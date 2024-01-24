دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت «باى موب»، الشركة الرائدة في تمكين الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، عن إبرام شراكة مع ماستركارد بهدف تسريع قبول المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتستفيد هذه الشراكة الإستراتيجية متعددة القنوات من البنية التحتية للمدفوعات من «باى موب» وتكنولوجيا المدفوعات من ماستركارد لتوسيع نطاق اعتماد الحلول منخفضة التكلفة بين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأسواق الرئيسية. كما تتضمن الاتفاقية تسريع وتمكين خدمات «تاب أون فون» وبوابة التجارة الإلكترونية وروابط المدفوعات، حيث سيؤدي التركيز على الحلول منخفضة التكلفة إلى تسريع قبول المدفوعات الرقمية بين الشركات الصغيرة، فضلاً عن توفير حلول لحالات الاستخدام التي لا تخدمها الحلول الحالية.

ويأتي توفير الحلول منخفضة التكلفة في إطار دعم هدف ماستركارد العالمي المتمثل في ربط 50 مليون شركة بالاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025، وتعزيز التزام «باى موب» بتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الازدهار في ظل الاقتصاد الرقمي، والذي بدوره سيعزز الشمول المالي مع مضي المنطقة قدماً نحو اقتصاد غير نقدي، حيث تعد هذه الشركات محركات النمو الاقتصادي والمساهم الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من جهته، قال إسلام شوقي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لدى شركة «باى موب»: "تساهم هذه الشراكة الاستراتيجية مع ماستركارد في تحقيق هدف «باى موب» المتمثل في دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عبر توفير أحدث الحلول المالية. إن سعينا المشترك لتسريع حلول قبول المدفوعات الرقمية منخفضة التكلفة سيؤدي إلى اعتماد أكبر للمدفوعات الرقمية في جميع أنحاء المنطقة، كما أننا ملتزمون بتهيئة بيئة مواتية لتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المنافسة في مجتمع غير نقدي".

وبدوره، قال جورانج شاه، نائب الرئيس التنفيذي، لقسم المنتجات والهندسة في شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماستركارد: "نحن ملتزمون بتطوير حلول مناسبة تمكن الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من دفع الأموال واستلامها بطريقة آمنة. يسعدنا التعاون مع «باى موب» للاستفادة من نقاط قوتنا المشتركة في تمكين الشركات الصغيرة في المنطقة من جني الفوائد الكاملة للاقتصاد الرقمي المزدهر وتعزيز مشاركتها في التنمية المستدامة".

توظف ماستركارد شبكتها الواسعة وتقنياتها الحديثة وشراكاتها العالمية لمساعدة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التكيف مع البيئات التجارية المتغيرة وأنماط الإنفاق الجديدة، وتعمل الشركة كمزود موثوق لحلول المدفوعات الرقمية المبتكرة والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة، لتعزيز قدرتها على تنويع أعمالها وتوسيع نطاقها.

وبصفتها شركة رائدة في مجال توفير البنية التحتية للمدفوعات متعددة القنوات في مصر، تقدم «باى موب» لتجارها باقة شاملة من حلول قبول المدفوعات في السوق، مما يجعلها شريكًا موثوقًا في نمو وتطور الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وتأتي الشراكة مع ماستركارد في أعقاب التوسع الإقليمي السريع لـ «باى موب»، المدعوم بجولة التمويل من الفئة B بقيمة 50 مليون دولار أمريكي في عام 2022. كما تخدم «باى موب» التجار في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان وباكستان.

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نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

نبذة عن شركة Paymob

Paymob هي شركة الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان (MENA-P)، وتعمل على وضع التقنيات المالية المتطورة في أيدي العملاء في المنطقة. تقدم بوابتها متعددة القنوات أكثر من 40 طريقة دفع، وتُمكّن أكثر من 250,000 تاجر من الشركات الصغيرة والمتوسطة من إدارة أعمالهم وتطويرها عبر تقديم خدمات مالية مبتكرة غير متاحة بسهولة في الأسواق الناشئة.

Paymob هي أكبر مُيسّر للمدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وتوظّف 1400 فرد في الأسواق التي تخدمها. بدأت الشركة نشاطها في باكستان في العام 2021، ثم دخلت الإمارات العربية المتحدة في العام 2022. افتتحت Paymob مكتبها في الرياض في أبريل 2023، وحصلت على رخصة مزود خدمات تقنية لبوابات الدفع الالكتروني (PTSP) من المدفوعات السعودية في مايو 2023، ما مهّد الطريق أمامها لبدء عملياتها في المملكة العربية السعودية.

تأسست Paymob في العام 2015 على يد كل من إسلام شوقي، وآلان الحاج، ومصطفى منيسي. وتحظى الشركة بدعم مستثمرين إقليميين وعالميين من الطراز الرفيع، بما في ذلك PayPal Ventures و Kora Capital و Clay Point Capital و Global Ventures و FMO و A15 و British International Investment و Helios Digital Ventures و Nclude.

لمزيد من المعلومات، زوروا موقعنا www.paymob.com أو صفحتنا على لنكد-إن.للاستفسارات الصحفية أو لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

ديما زلاطيمو

رئيسة قسم العلاقات العامة واتصالات الشركات

Dzalatimo@paymob.com