الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "نتورك إنترناشيونال"، الشركة الرائدة في تمكين التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع مزود خدمات العملات الرقمية "كوين مينا م.م.ح". وتهدف الشراكة إلى تزويد المستخدمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بوسيلة ميسرة وآمنة للتحويل من العملات النقدية إلى العملات الرقمية عبر عمليات الإيداع باستخدام البطاقات المصرفية.

جاء الإعلان عن الشراكة خلال حفل توقيع شارك فيه بانكاج كوندرا، رئيس المنتجات والشراكات والمشاريع في مجموعة "نتورك إنترناشيونال"؛ وطلال الطبّاع، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كوين مينا".

تبرز "كوين مينا م.م.ح" كمزوّد رائد ورئيسي لخدمات العملات الرقمية في الوطن العربي، حيث تُعَدُّ المنصة الأسرع نمواً في هذا القطاع. كما وتفتخر "كوين مينا" بحصولها على ترخيص كلٍّ من سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية ومصرف البحرين المركزي، مما يجعلها الشركة الوحيدة في الوطن العربي التي تمتلك هذين الترخيصين معاً. وتقدم المنصة خدمات شاملة للمستثمرين في الدول العربية الثمانية المدعومة، بما في ذلك عمليات الشراء، والبيع، والتحويل، والإرسال، والاستلام، وتخزين العملات الرقمية، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والموثوقية.

وفي بيان مشترك لهما، قال مؤسسا "كوين مينا"، طلال الطبّاع ودينا سمعان: "تُؤكد الشراكة مع ’نتورك إنترناشيونال‘ الغنية عن التعريف، التزامنا بتوفير طرق إيداع آمنة لمستخدمي "كوين مينا" تمكنهم من التحويل من العملات النقدية إلى الرقمية بكل سلاسة في دولة الإمارات. وبفضل إمكانية إيداع الأموال بشكل فوري ومباشر من خلال البطاقة إلى محفظة "كوين مينا"، بات بإمكان مستثمري كوين مينا، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، التمتع بتجربة تداول مبسطة وسهلة. وتأتي هذه الشراكة الجديدة في إطار سعينا لمواصلة تقديم خدمات العملات الرقمية بطريقة سلسة وسهلة الاستخدام. ونحن نتطلع إلى الاستفادة من المكانة الريادية التي تتمتع بها ’نتورك إنترناشيونال‘ في دولة الإمارات للارتقاء بتجربة التداول على منصتنا وتقديم الأفضل لمستخدمينا".

من جانبه قال بانكاج كوندرا، رئيس المنتجات والشراكات والمشاريع في "نتورك إنترناشيونال": "تتمتع ’نتورك إنترناشيونال‘ بتجربةٍ طويلة ومتنوعة على مدار 30 عاماً بمجال توفير حلول المدفوعات الأكثر تطوراً، مما يشجعنا على توظيف خبرتنا وتجربتنا الغنية عبر منصات الجيل التالي مثل الخدمات المالية المخصصة للأصول الرقمية والمشفرة. وسيوفر تعاوننا مع ’كوين مينا‘ للمستثمرين في دولة الإمارات إمكانية الإيداع باستخدام بطاقاتهم لتمويل محافظ ’كوين مينا‘ الخاصة بهم".

وأضاف كوندرا: "تمثل حلول الإيداع عبر البطاقات الطريقة الأكثر سهولة وملائمة بالنسبة للمستخدمين لتمويل محافظهم الرقمية. ونحن نتطلع إلى دعم ’كوين مينا‘ من خلال تزويدها بخدمات بوابة المدفوعات الأفضل ضمن فئتها N-Genius. وتؤكد شراكتنا مع ’كوين مينا‘ التزامنا في الارتقاء بعملية المدفوعات الرقمية في الوطن العربي وبما يتماشى مع سعي دولة الإمارات لتصبح اقتصاداً غير نقدي وشمولياً".

نبذة عن نتورك إنترناشيونال:

تعد نتورك إنترناشيونال أكبر وأبرز شركة للمدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا. أما هدفها الرئيسي فيتمثل في مساعدة الشركات وتعزيز الاقتصادات من خلال تبسيط عمليات الدفع والتجارة. وتمتلك الشركة حضوراً في أكثر من 50 دولة، حيث توفر خدمات للجهات الحكومية والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والتجار والشركات الحكومية. وتضم نتورك إنترناشيونال فريق عمل يزيد على 2000 خبير في مجال المدفوعات الرقمية متواجدين في هذه الأسواق، ولديها قاعدة عملاء تزيد على 200 مؤسسة مالية وأكثر من 150,000 تاجر.

نبذة عن كوين مينا

تخضع شركة كوين مينا ش.م.ب (مقفلة)، التي تتخذ في مملكة البحرين مقراً لها، لترخيص وتنظيم مصرف البحرين المركزي كشركة مزودة لخدمات العملات الرقمية (الفئة الثالثة). أمّا الشركة الشقيقة، كوين مينا م.م.ح، فهي مرخصة كوسيط/تاجر لخدمة تداول العملات الرقمية من قبل سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وهي تقدم خدماتها للمقيمين في الإمارات. تسعى كوين مينا إلى تمكّين مستثمري الوطن العربي - الجدد وذوي الخبرة منهم - الراغبين في الاستثمار في العملات الرقمية، وذلك من خلال السماح لهم بالمشاركة في الاقتصاد الرقمي الجديد على نحو آمن. من خلال كوين مينا، يمكن للمستثمرين شراء العملات الرقمية، بيعها، تخزينها، إرسالها واستلامها بأمان وموثوقية. بالإضافة إلى خدمتي الإيداع والسحب بعملتهم النقدية المحلية. من خلال رسومها التنافسية والسيولة العالية ونهجها التعليمي، تهدف كوين مينا إلى أن تكون منصة تداول العملات الرقمية الأبسط والأكثر موثوقية في الوطن العربي. يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.coinmena.com.

نبذة عن سُلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)

تأسست سُلطة دبي تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في مارس 2022، عقب سريان القانون رقم 4 لعام 2022، وهي الجهة المختصة المسؤولة عن تنظيم الأصول الافتراضية (VAs) وأنشطتها (VA) والإشراف عليها في كل أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة باستثناء مركز دبي المالي العالمي. هذا وتلعب سُلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) دوراً محورياً في إنشاء الإطار القانوني المتقدم لحماية المستثمرين في دبي، ووضع معايير دولية لحوكمة قطاع الأصول الافتراضية، مع دعم الرؤية الهادفة إلى إرساء الأساس لاقتصاد عابر للحدود.

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