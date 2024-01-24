شركة التطوير العقاري متعدّدة الجنسيات العالمية تكشف الستار عن مشروع فريد متعدّد الاستخدامات يُعيد صياغة مفهوم الحياة في المدينة وذلك ضمن وجهة أيقونية بمساحة 7 أفدنة

دبي: يسرّ شركة أكوا العقارية متعدّدة الجنسيات والحائزة على جوائز المتمركزة في الإمارات العربية المتحدة الإعلان عن إطلاق مشروع "ذا سنترال داون تاون" الثوري الذي يؤكّد التزامها بتغيير مفهوم تجارب العيش الفاخرة في دبي.



وقد أعلنت شركة أكوا العقارية مؤخراً عن خططها الطموحة لإطلاق سلسلة من المشاريع المتميّزة في دبي تقدّر قيمتها بـ3 مليار درهم إماراتي أي ما يعادل 816 مليون دولار أمريكي. تستعد شركة أكوا العقارية لإطلاق تحفة معمارية لا يُعلى عليها، تمهد عبرها الطريق لعصر جديد من أسلوب الحياة الفاخر في أرجان، ومن المقرر إطلاق مشروع "ذا سنترال داون تاون" خلال الأسبوع الأول من فبراير 2024. وفي معرض التعليق على هذه الخطوة، عبّر السيد علي تومبي، مؤسس شركة أكوا العقارية عن حماسته لإطلاق هذا المشروع السبّاق، قائلاً: "يسرّنا الكشف عن مشروع "ذا سنترال داون تاون" الذي يجسّد رؤيتنا التي تهدف إلى الارتقاء بمفهوم تجارب العيش الفاخرة مع إضفاء لمسة من الراحة التامة وسهولة الوصول إلى كافة جوانب الحياة اليومية".



من المتوقع أن ترتقي أبراج مشروع "ذا سنترال داون تاون" الأربعة إلى آفاق جديدة من التميّز بحلول العام 2026، حيث تتمركز على قطعة أرض هي الأكبر في منطقة أرجان النابضة بالحياة وتبلغ مساحتها 300 ألف قدم مربّعة. كما ستتعالى هذه الأبراج الشامخة فوق مركز تسوّق ضخم يمتدّ على مساحة 150 ألف قدم مربّع. كذلك، يمنح هذا المشروع المقيمين فيه امتيازاً حصرياً إذ يتيح لهم العيش فوق ملاذ ساحر للتسوّق. بالإضافة إلى مركز التسوّق المذهل، سيتسنّى لهم الاستفادة من وسائل الراحة الكثيرة التي تشمل الاستجمام والترفيه، العافية واللياقة البدنية، المجتمع والثقافة، الطبيعة والهدوء. كذلك، يمكن للمقيمين الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة التي تزيد أسلوب حياتهم رقياً سواء أرادوا ممارسة كرة السلة على أرض الملعب أو مشاهدة فيلم بين رحاب السينما في الهواء الطلق أو الاسترخاء في غرفة مخصصة لجلسات اليوغا.

علاوة على ذلك، يتباهى المشروع بمنصّة تقدّم سلسلة من وسائل الراحة الداخلية والخارجية للضيوف، فتشكّل نقطة محورية لا تشبه سواها. وتشمل وسائل الراحة التي توفّرها غرفة محاكاة لرياضة الجولف، ومسبحاً بأمواج اصطناعية، وحوض جاكوزي وقاعة متعددة الأغراض، ليمضي المقيمون أمتع الأوقات وسط هذه المساحة الفريدة ومتعددة الاستخدامات. بالإضافة إلى ذلك، سيحلو للمقيمين الاستفادة من مجموعة الخيارات الترفيهية التي تضم منطقة للشواء، ونافورة مزوّدة بمصابيح ضوئية ملوّنة، ومنتزهاً للكلاب، ومنطقة جلوس عائلية، ومضماراً للركض، ومنطقة لعب للأطفال ومضماراً لممارسة رياضة الميني جولف. وتضمّ المساحة الخارجية أيضاً صالة رياضية في الهواء الطلق، ومزرعة عضوية، وملعب بادل وغرفة للصلاة وملاذاً من وحي الغابات المطيرة وجدار تسلّق وطاولة بينغ بونغ وحديقة للاسترخاء. أمّا بالنسبة إلى الأشخاص الذين يبحثون عن بعض الخدمات والمرافق الإضافية، فيضمّ المشروع صالون تجميل، ومركزاً للأعمال، وغرفاً لتبديل الملابس، وحضانة ونادياً صحّياً. وفي هذا السياق، يضيف السيد تومبي قائلاً: "تتمثل رؤيتنا في ابتكار مساحات تتفوق على أسلوب الحياة التقليدي، إذ يوفّر مشروع "ذا سنترال داون تاون" للمقيمين بين أحضانه أسلوب حياة راقياً يلبّي كافة احتياجاتهم، بحيث يشكّل مجتمعاً قائماً بحدّ ذاته".

يتألّف مشروع "ذا سنترال داون تاون" من 1168 وحدة سكنية تشتمل على شقق استوديو، وشقّق مؤلفة من غرفة نوم واحدة أو غرفتَين أو ثلاث غرف نوم بالإضافة إلى باقة مختارة من المتاجر.

كما يتباهى المشروع بموقع متميّز يسهل الوصول منه إلى أبرز الطرق السريعة وأشهر معالم دبي، لاسيّما حديقة الزهور "ميراكل جاردن"، وحديقة الفراشات في دبي وحلبة "دبي أوتودروم" لسباق السيارات. ويربطه موقعه الاستراتيجي بمختلف المناطق السكنية الفاخرة مثل دبي هيلز والمرابع العربية وقرية جميرا الدائرية، كما يسمح بإمكانية الوصول المباشرة إلى شارع الشيخ زايد، فيما يبعُد المشروع 30 دقيقة بالسيارة عن مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي.

يشكّل إطلاق هذا المشروع إنجازاً مهماً في مسيرة شركة أكوا العقارية التي تدعو المقيمين والمستثمرين والوسطاء إلى استكشاف أبراج مشروع "ذا سنترال داون تاون" الأربعة والارتقاء بأسلوب حياتهم إلى آفاق جديدة من الرقيّ.

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نبذة عن شركة أكوا العقارية:

تأسست شركة أكوا العقارية منطقة حرة - ذ.م.م في العام 2005، ورسخت مكانتها كشركة عقارية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. قررت الشركة أن تبدأ بتقديم خدمات التطوير العقاري الشاملة في العام 2010، التزاماً منها بتوفير خدمة ممتازة تكسب رضا العملاء، فباتت توفّر مجموعة واسعة من العقارات السكنية والتجارية التي تصمّمها تبعاً لمتطلّبات العملاء. تقدّم شركة أكوا العقارية باقة من الخدمات العقارية الشاملة والمتكاملة، بما فيها التسويق والوساطة العقارية والتأجير وإدارة العقارات والتخطيط للمشاريع وتطويرها وأنشطة المقاولات وإدارة جمعية الملاك.