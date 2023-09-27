ستساهم الشراكة في إعداد الجيل التالي من رواد التكنولوجيا وفي تعزيز الثقة بالمنظومة الرقمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في ظل الدور متزايد الأهمية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة، أعلنت ماستركارد عن توقيع مذكرة تفاهم مع معهد روتشستر للتكنولوجيا دبي بهدف رعاية المواهب في المنطقة ودفع وتيرة الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

وستساهم هذه الشراكة في إعداد الجيل التالي من خريجي معهد روتشستر للتكنولوجيا ليكونوا رواداً في مجال الذكاء الاصطناعي، كما ستعزز من التحالفات الاستراتيجية لكلتا المؤسستين في المنطقة. وبالاستفادة من خبراتها المتقدمة وتطبيقاتها في المجال التكنولوجي، ستنظم ماستركارد محاضرات وورش عمل لطلبة المعهد، كما تعتزم بعد ذلك المساهمة في تطوير منهج تعليمي يركز على الذكاء الاصطناعي. وستوفر هذه الشراكة أيضاً الفرصة للطلبة لزيارة أحدث مراكز ماستركارد للذكاء الاصطناعي في دبي، والتواصل مع أبرز القادة والمسؤولين في إطار استعداداتهم لمتابعة مساراتهم المهنية المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبهذه المناسبة، قال أجاي بهالا رئيس قسم الأمن الإلكتروني والمعلومات في ماستركارد: "يتمتع الطلبة اليوم بفرص فريدة للاستفادة من الآفاق والإمكانيات الواسعة التي تفتحها تقنية الذكاء الاصطناعي أمامهم، فهم من سيقود جهود إطلاق الموجة التالية من ابتكارات الذكاء الاصطناعي لإيجاد الحلول للتحديات الملحة التي يشهدها العالم. ويسعدنا التعاون مع معهد روتشستر للتكنولوجيا لإعداد قادة المستقبل القادرين على الارتقاء بتجارب العملاء، وإعادة رسم ملامح الصناعات المختلفة، وتعزيز الثقة بالمنظومة الرقمية من خلال الذكاء الاصطناعي".

ويأتي توقيع هذه المذكرة في أعقاب الشراكة الأخيرة التي أبرمتها ماستركارد مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أطلقت من خلالها مركزها المتقدم للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في دبي، والذي سيركز بالإضافة إلى تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجرائم المالية، على تعزيز أمن الأنظمة الرقمية، ودفع عجلة التنمية الشاملة من خلال الشراكات الاستراتيجية.

من جانبه، قال الدكتور يوسف العساف، رئيس معهد روتشستر للتكنولوجيا دبي: "يُسعدنا في معهد روتشستر للتكنولوجيا دبي التعاون مع ماستركارد التي نتشارك معها الالتزام ذاته تجاه الابتكار التكنولوجي، حيث سيتيح لنا هذا التعاون تقديم تجارب واقعية لطلبتنا، وإعدادهم لقيادة المرحلة التالية من التقدم الرقمي".

وتتمتع ماستركارد بتاريخ حافل بالابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، لا سيما جهودها في مجال تعزيز الأمن السيبراني وتوفير الحماية للأنظمة الرقمية. ومن خلال تواجدها في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار أكثر من 35 عاماً، تدعم ماستركارد التزام المنطقة بتحقيق التحول الرقمي. من جهته، يعد معهد روتشستر للتكنولوجيا دبي أحد الفروع العالمية لمعهد روتشستر للتكنولوجيا في نيويورك، ومن المؤسسات التعليمية العالمية الرائدة التي تركز على التكنولوجيا.

وتستند الشراكة أيضا إلى التزام ماستركارد بتحقيق نتائج إيجابية عن طريق عمل الخير وتعزيز الفرص للأفراد الذين يرغبون في اتباع مسارات مهنية ذات آفاق كبيرة للتأثير والنمو. ومن خلال التعاون مع معهد روتشستر للتكنولوجيا دبي، ستساعد ماستركارد في تأهيل الجيل التالي من الكفاءات المتمرسة في مجال الذكاء الاصطناعي لتسريع وتيرة الابتكار وتوفير قيمة أكبر للشركاء.

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نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.