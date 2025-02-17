الدمام، المملكة العربية السعودية: أبرمت شركة دوباك (دوفيانوس)، وهي شركة عالمية رائدة في تصنيع أنظمة أخذ العينات وملحقاتها الخاصة بالسوائل والغازات والغازات المسالة، اتفاقية توطين مع شركة كانو للطاقة في الدمام. وتمثل هذه الشراكة علامة فارقة في تصميم أنظمة أخذ العينات اليدوية وهندستها وتصنيعها داخل المملكة العربية السعودية.

تتوافق هذه الاتفاقية مع التزام شركة كانو للطاقة بتعزيز التوطين في المملكة، بقيادة علي عبد الله كانو، نائب رئيس مجلس الإدارة، يوسف بن أحمد كانو ورئيس شركة كانو للصناعة والطاقة وتسعى شركة كانو للطاقة عبر إنتاجها المحلي لأنظمة دوباك لأخذ العينات اليدوية إلى تعزيز القيمة المحلية عبر توفير خدمات في مجالات الهندسة والتجميع والاختبار. ويُتوقع أن يسفر هذا التعاون عن تسريع وتيرة تسليم أنظمة جمع العينات اليدوية إلى العملاء في المملكة.

تجسد مساعي شركة كانو للطاقة في مجال التوطين إصرارها الدؤوب على مؤازرة مبادرات الصناعة المحلية في المملكة وتلبية مقتضيات برنامج (اكتفاء) لزيادة القيمة المضافة داخل البلاد. وتتماشى هذه الجهود مع رؤية السعودية 2030 ومبادرات التوطين، مثل برنامج تعزيز القيمة الإجمالية المضافة في المملكة (اكتفاء). كما تؤكد شركة كانو للطاقة على الاستدامة من خلال التقنيات المتقدمة واعتماد أفضل الممارسات في ظل بيئة الطاقة المتغيرة. ولا تزال الشركة حريصة على توفير المزيد من فرص العمل وتقديم إسهامات فعالة من أجل مستقبل أكثر استدامة ونظافة، استنادًا إلى تاريخها المرموق في الابتكار والتأثير المحلي.

صرّح علي عبد الله كانو، نائب رئيس مجلس الإدارة، يوسف بن أحمد كانو ورئيس شركة كانو للصناعة والطاقة تعليقًا على هذه الشراكة: "تشكل هذه الشراكة خطوة إضافية نحو تعزيز جهودنا في التوطين. وبفضل التكامل بين المعرفة الإقليمية الواسعة لشركة كانو للطاقة والخبرة الفنية لشركة دوباك، ستحقق هذه الشراكة قيمة مضافة عالية من خلال توفير حلول مخصصة تلبي الاحتياجات المحددة لقطاعات الصناعة في المنطقة."

كما أفاد ريان ويلش، مدير المبيعات الدولي في شركة كرين، قائلًا: "سيمكننا هذا التحالف الاستراتيجي مع شركة كانو للطاقة من تقديم خدمات ذات قيمة مضافة استثنائية لمختلف الأطراف المعنية في المنطقة. كما ستعزز عملياتنا المحلية قدرتنا على تقديم حلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الصناعات في المنطقة، من خلال عمليات مطورة وخدمة متميزة."

من خلال هذا التعاون، ستتمكن الشركتان من دمج وتفعيل إمكاناتهما الفريدة لإحداث تأثير كبير في تلبية المتطلبات المتنوعة في المنطقة.

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