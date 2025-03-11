توقيع شراكة استراتيجية مع فيرساتايل إنترناشونال وهانيكو لحلول إضاءة الليد بهدف توطين حلول الإضاءة عالية الأداء وتحسين مرونة سلسلة التوريد

الخطوة تدعم رؤية السعودية 2030 من خلال دعم التصنيع المحلي وتوفير فرص للعمالة الماهرة وتطوير البنية التحتية المستدامة

المملكة العربية السعودية - أعلنت أشعل، الشركة المتخصصة في تقنيات الإضاءة المتنوعة، عن شراء أرض في المدينة الصناعية بشقراء، على بعد 180 كيلومتر شمال غرب العاصمة الرياض، من أجل إنشاء مركز متطور لتصنيع أحدث تقنيات الإضاءة. وتمثل هذه الخطوة إنجازاً مهماً يعزز مكانة المملكة بوصفها قائداً إقليمياً في قطاع الإضاءة المتطورة، ويسهم في تخفيض اعتماد المملكة على المستوردات، بالإضافة إلى تعزيز النمو الصناعي ومرونة سلسلة التوريد وتوفير فرص العمل.

وستنتج المنشأة الجديدة التي تبلغ مساحتها 6,800 متر مربع حلول إضاءة عالية الأداء لاستخدامها في المشاريع الكبرى في المملكة ومشاريع التطوير الحضري واسعة النطاق والبنية التحتية التجارية، كما ستوفر عدداً كبيراً من فرص العمل للعمالة المحلية. وتحرص أشعل من خلال الاستثمار في التصنيع المحلي على تمكين المهارات السعودية من تأدية دور مباشر في النقلة الصناعية للمملكة، إذ تزود القوة العاملة بالخبرات اللازمة في مجالي التصنيع المتقدم وتقنيات الإضاءة الموفرة للطاقة.

وستعتمد المنشأة على تقنيات متطورة في الإنتاج وتكنولوجيا إضاءة الليد الموفرة للطاقة والهندسة الدقيقة، مما يسهم في تلبية الطلب المحلي والحاجة لبناء قوة عاملة ماهرة تواكب متطلبات المستقبل. وتدعم أشعل الاستراتيجية طويلة الأمد الرامية إلى تنويع الاقتصاد في المملكة، وذلك من خلال توفير فرص عمل عالية القيمة وتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال تكنولوجيا الإضاءة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ماركو فهد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى فيرساتايل إنترناشونال: "يسر شركة أشعل أن تساهم في جهود تحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز لتكنولوجيا الإضاءة المتطورة. إذ أن دور المنشأة لن يقتصر على توفير حلول إنارة عالية الجودة وملتزمة بالمعايير العالمية ومصنعة محلياً، بل يتخطاه إلى توفير فرص للعمالة الماهرة ومسارات مهنية جديدة للمتخصصين في مجال التصنيع والهندسة وإدارة سلاسل التوريد في المملكة العربية السعودية. ونتوجه بالشكر إلى الحكومة السعودية وشركائنا على دعمهم الكبير لتحويل رؤيتنا إلى حقيقة".

وبلغت قيمة سوق منتجات إضاءة الليد في المملكة مبلغاً وقدره 2.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 4.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بنسبة نمو سنوي مركب تبلغ 12.9%. وتستورد المملكة حالياً كميات كبيرة من معدات الإضاءة والإشارة، ويتم استيراد أكثر من 40% من واردات الإضاءة من الصين. وتهدف أشعل من خلال توطين عمليات التصنيع إلى تقليص الاعتماد على الموردين الأجانب، وتعزيز استقرار سلسلة التوريد، وتوفير حلول مخصصة مناسبة لمختلف المناطق تلبي احتياجات مطوري ومخططي البنية التحتية.

ومن جهته، قال نيتشو تينج، المؤسس والمدير العام لدى شركة هانيكو للإضاءة والمؤسس المشارك لدى أشعل: "تعتمد أشعل على الخبرة الواسعة لشركة فيرساتايل في إدارة المشاريع وخبرات هانيكو الكبيرة في تصنيع حلول إضاءة الليد، مما سيجعلها لاعباً محورياً في المشهد الصناعي في المملكة. وتوفر منهجيتنا المتكاملة، التي تغطي مراحل التصميم والتصنيع والدعم ما بعد البيع، حلول إضاءة عالية الأداء، كما تزوّد المواهب المحلية بالمهارات والخبرات المطلوبة لتعزيز قطاع التصنيع في المملكة وتوسيعه".

وتعدّ أشعل مشروعاً مشتركاً بين فيرساتايل إنترناشونال وشركة هانيكو للإضاءة، وهي تجمع الخبرات عالمية المستوى في إدارة المشاريع مع التقنيات المتطورة في تصنيع حلول إضاءة الليد، من أجل توفير حلول إضاءة عالية الأداء وموفرة للطاقة. وتهدف هذه الشراكة من خلال توطين عملية الإنتاج إلى تعزيز استقرار سلسلة التوريد وخفض التكاليف وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى توفير حلول سريعة وقابلة للتخصيص لتلبية احتياجات مشاريع البنية التحتية الكبيرة في المملكة.

لمحة حول أشعل فيرساتايل لتكنولوجيا الإضاءة

أشعل فيرساتايل لتكنولوجيا الإضاءة (أشعل) هي شركة رائدة في تكنولوجيا الإضاءة، تلتزم بتطوير حلول إضاءة موفرة للطاقة وعالية الأداء ومخصصة لتلبية احتياجات المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط. وتلتزم أشعل من خلال الاستثمار في التصنيع المحلي بتعزيز سلاسل التوريد ودفع النمو في قطاع البنية التحتية، بما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030 في مجال الاستدامة.

لمحة حول فيرساتايل إنترناشونال

تُعد فيرساتايل إنترناشونال (www.versatileinternational.com) شركة رائدة في الشرق الأوسط للخدمات الاستشارية المتكاملة في إدارة المشاريع، تتخصص في مشاريع التطوير العقارية الكبرى. وتمتلك الشركة مكاتباً في دبي والرياض وتزود مطوري الأصول العقارية بخدمات موثوقة ومتميزة لإدارة سلسلة التوريد والحد من المخاطر وإدارة المشتريات. وتمثل الشركة جزءاً من مجموعة فيرساتايل، شركة التطوير العقاري والتشييد المتكاملة الرائدة في أستراليا.

لمحة حول هانيكو للإضاءة

هانيكو للإضاءة (www.haneco.com.au) هي شركة أسترالية رائدة في تقديم حلول إضاءة الليد، وتشتهر بالتزامها بأعلى معايير الاستدامة وتوفير الطاقة. تأسست في عام 2011. طورت هانيكو تقنيات متقدمة في مجال إضاءة الليد التي تخفف استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 90%، مما يزيد من العمر التشغيلي للمنتج بشكل كبير. وتوفر الشركة حلول إضاءة عالية الأداء تواكب المتطلبات المتغيرة للأسواق التجارية والصناعية والسكنية.

-انتهى-

#بياناتشركات