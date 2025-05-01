لندن، المملكة المتحدة، 1 مايو 2025: أعلنت أوداس للاستشارات العالمية، الشركة المتخصصة في الاستشارات المالية ومقرها المملكة المتحدة، عن إطلاق برنامج الشركاء الاستراتيجيين الهادف إلى بناء ودعم الشراكات العالمية عالية القيمة في دولة الإمارات ومنطقة الخليج.

تبذل دول منطقة الخليج جهوداً حثيثة لتنويع اقتصاداتها وتعزيز شراكاتها العالمية، ويتيح برنامج الشركاء الاستراتيجيين لرجال الأعمال والاستشاريين في المنطقة إمكانية الوصول إلى حلول مالية مخصّصة، وشبكات عالمية وأدوات استراتيجية حصرية تمكّنهم من إبرام شراكات عالمية قوية وطويلة الأمد. كما تؤكد المبادرة أيضاً على التزام شركة أوداس بتمكين الكفاءات الإقليمية ودعم النمو المستدام من خلال تعزيز الابتكار والتعاون.

وقال يونوت دراجوس أونيسكو، الرئيس التنفيذي لشركة أوداس للاستشارات العالمية: "تمثل منطقة الخليج مركزاً محورياً للابتكار المالي والاستثمار الاستراتيجي. ويهدف برنامج الشركاء الاستراتيجيين إلى بناء الشراكات العالمية القوية وتمكين المتخصصين في المنطقة من الوصول إلى موارد واستشارات عالمية المستوى."

تقدم شركة أوداس مجموعة من الخدمات الهادفة إلى دعم المشاريع الناشئة، ومشاريع البنية التحتية والاستثمارات المؤسسية، ومنها خطابات الاعتماد الاحتياطية، وحلول تمويل المشاريع، وهيكلة الاستثمارات واستشارات تطوير الأعمال.

ويركّز برنامج الشركاء الاستراتيجيين على توفير باقة من الحلول المتكاملة في عدد من الأسواق الخليجية الرئيسية مثل دبي، وأبوظبي، والرياض والدوحة، ويهدف البرنامج لأن يكون حلقة وصل بين رأس المال العالمي والفرص الإقليمية عبر نماذج التعاون المرنة، والهياكل المالية المخصّصة وسهولة الوصول إلى نخبة من الخبراء الاستراتيجيين في القطاع المالي.

يقدّم برنامج الشركاء الاستراتيجيين المزايا التالية:

التعاون مع شركة استشارات مالية معترف بها عالمياً

سهولة الوصول إلى خطابات الاعتماد الاحتياطية، وإدارة السيولة، والمخططات الاستثمارية

توفير الدعم اللازم لإتمام المعاملات المعقدة وتوسيع قاعدة العملاء

الارتباط بعلامات تجارية موثوقة عالمياً

المرونة التشغيلية وفرص التعاون طويلة الأمد

تؤمن شركة أوداس للاستشارات العالمية بأهمية الشراكات الإقليمية ودورها الحيوي في بناء مستقبل التمويل والأعمال، ويشكّل برنامج الشركاء الاستراتيجيين جزءاً رئيسياً من استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز مكانة الشرق الأوسط كمركز عالمي للاستثمار والابتكار.

نبذة عن أوداس للاستشارات العالمية

تُعد أوداس للاستشارات العالمية، ومقرها المملكة المتحدة، شركة متخصصة في الاستشارات والخدمات المالية وتتمتع بحضور دولي قوي. وتركز الشركة على تقديم الاستشارات التجارية، والاستشارات الاستثمارية، وهيكلة التمويل، وإصدار خطابات الاعتماد الاحتياطية وأدوات السيولة وتطوير المشاريع الاستراتيجية. وبفضل مكانتها القائمة على الثقة القوية والنتائج الملموسة، تلتزم أوداس للاستشارات العالمية بتمكين الشركات حول العالم، ومنها دول منطقة الخليج، لتحقيق نمو مستدام ونجاح طويل الأمد.

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