الدوحة، قطر – أعلنت شركة أعمال ش.م.ع.ق.، إحدى أبرز الشركات متنوِّعة الأنشطة في المنطقة، عن قيام شركة السويدي للكابلات -وهي شركة تابعة مملوكة لشركة سنيار للصناعات القابضة قطر ذ.م.م.، إحدى المجموعات الصناعية الرائدة في قطر والتي تمتلك اعمال حصة 50% منها- بتوقيع العقد رسمياً مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ("كهرماء")، والذي تتجاوز قيمته 1 مليار ريال قطري. وبموجب هذا العقد، ستباشر شركة السويدي للكابلات قطر الاستعداد لتلقي طلبات التوريدات والطلبات الخاصة بمشروع توسعة نظام نقل الطاقة التابع لكهرماء في قطر، بما يشمل توريد وتركيب كابلات الكهرباء بجهد 132 كيلوفولت , والتي يتم تصنيعها من قبل مصنع الدوحة للكابلات، والذي تم إنشاؤه كشراكة بين كلّ من أعمال والسويدي للكابلات.

ومن جانب شركة أعمال، قام بتوقيع العقد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة. وقد حضر حفل التوقيع عدد من ممثلي الشركة، وهم: سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والسيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي، والسيد أحمد صادق السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك والسيد أحمد فتحي السويدي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سنيار للصناعات القابضة – قطر.

وبهذه المناسبة، صرح سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة اعمالش.م.ق.ع.، قائلاً:"نحن فخورون بتوقيع هذا العقد رسمياً مع كهرماء، ونثمن عالياً الثقة الكبيرة التي أولتها المؤسسة لشركتنا. كما نؤكد اعتزازنا بجودة منتجات شركة السويدي للكابلات، والتي ستلعب دوراً محورياً في تلبية احتياجات هذا المشروع الاستراتيجي بكفاءة عالية. إننا ملتزمون بتقديم أفضل الحلول التي تدعم تطور قطاع الكهرباء والبنية التحتية في قطر."

ومن جانبه، علّق السيد أحمد فتحي السويدي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سنيار للصناعات القابضة قطر، قائلاً: "يمثل توقيع هذا العقد بداية مرحلة جديدة في شراكتنا المثمرة مع كهرماء. نحن على ثقة بأن جودة منتجات السويدي للكابلات وخبرات فريق العمل ستسهمان في تنفيذ المشروع بأعلى المعايير وفي الوقت المحدد. إننا ملتزمون بدعم رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال توفير حلول موثوقة تواكب تطلعات الدولة وتساهم في بناء بنية تحتية متقدمة."

نبذة عن شركة اعمال ش. م.ع.ق.:

تعتبر شركة أعمال إحدى أكبر مجموعات الأعمال وأكثرها تنوعاً في المنطقة، وتم إدراجها في بورصة قطر في ديسمبر 2007، وفي 4 مايو 2025، بلغت القيمة السوقية للشركة 5.2 مليار ريال قطري ( 1.4مليار دولار أمريكي).

تتنوع عمليات أعمال على نطاق واسع وتضم 32 وحدة أعمال نشطة (شركات تابعة ومشروعات مشتركة) مع مراكز رائدة في السوق في قطاعات الصناعة، والتجزئة، والعقارات، وإدارة الخدمات، والمعدات الطبية والأدوية، وتوفر شركة اعمال للمستثمرين فرصة الاستثمار عالية الجودة والتوازن في النمو المتسارع للاقتصاد القطري وتطوره.

للمزيد من المعلومات حول شركة اعمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.aamal.qa

نبذة عن شركة سنيار للصناعات القابضة قطر:

سنيار للصناعات قطر القابضة هي إحدى المجموعات الصناعية الرائدة في قطر، والتي تأسست في عام 2007 كشراكة بين شركة أعمال ش.م.ع.ق. وشركة السويدى إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال تصنيع الكابلات والمنتجات الكهربائية المتكاملة في الشرق الأوسط. تهدف صناعات سنيار إلى إنشاء دورة متكاملة لتصنيع الكابلات وتنفيذ المشاريع حسب الطلب وهي الأولى من نوعها في قطر. تمتلك شركة سنيار للصناعات القطرية القابضة 4 شركات تابعة: الدوحة للكابلات، ومصنع سنيار للبكرات، ومصنع سنيار للنحاس، والسويدى للكابلات قطر. تمتلك شركة أعمال حصة 50٪ في شركة سنيار للصناعات القابضة قطر.

نبذة عن شركة السويدي للكابلات قطر:

تمتلك شركة أعمال حصة قدرها 38.3% في شركة السويدي للكابلات قطر.

بدأت السويدي للكابلات قطر عمليّاتها في 2006، وهي متخصصة في توزيع المعدات الكهروميكانيكية وكابلات شركة الدوحة للكابلات والشركات المصنعة الخارجية، وكذلك تقديم حلول متخصصة للمشاريع المُسندة إليها.

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