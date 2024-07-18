تعاون اثنتين من وكالات العلاقات العامة المرموقة في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الامارات، دبي: تسعى شركات الطيران والفضاء الجوي وطيران رجال الأعمال والمطار وغيرها من الخدمات ذات الصلة، جاهدة للحفاظ على منافستها وتصدر الأسواق الرئيسية من خلال الاستفادة من خبرات وعلاقات شركات العلاقات العامة. بالمقابل، قررت وكالة اميرالد ميديا - ومقرها المملكة المتحدة - ووكالة أورورا – ومقرها الإمارات العربية المتحدة - العمل على شحذ خبراتهما المشتركة في استراتيجيات التسويق والعلاقات العامة بهدف تعزيز التعاون بينهما لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على خدمات العلاقات العامة والاتصالات المتخصصة من شركات الطيران المعروفة.

علقت مؤسسة اميرالد ميديا، أليسون تشامبرز، قائلة: " بدأ سوق الطيران في الانتعاش بعد ركوده لعدة سنوات. يصحب هذا النمو تطور كبير في النقل الجوي بالتكنولوجيا النظيفة. من هنا تظهر الحاجة الى خطة اتصالات محكمة للحفاظ على النمو وزيادة توسع نطاق الوصول إلى الأسواق الرئيسية."

وأضافت: " تتطلع شركات الطيران في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الاستفادة من الفرص الهائلة في المنطقة. ويأتي هذا التعاون نتيجة خبراتنا التي تعود إلى أكثر من ثلاثة عقود لتقديم الخدمات الاستشارية التي ترتكزعلى قيمنا المشتركة في مجالي الاتصالات والعلاقات العامة. سوف يستفيد العملاء من معارفنا الواسعة في مجال الطيران وكذلك من علاقاتنا وخبرة أورورا في العمل في الأسواق المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

كما أشارت مؤسسة وكالة أورورا، إيونا السويدي: "عملت أورورا جاهدة على مر السنين على بناء سمعة مرموقة في مجال استشارات الاتصالات والعلاقات العامة لشركات الطيران في الامارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج. بالإضافة إلى ما نملكه، انطلاقًا من كوننا شركة ولدت في الامارات العربية المتحدة، من خبرات ومعارف وفيرة بالسوق المحلي، باللغتين العربية والإنجليزية. عدا عن صياغة وتنفيذ حملات العلاقات العامة والاتصالات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

"يسرنا التعاون مع وكالة اميرالد ميديا وندين بالشكر الى أليسون وفريقها على تحقيق هذا. نتطلع إلى العمل معًا عن كثب لتلبية احتياجات شركات الطيران العالمية الموجودة خارج هذه المنطقة، من خدمات العلاقات العامة والاتصالات."

علقت مديرة العلاقات العامة والقسم الاستراتيجي بوكالة أورورا، ليز بامفورد، قائلة: " إن مجال الطيران في الشرق الأوسط يزدهر؛ مما يضع المنطقة في مقدمة مسار النمو من حيث عدد المسافرين والشحن الجوي وكذلك الابتكار والتكنولوجيا. سواء من حيث ريادتها في تحسين تجربة المسافرين وتكنولوجيا المطارات وصيانة الطائرات والمحركات أو حتى معالجة التأثير البيئي للطيران. يدل كشف حكومة دبي مؤخرا عن خطط لبناء مطار دولي جديد تزيد سعته عن المطار الحالي بخمسة أضعاف مع تكلفة تقارب 35 مليار دولار أمريكي على النمو الهائل المتوقع في قطاع الطيران في المنطقة."

أضافت بامفورد: "تتيح لنا شراكاتنا مع شركة اميرالد ميديا وتعزيز نفوذها الجوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرصة تلبية الحاجة الملحة إلى متخصصين في مجال اتصالات الطيران الاقليمي. سنعمل معا على زيادة عملائنا في قطاع الطيران في جميع أنحاء العالم، وإنشاء مركز اقليمي للتميز والخبرة في مجال الاتصالات ".

ترتكز الشراكة بين وكالة اميرالد ميديا ووكالة أورورا بشكل أساسي على قيمهم المشتركة التي تولي العميل الأولوية، بالإضافة إلى التميز في الخدمات والإبداع والابتكار والعمل الجماعي.

يتوج هذا التعاون حصيلة 15 عاما من العمل بين تشامبرز وبامفورد، لدعم شركات الطيران المعروفة ومختلف المعارض في المنطقة وخارجها، بما في ذلك "معرض ميبا " MEBAA و"معرض المطارات" The Airport Show في دبي.

نبذة عن اميرالد ميديا

تعد اميرالد ميديا شركة مختصة في مجال العلاقات العامة لقطاعات الطيران والفضاء الجوي وطيران رجال الأعمال، وتمتد خبرتها على مدى ثلاثة عقود من العمل في جميع قطاعات الطيران بما في ذلك: المطارات وشركات الطيران ومصنعي الطائرات وخدمات الطيران وتكنولوجيا الطيران. تدعم اميرالد ميديا شركات الطيران الدولية رفيعة المستوى. كما يشهد سجلها الحافل على توظيفها معارفها الواسعة في قطاع الطيران لتقديم مجموعة كاملة من خدمات العلاقات العامة والاتصالات الاستراتيجية و معالجة الأزمات وتنسيق الأحداث ودعم المنشورات وتقديم نصائح الاتصالات والعلاقات العامة المتخصصة. يمكن للعملاء أيضًا الاستفادة من شبكة اميرالد ميديا العالمية، القائمة على نخبة من المؤثرين في جميع أنحاء العالم. تساعد اميرالد ميديا الشركات على النمو وتغيير التصورات وبناء العلاقات من خلال إنشاء حملات علاقات عامة موجهة وناجحة تركز على التواصل بشكل فعال واستراتيجي في ضوء المشهد الإعلامي اليوم.

نبذة عن وكالة أورورا

تعد أورورا وكالة تقدم حلولًا شاملة في مجال الاتصالات وتتخذ من دبي في الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها. تأسست أورورا في سنة 2013 من فريق من المبدعين والمختصين في العلاقات العامة والخبراء في التسويق الرقمي، الذين يتميزون بفهم عميق للثقافات العربية والإماراتية ودول مجلس التعاون الخليجي. تقدم الوكالة حلولًا متخصصة لاستراتيجيات وحملات العلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي والدعم الرقمي وإدارة الأزمات والتصميم الإبداعي. تعمل الوكالة عن كثب مع العملاء لفهم احتياجاتهم بشكل أفضل، حتى يتمكن فريقنا من تطوير حلول اتصالات ملائمة وناجحة ترتقي بأعمال عملائنا إلى المستوى التالي.

للاستفسارات، برجاء الاتصال ب:

ايمان أشرف

مدير الاتصالات بوكالة أورورا

iman@auroratheagency.com

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا