المنامة، مملكة البحرين: أعلنت «كوين مينا»، مزود خدمات العملات الرقمية-الفئة ٣، والمرخصة من قبل بنك البحرين المركزي، عن شراكتها مع «شركة عقارات كارلتون»، المؤسسة العقارية التي تتخذ من البحرين مقراً لها، لإتاحة الفرصة للمستثمرين في المملكة لشراء العقارات والدفع لرسوم جميع الخدمات العقارية باستخدام العملات الرقمية. وبموجب هذه الشراكة، ستقبل شركة عقارات كارلتون التي تعد من أبرز الوسطاء العقاريين في البحرين التعامل بالعملات الرقمية المستقرة مثل «يو إس دي تي» و«يو إس دي كوين».

وتقدم كوين مينا خدماتها في الوطن العربي حيث تتيح منصة التداول للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات إمكانية الاستثمار في العملات الرقمية، وربط حساباتهم البنكية مباشرةً بمحافظ كوين مينا الخاصة بهم، لتسهيل عمليات تحويل الأموال من وإلى العملات الرقمية بسرعة وسلاسة.

تأسست شركة عقارات كارلتون في البحرين عام ١٩٩٦، وهي وسيط عقاري معتمد ومرخص من قبل «مؤسسة التنظيم العقاري» البحرينية، وتقدم العديد من الخدمات للعملاء من الشركات والأفراد في جميع أنحاء المملكة.

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة قال السيد علي عدنان محمود، نائب المدير الإداري في شركة عقارات كارلتون: "نحن سعداء للغاية بتنويع خيارات الدفع لعملائنا، ونحرص دوماً على مواكبة أفضل التقنيات الحديثة في مجال الإدارة، والتمويل، والوساطة، ونحن فخورون بأن نكون أول شركة وساطة عقارية في مملكة البحرين تتيح لعملائها استخدام العملات الرقمية للدفع مقابل الخدمات العقارية وأيضاً لشراء العقارات وذلك بالتعاون مع شركائنا في كوين مينا – المنصة المرخصة من قبل بنك البحرين المركزي".

وفي تصريح مشترك، أفاد مؤسّسا كوين مينا طلال الطبّاع ودينا سمعان: "إننا سعداء بالتعاون مع شركة عقارات كارلتون، إحدى أبرز شركات الوساطة العقارية في مملكة البحرين، بهدف تسهيل المعاملات بالعملات الرقمية. ووسط تزايد وتيرة تبني هذه العملات في الوطن العربي، فإننا نشهد فرصاً كثيرة لاستخدامها في شراء أصول فعلية. وتعد هذه الشراكة مؤشراً هاماً يدُّل على نضوج السوق، ويشير إلى أن التعامل بالعملات الرقمية واستخدامها كوسيلة تبادل للقيمة، بدأ يكتسب المزيد من الشعبية في الوطن العربي".

وتعمل البحرين بنشاط على تجربة تكنولوجيا العملات الرقمية والبلوك تشين منذ إقرار لوائح التنظيمية ذات الصلة، حيث أتم بنك البحرين المركزي في يناير ٢٠٢٢ أول عملية تجريبية لاستخدام المدفوعات الرقمية، بالتعاون مع «جي بي مورغان» بلوك تشين، ووحدة العملات الرقمية «أونيكس».

وتستمر شركة كوين مينا التي تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها، في ترسيخ مكانتها من خلال توقيع شراكات جديدة في المنطقة، بما في ذلك شراكتها الأخيرة مع «فيزا» لتقديم مجموعة من الخدمات الحصرية، بما في ذلك «بطاقة فيزا كوين مينا»، التي يمكن استخدامها لدى ملايين المتاجر في جميع أنحاء العالم.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن كوين مينا

شركة كوين مينا التي تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها، هي منصة تداول عملات رقمية خاضعة للتنظيم والترخيص من قبل بنك البحرين المركزي (فئة 3). تسعى كوين مينا إلى تمكين المستثمرين المخضرمين والناشئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين يرغبون في الاستفادة من خيارات الاستثمار البديلة وغير التقليدية، وذلك من خلال منحهم فرصة المشاركة في الاقتصاد الرقمي الجديد. من خلال كوين مينا، يمكن للمستخدمين شراء العملات الرقمية وبيعها وتخزينها بأمان وموثوقية، بالإضافة إلى إمكانية الإيداع والسحب بعملتهم المحلية. تهدف كوين مينا إلى أن تكون منصّة تداول العملات الرقميّة الأكثر سهولة وسلاسة وموثوقيّة في المنطقة بفضل الرسوم التنافسية والسيولة العالية التي تقدّمها والنهج التعليميّ الذي تتبعه.

نبذة عن شركة عقارات كارلتون

تأسست شركة عقارات كارلتون البحرينية للوساطة العقارية في عام 1996، وهي وسيط معتمد ومرخص من مؤسسة التنظيم العقاري في المملكة. وتقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات للعملاء من الأفراد والشركات في جميع أنحاء مملكة البحرين، بما في ذلك الشراء، والبيع، والتأجير، وتسويق المشاريع، وتقييم العقارات، والاستشارات العقارية.