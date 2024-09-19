



شراكة لتسريع وتيرة الابتكار والتطورات التكنولوجية، ترتكز على سجل الاستثمار الحافل وطويل الأمد لأبوظبي في مجال مراكز البيانات والقدرة الحاسوبية.

أبوظبي- أعلنت شركة "إم جي إكس"؛ وهي شركة إماراتية متخصصة في مجال التكنولوجيا تركّز على تسريع تطوير وتبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، عن شراكة مع "بلاك روك" و"جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" و"مايكروسوفت"، وتهدف هذه الشراكة لإطلاق "الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي"، وذلك للاستثمار في مراكز البيانات الجديدة والموسعة، تلبيةً للطلب المتزايد على القدرة الحوسبية الفائقة.

وستعمل هذه الشراكة على توفير بنية مفتوحة ونظام حيوي واسع النطاق، يوفر مجالاً واسعاً ومتنوعاً لمجموعة من الشركاء والشركات. وستعمل شركة "إنفيدا" على دعم الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وستوظّف خبرتها في مجال مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ومرافق الذكاء الاصطناعي لصالح منظومة الذكاء الاصطناعي. كما ستعمل الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل فاعل مع قادة الصناعة، للمساهمة في تعزيز سلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي.

وبموجب هذه الشراكة، سيتم العمل على توظيف 30 مليار دولار من رأس المال الخاص من المستثمرين ومالكي الأصول والشركات، على أن يصل هذا إلى 100 مليار دولار من الاستثمار. وتجمع هذه الشراكة تحت مظلتها كبار المستثمرين العالميين، بغرض التوسع الفعال في مجال مراكز البيانات، وتعزيز قدرات الاستثمار في مجالات توفير الطاقة لمراكز البيانات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.

وبهذه المناسبة، أكدّ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة "إم جي إكس"، على أهمية الذكاء الاصطناعي لمستقبل الاقتصاد الوطني، قائلاً سموه: "إن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد قطاع صناعي مستقبلي، بل أصبح يشكّل اليوم أساس مستقبلنا. وسنعمل من خلال هذه الشراكة الفريدة، على تمكين وتسريع وتيرة الابتكار والتطورات التكنولوجية، والاستفادة من عملية التحول في الاقتصاد العالمي. فالاستثمارات التي نقوم بها اليوم ستضمن لنا مستقبلاً أكثر استدامةً وازدهاراً وعدالةً للجميع".

من جانبه، قال لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك: "إن توظيف الاستثمارات الخاصة لبناء البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي مثل مراكز البيانات والطاقة، من شأنه أن يفتح الباب أمام فرصة استثمارية طويلة الأمد تقدر بمليارات الدولارات. حيث تشكل مراكز البيانات الأساس للاقتصاد الرقمي، وستساعد هذه الاستثمارات في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، ودفع عجلة الابتكار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي".

بدوره قال ساتيا ناديلا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت: "نحن ملتزمون بضمان أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تعزيز آفاق الابتكار، ودفع عملية النمو في جميع قطاعات الاقتصاد. وسوف تساعدنا الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في تحقيق هذه الرؤية، حيث نجمع بين القادة الماليين والخبراء في هذا المجال، لتوفير البنية التحتية المستقبلية اللازمة، وتشغيلها بطريقة مستدامة".

وقال براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة مايكروسوفت: "إن الإنفاق الرأسمالي اللازم للبنية الأساسية للذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة اللازمة لتشغيلها، يتجاوز ما يمكن لأي شركة أو حكومة بمفردها تمويله أو القيام به. وسوف تساعد هذه الشراكة المالية في تطوير التكنولوجيا اللازمة، كما ستعمل أيضاً على تعزيز القدرة التنافسية الوطنية، وتحقيق الأمن والازدهار الاقتصادي".

