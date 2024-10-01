• شراكة بين ايجكس ووايدكت لدعم التجارة المتنامية بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وصولاً إلى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

• تعتمد الشراكة على الشبكة الواسعة لشركة وايدكت، وهي علامة تجارية تابعة للخطوط الجوية التركية، وخبرة ايجكس في المرحلة الأخيرة من التسليم لتوفير حلول شحن فعالة وموثوقة.

• سوف يستفيد من هذه الشراكة الجديدة مقدمو خدمات التجارة الإلكترونية الذين يتطلعون إلى توسيع تواجدهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الرياض، المملكة العربية السعودية – يسرّ شركة ايجكس للخدمات اللوجستية، الشركة الرائدة في حلول التوزيع والشحن السريع في الشرق الأوسط، الإعلان عن شراكة استراتيجية جديدة مع العلامة التجارية اللوجستية البارزة "وايدكت"، وهي شركة تابعة بنسبة 100٪ للخطوط الجوية التركية وذات قيمة عالية في مجال التجارة الإلكترونية. تهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع حلول الشحن على خط تركيا - الشرق الأوسط وتعزيز خدمات التوصيل في المرحلة الأخيرة لقطاع التجارة الإلكترونية المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

باعتبارها شركة تابعة بنسبة 100% للخطوط الجوية التركية، فإن عمليات "وايدكت" تدمج شبكة الرحلات الواسعة للخطوط الجوية التركية، مما يوفر الوصول إلى 340 وجهة حول العالم. وبفضل هذه الشراكة الجديدة، سيستفيد عملاء ايجكس من الرحلات اليومية بين إسطنبول والرياض وجدة والدمام، مما يعزز سرعة الخدمات، بما في ذلك عمليات التسليم في المرحلة الأخيرة.

في المقابل، توفر شركة ايجكس خبرتها في المرحلة الأخيرة من التسليم، بما في ذلك الأسطول القوي والبنية التحتية وخدمات التوزيع، إضافة إلى التميز في خدمة العملاء، وكلها مدعومة بأحدث التقنيات لضمان عمليات تسليم سريعة ومرنة. وسوف يستفيد الشريكان معاً من قدراتهما لتطوير مشاريع مشتركة توسّع نطاق خدماتهما وتحسّن الكفاءة التشغيلية لشركات التجارة الإلكترونية التي تخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تشهد التجارة بين تركيا والمملكة العربية السعودية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث يُعتبر البلدان مركزين رئيسيين للطيران في المنطقة. وتستغرق الرحلات الجوية المباشرة بين إسطنبول والرياض حوالي ثلاث إلى أربع ساعات، مما يسهّل الاتصالات التجارية الفعالة. وفي عام 2021، وصلت صادرات تركيا إلى السعودية إلى حوالي 3 مليارات دولار أمريكي، بينما ارتفع حجم التجارة بين البلدين إلى 8.2 مليار دولار أمريكي في عام 2022. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي، مما يبرز الروابط الاقتصادية المتنامية بين البلدين.

تخلق أسواق التجارة الإلكترونية المتنامية في كلا البلدين فرصاً كبيرة للتعاون، حيث تحظى المنتجات التركية بشعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية، والعكس صحيح. وتتمتع ايجكس بمكانة جيدة لدعم الشركات من خلال مجموعة شاملة من الحلول التي تركز على العملاء للوصول إلى هذه الأسواق الرئيسية، والاستفادة من خبرتها في فئات الشحن السريع والتجارة الإلكترونية لتسهيل التدفقات التجارية الفعالة.

وفي هذا السياق، قال المهندس محمد البياتي، الرئيس التنفيذي لشركة ايجكس للخدمات اللوجستية: "يجمعنا الالتزام بتقديم حلول لوجستية متميزة تعتمد على السرعة والموثوقية والمرونة، ويسعدنا أن نعلن عن شراكتنا الجديدة مع "وايدكت".

وأضاف: "سنعمل معاً على تسهيل الأعمال التجارية وجعلها أكثر سلاسة وكفاءة بين تركيا والشرق الأوسط، مما يسمح للشركات بالازدهار في أسواقنا الديناميكية، ويعزز مكانة المملكة العربية السعودية كلاعب رئيسي في المشهد اللوجستي".

من جهته، قال السيد انيس يلماز، المدير الإداري لشركة وايدكت: "نتعاون مع ايجكس للاستفادة من مواردنا وخبراتنا المشتركة وتقديم حلول متطورة يمكنها دفع الصناعة إلى الأمام. ومع استمرار ازدهار التجارة الإلكترونية ونمو التجارة الثنائية، فإننا نتطلع إلى شراكتنا المستمرة لتقديم خدمات محسنة وقيمة أكبر للشركات في جميع أنحاء المنطقة".

لمحة عن شركة ايجكس للخدمات اللوجستية

تأسست شركة ايجكس للخدمات اللوجستية عام 2021، وهي شركة خبيرة في مجال النقل والخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومتخصصة في توزيع التجارة الإلكترونية والحلول الصناعية في الشرق الأوسط.

شركة ايجكس موجودة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والولايات المتحدة، وبريطانيا وتركيا وجنوب أفريقيا والصين. ومع شبكة تضمّ أكثر من 60 منشأة لوجستية، تقدم ايجكس مجموعة كاملة من الحلول المخصصة للعملاء تراوح بين التوزيع السريع، وحلول التجارة الإلكترونية، والشحن البري والبحري والجوي، وخدمات المستودعات، وسلسلة التبريد وحلول الرعاية الصحية. يشار إلى أن شركة ايجكس مدعومة من مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، مجموعة شركات قابضة استثمارية رائدة في المملكة العربية السعودية.

لمحة عن شركة وايدكت

تأسست شركة THY للشحن الجوي عام 2023 لتلبية احتياجات قطاع التجارة الإلكترونية، وهي تقدم حلول شحن جوي متكاملة لعملائها من الشركات العاملة في قطاع لوجستيات التجارة الإلكترونية تحت اسم العلامة التجارية "وايدكت". وانطلاقًا من شعار "اتصال مباشر واسع النطاق"، تمكنت شركة "وايدكت" من تعزيز دورها في قطاع الشحن السريع الدولي في تركيا من خلال شبكة رحلاتها الواسعة وفرص الاتصال المباشر.

تقدم "وايدكت" حلولاً شاملة من خلال الجمع بين شبكة الرحلات الواسعة للخطوط الجوية التركية وخبرة الخطوط التركية للشحن الجوي Turkish Cargo في الخدمات اللوجستية، وتوفر خدمة شاملة تلبي جميع المتطلبات اللوجستية في قطاع التجارة الإلكترونية، مثل التخليص الجمركي للتصدير، والشحن الجوي، والتخليص الجمركي للاستيراد، والتسليم من الباب إلى الباب.

تقدم "وايدكت" خدمة سريعة وعالية الجودة بتكاليف مثالية من خلال الاستفادة من ميزة الشبكة التي تتمتع بها إسطنبول، أحد أهم المراكز اللوجستية في العالم، والخطوط الجوية التركية التي تسيّر رحلات إلى معظم دول العالم.

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