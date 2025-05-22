دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت "الاتحاد للماء والكهرباء"، وشركة الظاهرة لتجارة المنتجات الزراعية، وبلدية الفجيرة، اتفاقية تعاون تجمع بين القدرات المؤسسية للجهات الثلاث، وتهدف إلى دعم مشروعات البنية التحتية ودفع عجلة الاستدامة البيئية والاقتصادية على المدى الطويل في إمارة الفجيرة.

وتعالج الاتفاقية بعض المسائل المعلقة المرتبطة باستخدامات الأراضي، وتضع إطارًا متكاملًا لتطوير مشاريع بنية تحتية حديثة تلبي متطلبات المرحلة المقبلة. وقد لعبت شركة الاتحاد للماء والكهرباء دورًا رئيسيًا في إتمام هذه الاتفاقية، والتي تمهد الطريق أمام تنفيذ مشاريع مستقبلية مُلحَّة، تدعم دورها في خدمة المجتمع وتلبية توقعاته.

وترسِّخ هذه الخطوة آليات التنسيق والتعاون والتخطيط المشترك بين الجهات الثلاث، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة، لا سيما في مجالات كفاءة استخدام المياه، والأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل في قطاعات الاقتصاد الأخضر.

وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لـ"الاتحاد للماء والكهرباء" إن الاتفاقية مع بلدية الفجيرة وشركة الظاهرة، تعكس التزام "الاتحاد للماء والكهرباء" الدائم بدعم البنية التحتية وتعزيز جهود الاستدامة في إمارة الفجيرة ومختلف المناطق الشمالية من البلاد، مُؤكدًا أنها تمهد الطريق أمام تنفيذ مشروعات جديدة ستحدث نقلة نوعية في طبيعة الخدمات المقدمة للمجتمع، وترفع من مستوى المرونة المطلوبة لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

وأضاف: "من خلال التعاون المثمر مع شركائنا في بلدية الفجيرة وشركة الظاهرة للتجارة الزراعية، نرسخ نموذجًا تشاركيًا يحدث أثرًا ملموسًا في المجتمع."

من جانبه، قال أرنولد فان دينبيرغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الظاهرة: "تجسد هذه الاتفاقية مع بلدية الفجيرة وشركة الاتحاد للماء والكهرباء التزامنا المشترك ببناء مستقبل أكثر استدامة".

وقال سعادة محمد الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة: "نثمن هذه الشراكة، ونحن على ثقة بأنها ستسهم في تحقيق نتائج إيجابية تدعم مسيرة التنمية في إمارة الفجيرة".

يذكر أن الاتفاقية ثلاثية الأطراف قد دخلت حيز التنفيذ فور توقيعها، حيث باشرت الفرق الفنية والإدارية العمل على تفعيل بنودها، ومن المتوقع أن تمتد الشراكة خلال المرحلة المقبلة لتشمل مبادرات جديدة في مجالات الطاقة المتجددة، وترشيد الاستهلاك، والحلول المستدامة للأمن الغذائي وغيرها، بما ينسجم مع رؤية الفجيرة للنمو الشامل والمستدام.

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