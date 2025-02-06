في إطار توجهات شركة «أوليف تري للتطوير العقاري» للتوسع في السوق العقاري و بخطة طموحه خلال الفترة المقبلة، و بخبرات تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجال التطوير العقاري، تعلن شركة «أوليف تري» عن تحقيق العديد من إنجازاتها البارزة في تنفيذ مشروعات متنوعة بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تعمل الشركة حالياً على 3 مشروعات رئيسية، والتي قد اوشكت على الإنتهاء من المراحل الأولى منها وتسليم الوحدات لعملائها، مع تحقيق تقدم كبير في المراحل الأخري المتبقية والبدء في المرحلة الرابعة والأخيرة في المشروع. ومن أبرز مشروعات الشركة، مشروع متعدد الاستخدامات في العاصمة الإدارية يتكون من ٨ أدوار تشمل ٤ أدوار تجارية، دور طبي، و٣ أدوار إدارية، ويقع بالقرب من المحطة المركزية للمنوريل وفندق الماسة. وبالنسبة للمشروع الثاني وهو مشروع «أورو نيو كابيتال» بالعاصمة الإدارية، وهو مشروع سكني يقع بين حي السفارات وحي المستثمرين، ويتضمن المشروع كلوب هاوس، مسجد و مول، و يحقق كل احتياجات العملاء من الفئات المختلفة، حيث أوشكت الشركة على الإنتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وتسليم الوحدات لعملائها ، بالإضافة إلى تحقيق تقدم كبير في المراحل الأخرى من المشروع والبدء فى المرحلة الرابعة والاخيرة فى المشروع مع كبرى شركات المقاولات. وتتميز مشروعات «أوليف تري» بمواقع استراتيجية وإطلالات مشرقة تحت شمس العاصمة، حيث توفر بيئة سكنية تجمع بين الفخامة والراحة. تتمتع الوحدات السكنية بتصميمات عصرية تضمن استفادة كاملة من الإضاءة الطبيعية ، مما يعزز من جودة الحياة اليومية للسكان. كما تحرص الشركة على دمج المساحات الخضراء والخدمات المتكاملة لتوفير حياة عصرية هادئة. كما تتميز مشروعات الشركة بالمواقع الاستراتيجية والتصميمات العصرية، مع تقديم تسهيلات سداد، والاستعانة بكيانات قوية في الاستشارات الهندسية لضمان تنفيذ المشاريع وفقا لاعلى معايير الجودة . وتقدم الشركة مجموعة من التسهيلات في السداد لجميع مشروعاتها، حيث تعتمد الخطة الاستثمارية للشركة علي تقديم قيمة مضافة للسوق العقاري، وذلك من خلال تقديم مجموعة من المشروعات العقارية المختلفة، التي تلبي احتياجات السوق العقاري للشرائح المختلفة.

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