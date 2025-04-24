تستعد شركة "أراكال" للذهب والألماس (Arakkal Gold and Diamonds) المعروفة بتراثها العريق وحرفيتها العالية وإرثها الموثوق، لافتتاح أكبر صالة عرض مبتكرة لها في "سفاري مول" الشارقة، في 27 أبريل 2025. ويمثّل هذا الافتتاح الكبير إنجازاً هاماً في رحلة "أراكال" كعلامة تجارية عالمية للمجوهرات الفاخرة، تجمع بين التقليد والحداثة لتعزيز تجربة العملاء.

واحتفاءً بهذه المناسبة الهامة، قدمت "أراكال" أكثر من 500 كيلوغرام من التصاميم الذهبية الجديدة، التي تم اختيارها حصرياً لعام 2025. وتتراوح هذه المجموعات الجديدة بين الكلاسيكيات الخالدة والروائع المعاصرة، وهي تَعد بقطع استثنائية تناسب كل الأذواق المميزة والتقاليد المحببة.

وقال السيد ثانفير سي. بيه.، رئيس مجلس إدارة الشركة، خلال مؤتمر صحفيّ: "تُجسّد صالة العرض هذه انعكاساً لتراثنا واحتفاءً بمستقبلنا، أكثر من كونها مجرد مساحة للبيع بالتجزئة. وقد بذلنا قصارى جهدنا في كل التفاصيل لنضمن أنها تعكس الأناقة والفخامة اللتين يربطهما عملاؤنا باسم ’أراكال‘".

ويشكّل الافتتاح الكبير في الشارقة بدايةً لعامٍ من النموّ الكبير لشركة "أراكال" للذهب والألماس، مع افتتاح صالة عرض جديدة في أبوظبي في أغسطس المقبل. وبحلول نهاية عام 2025، سترسخ العلامة التجارية حضورها في كل من عُمان والمملكة العربية السعودية وقطر، يليها أول ظهور لها في أوروبا في عام 2026.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام، قال السيد طاهر محمد، المدير الإداري في شركة "أراكال": "نحن في ’أراكال‘ لا نبيع المجوهرات فحسب، بل نسعى إلى تقديم تجارب مميزة لعملائنا. فبمجرد دخول العميل إلى متجرنا، يجد نفسه منغمساً في أجواء من الدفء والرقيّ والثقة. وتجمع صالة عرضنا الجديدة في الشارقة بين التصاميم المعقدة والخدمة الشخصية وأفضل قيمة مقابل المال؛ وكل ذلك مع تقديم مجموعات خالدة وعصرية مصنوعة بشغف".

ومع إطلاق صالة العرض في الشارقة، يمكن للعملاء توقع:

تجربة صالة عرض عالمية المستوى تتميز بتصميم غامر وأجواء منسّقة وخدمة شخصية؛

وتشكيلة واسعة من مجموعات الذهب والألماس والأحجار الكريمة المصنوعة بعناية فائقة؛

وعروض افتتاحية حصرية وهدايا مثيرة للدهشة خلال أسبوع الإطلاق؛

وقيمة استثنائية مقابل المال لضمان الجودة والثقة في كل قطعة رائعة.

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