على خلق عالم خالٍ من الكربون

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت شركة أوليف جايا Olive Gaea التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي توفر حلول خالية من الكربون للجهات الحكومية والخاصة، رسمياً تطبيق نيوترل Newtrl، حيث تهدف الشركة من خلاله إلى إشراك الموظفين ومكافأتهم على سلوكياتهم المستدامة ودفع نجاح الشركة من خلال إجراءات مناخية ممتعة وقابلة للقياس.

ويعد تطبيق نيوترل هو أول تطبيق مؤسسي يجمع الموظفين والمنظمات معًا في جدول أعمال الاستدامة المشترك في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والهند، إذ تتمثل مهمة تطبيق نيوترل الأساسية في تحويل السلوكيات اليومية الفردية إلى إجراءات مناخية قوية وجماعية وإيجابية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.

وبهذه المناسبة قال فيفيك تريباثي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة أوليف جايا: "لا يمكن للحكومات والشركات وحدها حل أزمة المناخ العالمية، والخبر السار هو أنه بعد جائحة كوفيد-19 كانت هناك أبحاث متزايدة حول الغرض والعمل المناخي، حيث يريد الناس عيش حياة أكثر استدامة، كما أنهم يتوقعون من الشركات أن تتحمل مسؤولية تأثيرها البيئي".

وأضاف تريباثي قائلاً: " تتمتع الشركات اليوم بفرصة غير مسبوقة لتحويل هذه الرغبة في الاستدامة إلى عمل جماعي قوي، ومع اقتراب وصول تعداد سكان العالم إلى 7 مليارات شخص والذين يعمل نصفهم تقريبًا وبالتالي، يتمتع الموظفون بإمكانيات هائلة لمكافحة تغير المناخ".

يقول 74٪ من المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة وفقًا لبحث أجرته ماستر كارد بأن الشركات تتصرف بشكل مستدام أكثر أهمية من قبل مرحلة جائحة كوفيد-19، كما يشعر 81٪ من المستهلكين بقوة أن الشركات يجب أن تساعد في تحسين البيئة وفقًا لدراسة حديثة أجرتها شركة نيلسن آي كيو العالمية للقياس وتحليل البيانات على مستوى العالم.

كما وجدت دراسة حديثة أجريت على 1000 موظف في شركات أمريكية كبيرة أن 72٪ من جيل الألفية أي ما يقرب من 75٪ من القوى العاملة العالمية بعد أربع سنوات من الآن على استعداد تام لخفض رواتبهم للعمل في شركة مستدامة.

تعتبر القوة العاملة المشاركة أمرًا بالغ الأهمية من منظور الشركات لأنها تزيد من معدلات الإنتاجية والاحتفاظ بها وتقلل من نسبة التغيب وتساعد في استقطاب المواهب وتحسن من سعادة العملاء.

وأردف تريباثي قائلاً: "في حين أن هناك العديد من الطرق لزيادة المشاركة، فإننا نعلم أن الطريقة الأكثر فاعلية هي من خلال مبادرات الاستدامة".

يمكّن تطبيق نيوترل الشركات من تحسين أداء الاستدامة ومشاركة الموظفين من أجل عالم خالٍ من الكربون، كما يمكن للموظفين اختيار التعهدات والإجراءات الملموسة لجعل أسلوب حياتهم أكثر استدامة ومساعدة مؤسساتهم على تحقيق أهداف قابلة للقياس للحد من الكربون.

يوفر التطبيق منصة سهلة لإدارة أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات وجمع البيانات لانبعاثات النطاق 3 وإعداد تقارير الاستدامة، كما أنه يساعد في تثقيف الموظفين حول الاستدامة التي تساهم في إحداث تأثير إيجابي مضاعف.

واختتم تريباثي حديثه قائلاً: "نحن نتطلع إلى العمل مع الشركات في جميع أنحاء المنطقة ومساعدتها على التوافق مع أهداف الوصول نحو صافي انبعاثات صفرية وإشراك قوتها العاملة بطريقة هادفة وفعالة".

تطبيق نيوترل (Newtrl) متاح للتنزيل الآن على متاجر آبل وجوجل بلاي، كما يمكن للشركات الاتصال بـشركة أوليف جايا للاشتراك في الخدمة.

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نبذة عن تطبيق نيوترل Newtrl:

Newtrl هو أول تطبيق مؤسسي يجمع الموظفين والمؤسسات معًا على جدول أعمال مشترك للاستدامة في جميع أنحاء المنطقة.

تم تطوير Newtrl بواسطة شركة أوليف جايا ومقرها دبي، والذي يوفر حلول خالية من الكربون للجهات الحكومية والخاصة، ويعمل على تمكين الموظفين ويدفع نجاح الشركات من خلال العمل المناخي القابل للقياس والمرح والمكافئ.

يمكّن التطبيق المؤسسات من تحسين أداء الاستدامة ومشاركة الموظفين من أجل عالم خالٍ من الكربون. يمكن للموظفين اختيار التعهدات والإجراءات الحقيقية التي لن تجعل أسلوب حياتهم أكثر استدامة فحسب، بل ستساعد شركتهم أيضًا على تحقيق أهداف قابلة للقياس للحد من الكربون.

نبذة عن شركة أوليف جايا:

Olive Gaea هي أول منصة للاستدامة كخدمة (ساس) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والهند. مهمتنا هي جعل الحياد الكربوني ميسور التكلفة لأي شخص في أي وقت وفي أي مكان وبناء مستقبل مناخي مرن في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم.

يساعد Olive Gaea الشركات والهيئات الحكومية على تطوير استراتيجيات الوصول نحو صافي انبعاثات صفرية من خلال خرائط طريق حساب غازات الدفيئة والتخفيف من آثارها، مما يوفر تعويضات متجددة وقائمة على الطبيعة منتقاة بعناية وموثقة من طرف ثالث من المنطقة والعالم.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم Olive Gaea مجموعة من الحلول المبتكرة بدءًا من زراعة الأشجار الممكَّنة بالتكنولوجيا، وصولاً إلى واجهات برمجة التطبيقات للتجارة الإلكترونية وملصقات العمل المناخي، وتطبيق Newtrl للجوال لمشاركة الموظفين ، والاستشارات ، والتي تندرج جميعها تحت مظلة الاستدامة.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي .www.olivegaea.com