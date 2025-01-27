يساهم البرنامج في تقليص فترة الإقامة بالمستشفى بنسبة تصل إلى 70%، وتقليل تكاليف الرعاية الصحية بنسبة ما يفوق 30%، مع توفير رعاية صحية أكثر كفاءة وفعالية .

من خلال الاستفادة من تقنيات التحليل المتقدمة للبيانات، يقدم مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي مراقبة مستمرة للمرضى على مدار الساعة لضمان صحتهم وراحتهم في بيئة منزلية آمنة .

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أطلق مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي (CMC) شراكة مع شبكة الرعاية المدارة "فورفيو الطبية" Forevue Health Managed Care Network لإدارة الأمراض المزمنة في المنزل " الرعاية الصحية المنزلية". يعتمد البرنامج على تكنولوجيا مراقبة قابلة للارتداء ومتطورة، توفر مراقبة طبية مستمرة للمرضى المصابين بالأمراض المزمنة على مدار الساعة. ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه في دولة الإمارات، حيث يساهم في تقليص تكاليف الرعاية الصحية بنسبة ما يفوق 30% وخفض فترة الإقامة في المستشفيات بنسبة تصل إلى 70%، مما يسهم في تحسين نتائج الرعاية الصحية وتعزيز جودة حياة المرضى.

ويستعين البرنامج بأدوات مراقبة متقدمة، لمتابعة المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل السكري بأنواعه، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب. تمتاز هذه الأجهزة بقدرتها على قياس مؤشرات متعددة مثل مستويات التوتر، وضغط الدم، ومعدل ضربات القلب، ومستويات السكر في الدم، وأنماط النوم. كما يتم نقل البيانات إلى مركز عمليات حديث في مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي، حيث يتم مراقبة حالة المرضى بشكل مستمر على مدار الساعة طوال أيام السنة.

صرّح عبد الرحمن خانصاحب، رئيس مجلس إدارة مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي قائلاً: "يهدف مستشفى كليمنصو الطبي إلى تقديم خدمات رعاية صحية متطورة والمساهمة في قيادة مستقبل القطاع الصحي. يتماشى هذا الهدف مع رؤية حكومة دبي لتطوير نظام رعاية صحية عالمي المستوى، حيث يجسد برنامج " الرعاية الصحية المنزلية " جزءاً أساسيًا من هذه الرؤية. من خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة وتحليل البيانات، سيسهم البرنامج في ضمان مراقبة طبية مستمرة للمرضى المصابين بالأمراض المزمنة. كما يهدف البرنامج إلى تعزيز كفاءة الرعاية الصحية، وتقليل الحاجة إلى الإقامة في المستشفى، وتحسين جودة حياة المرضى من خلال تمكينهم من تلقي الرعاية في بيئة منزلية مريحة."

من جانبه، قال مارك آدامز، الرئيس التنفيذي لمستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي: "في مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي، نولي دائمًا أهمية كبيرة لاحتياجات مرضانا في صميم استراتيجيتنا للرعاية الصحية. ويأتي إطلاق خدمة "الرعاية الصحية المنزلية" ليجسد هذا التوجه بشكل عملي. من خلال هذه الخدمة، سيتمكن المرضى الذين يعانون من حالات صحية مزمنة من تلقي مراقبة طبية عالية الجودة تعادل تلك المقدمة في المستشفيات، بينما هم في راحة منازلهم.".

من المتوقع أن يسهم البرنامج أيضًا في تقليص التكاليف على شركات التأمين في سوق دبي. فالأفراد الذين يعانون من الأمراض المزمنة يتلقون أحيانًا تقييمات طبية مكلفة وغير ضرورية بشكل منتظم، مما يشكل عبئًا ماليًا على المرضى وعائلاتهم، ويؤدي إلى زيادة التكاليف على شركات التأمين. وتُترجم هذه الزيادة بدورها إلى ارتفاع يتراوح بين 10% و15% في أقساط التأمين السنوية التي تتحملها الشركات.

وأضاف السيد آدامز: "يساهم هذا البرنامج أيضًا في دعم المرضى من خلال تعزيز النظام التأميني على نطاق أوسع في دبي، من خلال تقليل تكاليف التقييمات الطبية. كما سيساعدنا على تحقيق النمو المستدام للقطاع الصحي، بما يتماشى مع رؤية حكومة دبي في بناء وتطوير قطاع رعاية صحية عالمي المستوى. إن برنامج "الرعاية الصحية المنزلية" يقدم فوائد مزدوجة، فهو يعزز النتائج الصحية للمرضى ويسهم في تطوير النظام الصحي ككل."

سيتم إطلاق برنامج " الرعاية الصحية المنزلية " بالتعاون مع وشبكة الرعاية المدارة " فورفيو الطبية" خلال الأشهر المقبلة. ويحث مستشفى كليمنصو الطبي دبي المرضى الذين يتلقون الرعاية في المستشفى لإدارة حالاتهم المزمنة على التواصل مع أطبائهم للحصول على مزيد من المعلومات حول البرنامج وطرق الاستفادة منه.

لمحة عن مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي

يمثّل مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي الجيل الجديد من المستشفيات المتطورة التي تضمها المرحلة الثانية من "مدينة دبي الطبية"، ويعدّ جزءًا من شبكة "كليمنصو الطبية الدولية"، الحائزة على العديد من الجوائز تقديراً لتقديمها أحدث المستشفيات والمراكز الطبية في منطقة الشرق الأوسط. يعتمد مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي بشكل استثنائي على التقنيات المتقدمة والعلاجات المبتكرة، بالإضافة إلى الخبرة الطبية المتفوقة في مجموعة واسعة من التخصصات، بهدف تقديم رعاية صحية تضع المريض في المقام الأول، وتعزز المعايير الطبية محلياً وإقليمياً وعالمياً.

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