وقال أحمد يحيى الإدريسي، الرئيس التنفيذي لشركة "إم جي إكس": "إن تشييد البنية التحتية الأساسية اللازمة للتقدم وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، من شأنه أن يعيد تشكيل وتنشيط كل جانب من جوانب حياتنا. وعلى غرار البنية الأساسية للنقل لدينا، فإن مراكز البيانات الجديدة ومصادر الطاقة، ستعمل على تمكين وتعزيز آفاق النمو والتجارة في اقتصاد الابتكار المستقبلي".

من جانبه، قال بايو أوجونليسي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز: "هناك حاجة واضحة لتوظيف استثمارات كبيرة من رأس المال الخاص لتمويل الاستثمارات في مجال البنية التحتية الأساسية، إضافةً لتوفير الاستثمارات المطلوبة لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي. ونحن على ثقة تامة بأن القدرات المشتركة لشراكتنا هذه، سوف تساعد في تسريع وتيرة الاستثمارات في البنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي".

بدوره قال جينسن هوانج، مؤسس شركة إنفيديا ورئيسها التنفيذي: "إن الحوسبة المتسارعة والذكاء الاصطناعي التوليدي يعززان الحاجة المتزايدة إلى توفير البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي للثورة الصناعية القادمة. وسوف توظّف إنفيديا خبرتها كمنصة حوسبة متكاملة، لدعم الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وشركات محفظتها، في تصميم ودمج مرافق الذكاء الاصطناعي لدفع عملية الابتكار في هذا القطاع".

يشار إلى أن شركة "إم جي إكس" تأسست في أبوظبي في وقت سابق من هذا العام، وتعمل مع شركاء عالميين على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، لتمكين البنية التكنولوجية للاقتصاد العالمي، مع التركيز على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات. ويأتي اطلاق هذه الشراكة اليوم مع أبرز الشركات العالمية، في إطار الاستثمار في هذه القطاعات، كما ترتكز على سجل الاستثمار الحافل وطويل الأمد لأبوظبي في مجال مراكز البيانات، والقدرة الحاسوبية، والبنية التحتية التمكينية.

نبذة عن شركة بلاك روك:

تتمثل مهمة شركة بلاك روك في مساعدة العملاء على تحقيق الاستقرار المالي. وكشركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، تعمل الشركة على مساعدة ملايين الأشخاص على بناء مدخرات تخدمهم طوال حياتهم من خلال جعل الاستثمار أسهل ومتاحاً أمام الجميع. لمزيد من المعلومات حول شركة بلاك روك، يرجى زيارة www.blackrock.com/corporate

نبذة عن جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز:

تعد الشركة مستثمراً رائداً في البنية التحتية، وتختص في امتلاك وتشغل واستثمار عدد من أكبر الأصول وأكثرها تطوراً في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية الرقمية وإدارة المياه والنفايات. وكانت بلاك روك قد أصدرت في 13 سبتمبر 2024، بياناً صحفياً أعلنت فيه أنها تتوقع إغلاق عملية الاستحواذ التي أعلنت عنها سابقًا على الشركة في 1 أكتوبر 2024، وذلك وفق شروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك استلام الموافقات التنظيمية المحددة والموافقات. لمزيد من المعلومات، يرحى زيارة www.global-infra.com

نبذة عن مايكروسوفت:

تبتكر مايكروسوفت (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز MSFT@microsoft) منصات وأدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء. وتلتزم شركة التكنولوجيا بتوفير الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع والقيام بذلك بمسؤولية، مع رسالتها المتمثلة في العمل على تمكين الأشخاص والمؤسسات حول العالم.

نبذة عن "إم جي إكس":

شركة استثمار في مجال التكنولوجيا تركّز على تسريع تطوير وتبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة من خلال شراكات رائدة عالمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم. تستثمر إم جي إكس في القطاعات التي يمكن للذكاء الاصطناعي فيها تحقيق القيمة والتأثير الاقتصادي على نطاق واسع، بما في ذلك أشباه الموصلات والبنية الأساسية والبرمجيات والخدمات المدعومة بالتكنولوجيا والعلوم الحيوية والأتمتة.

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