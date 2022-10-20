دبي: أعلنت شركة "آرثر دي ليتل" اليوم أنه تم تعيين أليكساندر بورسكي شريكًا في قسم السفر والنقل في الشركة، ويتمتع السيد بورسكي بخبرة واسعة في قيادة الاستراتيجيات وعمليات التحول في العديد من القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا، بالاضافة إلى خبرته المتخصصة في السياسات والحوكمة وإدارة الاستثمار والمخاطر والتنمية الاقتصادية والتميز في العمليات. وقد عُيّن السيد بورسكي ليعمل في مكتب الشركة في دبي.

عمل السيد بورسكي، قبيل انضمامه إلى "آرثر دي ليتل"، في شركة كيرني، حيث تولى قيادة برامج التحول القطاعية والمؤسسية لعددٍ من العملاء الحكوميين الرئيسيين، وانصبّ محور تركيز عمله على النقل والخدمات اللوجستية، والدفاع والأمن، والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية، والاستثمارات في القطاع الحكومي، والتنمية الاقتصادية. هذا وقد شغل السيد بورسكي منصب مدير الاستشارات الاستراتيجية في شركة "مونيتور ديلويت" من عام 2013 وحتى عام 2017، فضلًا عن أنه شغل منصب مؤسس مشارك وشريك في شركة "سولورن للاستشارات" من عام 2009 وحتى عام 2013؛ وهي شركة استشارات صغيرة يتمحور تركيز عملها على القطاع الحكومي. كما شغل السيد بورسكي مناصب سابقة في شركتيّ "ديلويت" و"أكسنتشر".

وبهذا الصدد، علّق توماس كوروفيلا ،الشريك الإداري في شركة "آرثر دي ليتل" الشرق الأوسط: "عمل السيد بورسكي على أعلى المستويات في مجال تقديم الاستشارات إلى القطاع الحكومي، حيث تولى قيادة مشاريع تحول كبرى تشمل الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتطوير قطاع الدفاع، وقطاع النقل البحري، وصياغة خطط القدرة التنافسية لقطاع الطيران. ويعد انضمام السيد بورسكي إلى شركة "آرثر دي ليتل" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إضافةً متميزةً إلى الفريق، حيث نعمل على توسيع نطاق عملنا في قطاع السفر والنقل."

يضيف أليكساندر بورسكي الذي يشغل منصب شريك في "آرثر دي ليتل" قائلًا: "بينما تسعى الحكومات جاهدةً إلى تغيير طريقة تسيير شؤون بلدانها من حيث تطوير قطاعيّ الطيران والدفاع وإدارة عملية التحول في وسائل النقل التي تعمل بالطاقة الكهربائية، فمن الضروري لهذه الحكومات الاطلاع على أفضل الأفكار الرامية إلى فهم آلية التصدي لهذه التحديات، كما يمكن للحكومات التعاون مع

الخبراء المتخصصين في مجال تنفيذ الاستراتيجيات على أرض الواقع. وأشعر بالحماس للفرصة التي منحتني إياها شركة آرثر دي ليتل لمساعدة عملائها في معالجة هذه القضايا من خلال توفير مستوى الخبرة المطلوبة."

يحمل السيد بورسكي درجة الماجستير في العلوم المالية التطبيقية من جامعة ملبورن في أستراليا، ودرجة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة الأعمال من جامعة "باث" في المملكة المتحدة، إلى جانب درجة البكالوريوس في علم النفس (الاجتماعي والطبي) من جامعة "ديكين" في أستراليا.

#بياناتشركات

- انتهى -