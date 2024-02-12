• تهدف هذه الشراكة الأولى بين مركز دبي للسلع المتعددة و"كيو إكس لاب" إلى تطوير حلول ذكاء اصطناعي هجينة تلبي احتياجات الشركات المسجّلة في المركز

• تبلور هذه الحلول المدعومة بمنصّة "كيو إكس لاب" حول جُملة من الأهداف الرئيسية المتمثّلة في تعزيز كفاءة الأعمال ورفع مستويات الإنتاج وتعزيز تأمين المنظومة الأساسية وخفض التكاليف

• تأتي هذه الشراكة الجديدة قبيل إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي الجديد التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، المقرر تدشينه في وقت لاحق من العام الجاري، والذي سيكون مركز ابتكار دولي رائداً في قطاع الذكاء الاصطناعي انطلاقاً من دبي



دبي، الامارات: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، إبرام شراكة مع "كيو إكس لاب"، الشركة المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي ومقرها دبي، استعداداً لإطلاق مركز الذكاء الاصطناعي التابع للمركز المقرر تدشينه خلال وقت لاحق من العام الجاري.



توفر شركة الذكاء الاصطناعي "كيو إكس لاب"، بالاعتماد على منصّتها المتطوّرة "اسأل كيو إكس" (Ask Qx)، حلول ذكاء اصطناعي هجينة يمكن دمجها في تعزيز الخدمات، مثل خدمات الدردشة الإلكترونية، كما يمكن توظيفها في تمكين الشركات والأفراد من تعزيز مستويات الإنتاج. وتقدم منصّة "اسأل كيو إكس" بنية خوارزمية عصبية متقدمة قادرة على تطوير المنتجات والخدمات بشكل غير مسبوق، حيث تتيح بنية رقمية قادرة على تمكين الشركات من ترشيد تكاليف طاقة الحوسبة الإجمالية وتعزيز إمكانات أمن المنظومة الأساسية والحماية ضد اختراقات وانتهاكات البيانات المحتملة. ومن خلال هذه المنصّة، تسعى شركة "كيو إكس لاب" إلى تعزيز مكانتها كأول شركة متخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي الهجينة عالمياً لديها القدرة على الوصول إلى 372 مليار معلمة والاستفادة منها.



وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "استطاعت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، في غضون فترة قصيرة، أن تؤكد قدراتها المذهلة باعتبارها قوّة محورية تعيد رسم ملامح قطاع الأعمال والشركات، ورغم ذلك لم نستفد حتى الآن سوى جزء ضئيل من إمكاناتها المهولة. وبينما نستعد لتدشين مركز الذكاء الاصطناعي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، يسرّنا التعاون مع شركة ’كيو إكس لاب’، والتي ستقدم عبر منصّتها الفريدة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وبنيتها الخوارزمية العصبية المتطوّرة دعماً شاملاً للمركز وشركاته المُسجلة، حيث ستوفر لنا فرصاً غير مسبوقة لتعزيز كفاءة الأعمال والنهوض بمستويات الإنتاج إلى آفاق جديدة بموازاة تعزيز أمن منظومتنا الأساسية. وهذه الشراكة ما هي إلا نموذج واحد من المبادرات المبتكرة التي يقدمها مركز دبي للسلع المتعددة، مما يؤكد مرة أخرى مكانة دبي الرائدة باعتبارها أحد أبرز مراكز التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم، سواء في الوقت الراهن أو مستقبلاً".



ومن جانبه، قال تيلاكراج بارمار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "كيو إكس لاب": "على الرغم من حجم الاستثمارات الضخمة في أبحاث وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، إلا أن هذه الجهود لا تُعد سوى مجرد البداية نحو إحداث تحوّل جذري في حياتنا وأعمالنا – على المستويين المهني والشخصي. ونحن سعداء بتقديم حلول مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي لمركز دبي للسلع المتعددة ومجتمع أعماله الذي يضم اليوم أكثر من 24 ألف شركة مسجلة، مما سيعزز مكانة دبي في طليعة أبحاث وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي".



وكان مركز دبي للسلع المتعددة قد طوّر مجموعة واسعة من المراكز والمبادرات المرتكزة إلى الابتكار بهدف ترسيخ مكانة دبي كقوة دافعة في تطوير واستخدام الجيل القادم من التقنيات والصناعات. واليوم، يضم مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 600 شركة، مما يجعله أكبر تجمع للشركات المتخصصة في تقنيات web3 والبلوك تشين على مستوى المنطقة. في حين نجح مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، منذ تدشينه في عام 2023، في جذب أكثر من 100 شركة متخصصة في التطوير والإنتاج وكذلك فرق الألعاب الرياضية الإلكترونية ومهندسي تطوير الحلول البرمجية، معززاً بذلك مكانة دبي مركزاً للتجارب الترفيهية الغامرة.



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حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae