الرياض، المملكة العربية السعودية: تحت رعاية معالي الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل وزير الصحة، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، تم توقيع اتفاقية الالتزام في ملتقى الصحة العالمي بالرياض.

تضافرت جهود سانوفي وشركة سدير للأدوية لإنشاء مصنع متطور و متخصص في انتاج الانسولين داخل المملكة العربية السعودية، مكرسة للإنتاج الكامل - بما في ذلك تجميع وتعبئة وتغليف اقلام الانسولين "SoloStar" ومنتجات الأنسولين المتطورة من سانوفي .

وتعزز هذه الشراكة الاستراتيجية التزامنا بتخفيف عبء استيراد الأدوية، وزيادة فرص حصول مرضى السكري على الأنسولين عالي الجودة، والمساهمة في جعل المملكة العربية السعودية مركزا إقليميا لتصنيع الأدوية البيولوجية، بما يتماشى مع طموحات رؤية المملكة 2030 .

ومن خلال هذه الاتفاقية، ستنقل سانوفي خبرتها الفنية ومعرفتها العالمية في التقنيات البيولوجية إلى شركة سدير للأدوية لإنتاجها الكامل في المملكة العربية السعودية. وسيسهم ذلك في رفع المحتوى المحلي نحو توطين الصناعات الدوائية الحيوية الأساسية، وتعزيز التنويع الاقتصادي، ووضع المملكة في مراتب متقدمة في مجالات علوم الحياة .

يعتبر مرض السكري مصدر قلق صحي عالمي، مما يجعل من الضروري ضمان إمدادات مستمرة وموثوقة من الأنسولين عالي الجودة لتلبية احتياجات المملكة. لذلك، تهدف شراكة سانوفي مع سدير للأدوية إلى معالجة هذه الفجوة وزيادة الوصول إلى الرعاية الصحيه الفعالة لمرضى السكري من خلال توطين الأنسولين .

د. نيڤين الخوري

مدير عام الأدوية العامة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، سانوفي

"نحن فخورون للغاية بأن نكون شريكا استراتيجيا لرؤية المملكه 2030 في مجال قطاع الرعاية الصحية و ملتزمون بتعزيز وجودنا في المملكة بشكل أكبر والمساهمة بشكل فعال لتحقيق اهداف الرؤية "اقتصاد مزدهر، مجتمع حيوي، ودولة طموحة". ونفخر اليوم بتوقيع اتفاقية محورية مع شركة نوبكو لنقل التقنية والمعرفة وتوطين صناعة الانسولين بالشراكة مع شركه سدير للأدوية بصفتنا شركة عالمية رائدة في مجال تطوير وتصنيع الانسولين لأكثر من مائة عام. والهدف الأسمى من هذه الشراكة هو توفير قلم انسولين مصنّع بالكامل داخل المملكة العربية السعودية بأيدي سعودية و بأعلى مقاييس الجودة العالمية لخدمة مرضى السكري في المملكة . ونحن نؤمن إيماناً راسخاً بأن استثماراتنا طويلة المدى في بناء القدرات والكفاءات المحلية من خلال نقل التكنولوجيا والمعرفة والتدريب يعد من الركائز الرئيسية لدفع الابتكار وتحقيق رؤية المملكة إلى واقع ملموس. ويتوافق هذا مع التزامنا الثابت بتلبية احتياجات الرعاية الصحية للمرضى وتحقيق الأمن الدوائي و المساهمة الفعالة في برنامج تحول القطاع الصحي بما يتوافق مع الرؤية الوطنية الأوسع للمملكة لدفع الصناعة والاقتصاد إلى الأمام."

فهد الشبل

الرئيس التنفيذي لشركة نوبكو

"من خلال شراكاتنا مع شركتي سانوفي ونوفو نورديسك، تتخذ نوبكو خطوة محورية لدعم رؤية المملكة 2030. من خلال توطين إنتاج أنواع رئيسية من الإنسولين، نحن لا نضمن فقط توفير إمدادات موثوقة من الأدوية الحيوية، بل نسهم أيضًا في تحقيق هدف المملكة المتمثل في بناء نظام رعاية صحية مرن ومكتفٍ ذاتيًا. وباعتبارنا قوة رائدة في برنامج تحول القطاع الصحي، الذي يُعد أحد برامج رؤية 2030، تلتزم نوبكو بتحديث آليات تقديم الرعاية الصحية، والاستفادة من الخبرات المحلية، وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة تحديات المستقبل."

د. ياسر العبيداء

الرئيس التنفيذي، شركة سدير للأدوية

نشهد اليوم خطوة نوعية في مسيرة توطين صناعة الأدوية في المملكة العربية السعودية من خلال هذه الاتفاقية مع سانوفي ونوبكو لإنتاج الأنسولين محلياً .

هذه الشراكة تمثل نقلة مهمة نحو تعزيز قدرات المملكة في التصنيع الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الأدوية الحيوية. هذه الاتفاقية لا تسهم فقط في تخفيف الاعتماد على استيراد الأدوية، بل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الدوائي الوطني .

من خلال توطين التقنية وبناء القدرات السعودية المتخصصة، سنعمل في سدير للأدوية على توفير حلول رعاية صحية متقدمة لمرضى السكري .

كما نؤكد أن رؤيتنا تتمحور حول دعم الأهداف الوطنية الصناعية عبر تطوير قاعدة صناعية محلية قوية تُساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، مما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي في مجال الصناعات الدوائية عالية التقنية.

نبذة عن شركة "سانوفي":

تعد "سانوفي"، شركة عالمية للرعاية الصحية قائمة على الابتكار يدفعها هدف واحد هو "صناعة الإنجازات العلمية لتحسين حياة الناس". ويكرس فريق عمل الشركة العامل في حوالي 100 دولة، جهوده من أجل إحداث تحول في ممارسة الطب من خلال العمل على تحويل المستحيل إلى ممكن. وتقدم الشركة الخيارات العلاجية التي يمكن تغير حياة المرضى، كما توفر اللقاحات المنقذة للحياة لملايين الأشخاص حول العالم، مع وضع الاستدامة والمسؤولية في صميم طموحاتها.

شركة سانوفي المدرجة في بورصة "يورونيكس" تحت الرمز (SAN) وبورصة ناسداك تحت الرمز (SNY).

نبذة عن الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو)

نوبكو هي شركة المشتريات الموحدة للأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية في المملكة العربية السعودية، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. تعمل نوبكو على إدارة سلاسل الإمداد الطبي بالكامل للجهات الصحية الحكومية وإدارة عمليات المشتريات والمنافسات التي تهدف إلى تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي والارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية الحكومية وتحسين سلاسل الإمداد والخدمات الطبية للقطاع العام في المملكة.

نبذة عن شركة سدير للأدوية (SPC)

شركة سدير للأدوية (SPC) هي شركة سعودية تأسست برؤية لبناء مجمع صناعي للصناعات الدوائية المتقدمة لتغطية الاحتياجات غير الملباة للمرضى وتحقيق الأمن الدوائي للمملكة العربية السعودية والمنطقة. تعمل مصانع سدير للأدوية، المصنع المخصص لأدوية الأورام عن طريق الفم والحقن والتركيبات عالية الفعالية والمصنع العام للأدوية المتخصصة، لخدمة آلاف المرضى في المملكة والمنطقة من خلال توفير الأدوية عالية التقنية. تعمل SPC على العديد من المشاريع الأخرى التي ستخدم قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية والمنطقة في المستقبل.

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