أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت "شركة أبوظبي الوطنية للتأمين"، إحدى الشركات الرائدة في المنطقة في مجال التأمين المتعدد للأفراد والشركات، شراكة استراتيجية مع "برنامج الشيخ زايد للإسكان"، لإطلاق برنامج تأمين على الحياة للمواطنين الإماراتيين المؤهلين. وقد جرى التوقيع الرسمي على الاتفاقية خلال مراسم خاصة أقيمت في دبي، إيذاناً ببدء تنفيذ البرنامج.

وستتولى شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تنظيم برنامج التأمين بالشراكة مع أبرز شركات التأمين المحلية المرتبطة بالبرنامج في الدولة. ويوفر البرنامج الجديد تغطية تأمينية تمتد حتى سن 95 عامًا، متجاوزًا الحد الأقصى المعتمد في السوق والمحدد بـ 70 عامًا، الأمر الذي يمكن المواطنين حتى سن 70 من التقدّم للحصول على قروض سكنية بمدة سداد تصل إلى 25 عامًا. ويعكس هذا التوسع نقلة مهمة تعزز من مستويات الشمول المالي، وتوسّع نطاق الاستفادة من حلول التمويل السكني لشريحة أوسع من المواطنين.

هذا وتُدار قروض التمويل السكني ضمن إطار برنامج الشيخ زايد للإسكان بالتعاون مع أبرز البنوك المحلية المشاركة في البرنامج.

وبهذه المناسبة، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: ""انطلاقًا من دورنا كشركة تأمين تلعب دوراً هاماً ومحورياً في خدمة المجتمع، فإننا ندرك تماماً الأثر العميق الذي يتركه التأمين على الحياة في تعزيز الاستقرار المالي للأسر. ويجسد تعاوننا مع برنامج الشيخ زايد للإسكان هذا الإدراك، عبر توفير مظلة حماية تسهم في ترسيخ الشعور بالأمان الاقتصادي والطمأنينة في المستقبل، إذ نلتزم في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بتقديم حلول تأمين متكاملة تراعي احتياجات الأفراد، وتوفر مظلة حماية شاملة للدخل والأصول والصحة والحياة".

لقد شكّل حفل التوقيع مناسبة للإعلان الرسمي عنه البرنامج التأميني، بما يرسّخ مكانة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين كمؤسسة رائدة في ابتكار حلول تأمين تدعم الأولويات الوطنية وتواكب الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.

نبذة عن شركة أبوظبي الوطنية للتأمين

شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع. هي شريك تأمين متكامل يتمتع بخبرة طويلة وسجل حافل بتوفير منتجات التأمين للأفراد والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تأسست الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1972، وتقدّم مجموعة شاملة من حلول التأمين المصممة لتلبية احتياجات الأفراد والشركات عبر شبكة واسعة من الفروع ومراكز الخدمة المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة. كما تمتلك الشركة مكتبًا تمثيليًا في لندن تحت اسم ADNIC International Ltd.، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل على البريد الإلكتروني: media@adnic.ae

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