دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفلت "أنكس كابيتال" للأسواق المالية، وهي شركة متخصصة في تقديم الخدمات المالية ومقرها دبي، بإطلاق أعمالها رسميًا وذلك ضمن حدثٍ استثنائي أقيم في فندق "بالاتزو فيرساتشي". وحَضَرَ الفعالية نخبة من كبار الشخصيات والمشاهير العالميين وخبراء القطاع وحشد من ممثلي وسائل الإعلام وذلك للاحتفال بدخول الشركة القطاع المالي المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يأتي هذا الإطلاق في أعقاب الإنجاز الهام الذي حققته "أنكس كابيتال" مؤخرًا بحصولها على رخصة من الفئة الأولى من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة (رقم الترخيص: 20200000258). وتمنح هذه الموافقة التنظيمية الشركة الحق في تقديم خدمات التداول في الأسواق العالمية، المشتقات غير المباشرة/عقود الفروقات، والتداول الفوري للعملات الأجنبية، مما يرسخ مكانة "أنكس كابيتال" كلاعب جديد في القطاع المالي المتنامي في المنطقة. والجدير بالذكر ان الشركة تمتلك رأس مال قدره 30 مليون درهم إماراتي.

في كلمتها خلال الفعالية، سلطت السيدة تابيندا سانبال، مؤسِّسة ومديرة "أنكس كابيتال"، الضوء على فلسفة الشركة التي تُركِّز على العميل أولاً وشرحت رؤيتها طويلة المدى قائلةً: "هدفنا هو توفير تجربة تداول متطورة وموثوقة وسلسة للمستثمرين الأفراد والمهنيين على حدٍّ سواء. ونظرًا لكون دولة الإمارات العربية المتحدة سوقًا استراتيجيًا لنا، فإن حصول شركتنا على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع لا يعد مجرد إنجازًا تنظيميًا فحسب، بل هو دليل ثقة بقدراتنا. نحن مستعدون لبدء عملياتنا من مكاتبنا في برج أسبن، الواقع على شارع الشيخ زايد".

تتمتع السيدة سانبال بخبرة تزيد عن عشر سنوات في الأسواق المالية البريطانية، وتمتلك سجل حافل في مجال تعزيز البنية التحتية التشغيلية وضمان التميز التنظيمي في جميع أقسام أسواق رأس المال.

وشارك في هذا الاحتفال السيد ميتول كاباديا مدير العمليات في "أنكس كابيتال" الذي انضم إلى الفريق القيادي الذي ترأسه السيدة سانبال، حيث يمتلك خبرة تزيد عن 13 عامًا في أسواق رأس المال. واستعرض السيد كاباديا على هامش الحفل التقديمات الأساسية للشركة، والوصول الآمن إلى الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك التداول الفوري للعملات الأجنبية، وعقود الفروقات، والمعادن، والمؤشرات، والتداول المباشر في الأسهم الأميريكية، والعقود الآجلة، والخيارات.

ولفت كاباديا قائلاً: "مهمتنا في "أنكس كابيتال" تتمثل في الالتزام بأعلى المعايير الدولية بما يتعلق بالأنظمة والضوابط وجودة الخدمات. وبفضل حوكمة قوية وفريق عمل محترف، نهدف إلى بناء روابط ثقة مستدامة مع عملائنا والهيئات التنظيمية وكل أصحاب المصلحة".

بفضل هيكلية تنظيمية متينة وفريق قيادي مخضرم، من المتوقع أن تلعب "أنكس كابيتال" دورًا فاعلًا في القطاع المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويعكس تماهي الشركة مع سياسات هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بالعمل بشفافية وتمسكها بالامتثال بأعلى المعايير الدولية. وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل دعم "دكستريتي مانجمنت دي إم سي سي"، المستشار التنظيمي الرئيسي للشركة، والتي ضمنت من خلال خبرتها الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والسلع.

نبذة عن "أنكس كابيتال

تعتبر "أنكس كابيتال" شركة متخصصة في الخدمات المالية ومقرها دبي، وهي تقدم مجموعة واسعة من خدمات الوساطة وإدارة المحافظ والاستشارات مع وصول آمن إلى الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك تداول العملات الأجنبية، وعقود الفروقات، ومنتجات التداول غير المباشر، والأسهم، والعقود الآجلة، والخيارات. برأس مال قدره 30 مليون درهم إماراتي، تقدم الشركة تقنيات تداول متطورة وشفافة مصممة خصيصاً للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات. شركة "أنكس كابيتال" للأسواق المالية حاصلة على ترخيص وهي منظمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك برخصة من الفئة الأولى (رقم الترخيص 20200000258)، مما يضمن امتثالها الكامل لأعلى معايير الشفافية وحماية المستثمرين والسلوك المالي.

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