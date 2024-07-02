• ستضمن حلول الإضاءة الخاصة بشركة "سيجنيفاي جيلا لتكنولوجيا الإضاءة" عملية تصنيع سريعة، وعملية نقل سلسة وبكفائة وإمكانية الوصول إلى العملاء في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

القاهرة، مصر : أعلنت سيجنيفاي (فيليبس للإضاءة) ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الإضاءة، عن توقيع شراكة استرتيجية مع شركة التوكل الكهربائية جيلا المصنعة والموزعة للمنتجات الكهربائية عالية الجودة، لإطلاق مركز تصنيع إقليمي في مصر "سيجنيفاي جيلا لتكنولوجيا الإضاءة"، لتقديم حلول ومنتجات إضاءة LED على أحدث طراز.

التقي صباح اليوم الثلاثاء دوله رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفي مدبولي ، ممثلي تحالف سيجنيفاي وجيلا "؛ وذلك في إطار استعراض المشروع الجديد المقترح، بحضور المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ محمد سعد، الرئيس التنفيذي لشركة سيجنيفاي بأفريقيا ، والسيد/ مخلص توكل، الرئيس التنفيذي لشركة "التوكل الكهربائية جيلا" والسيد/ شريف عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة "التوكل الكهربائية جيلا"،

وتم الإتفاق على إنشاء شركة "سيجنيفاي جيلا لتكنولوجيا الإضاءة" بإستثمارات أجنبية مباشرة كمركز تصنيع إقليمي في مصر و سيتم التصدير إلى دول أفريقيا و أوروبا و الشرق الأوسط، وذلك للعمل على توطين مختلف الصناعات، تماشيا مع توجهات الدولة في التصدير.

ويأتي المصنع الجديد ضمن خطة سيجنيفاي الطموحة لتوسيع وتنويع تواجدها في مصر والأسواق الإقليمية، من خلال الاستفادة من قدرات التصنيع القوية في المنطقة، واستغلال الموقع المتميز لمصر في تسهيل وصول منتجاتها إلى الأسواق المهمة، وستحتفظ شركة سيجنيفاي بنسبة 60% من أسهم الكيان الجديد، "سيجنيفاي جيلا لتكنولوجيا الإضاءة"، وستتولى مسئولية الأعمال التشغيلية.

قال إريك روندولا، الرئيس التنفيذي لشركة سيجنيفاي، "نحن سعداء للغاية بإطلاق هذه الشراكة الاستراتيجية مع التوكل الكهربائية جيلا حيث يعد مشروعنا الجديد وعدًا بتعزيز قدرتنا التصنيعية الإقليمية، وتقديم أحدث الابتكارات في مجال الإضاءة في السوق إلى العملاء في مصر وخارجها"

و صرح مخلص توكل، الرئيس التنفيذي لشركة التوكل الكهربائية جيلا قائلاً: "نفتخر بإطلاق هذا المشروع الجديد مع سيجنيفاي، والتي تشاركنا التزامنا بأعلى معايير الجودة والخدمة، ونؤمن بأن هذه الشراكة ستكون ثمرة تعاون مثمر بين شركتين تتمتعان بخبرة واسعة وسمعة طيبة في مجاليهما.

و أضاف محمد سعد، الرئيس التنفيذي لشركة سيجنيفاي أفريقيا، " نحن متحمسون للتعاون مع لاعب إقليمي قوي مثل التوكل الكهربائية جيلا ، لما يتمتع به من خبرة واسعة تمتد لعقود في مجال التصنيع، وإمكانية الوصول إلى المواهب الرائدة، وشبكة توريد قوية، ومعرفة استثنائية بالصناعة". وأضاف "إن شراكتنا تمثل خطوة حاسمة في تحقيق أهدافنا الطموحة للنمو والتوسع في المنطقة، وتحقيق تطلعات عملائنا في تقديم حلول إضاءة جديدة ومتنوعة، تتميز بالتكنولوجيا المتقدمة والكفاءة العالية والقدرة على توفير الطاقة".

وقال شريف عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة "التوكل الكهربائية جيلا"، " أن مقابلة دولة رئيس الوزراء كان لها العديد من المميزات في تسهيل إجراءات إستكمال المشروع وقد تم طمأنة المستثمرين على دعم الحكومة للقطاع الخاص و تشجيعهم على زيادة التصنيع في مصر في جميع المجالات"

وأضاف رامي توكل، مدير تطوير الأعمال لشركة التوكل الكهربائية جيلا ، أن المصنع الجديد في مصر سيجمع مجموعة قوية من المواهب المتخصصة في موقع لوجستي ممتاز، مما سيُمكننا من تصنيع حلول إضاءة LED عالية الجودة بكفاءة وسرعة لتلبية احتياجات عملائنا في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وسيوفر المصنع فرص عمل جديدة ويساهم في تعزيز الاقتصاد المصري."

شركة التوكل الكهربائية جيلا هي شركة مصنعة وموزعة وبائعة للمنتجات الكهربائية عالية الجودة، حيث تتمتع بأكثر من 50 عامًا من الخبرة في التصنيع وقدرات تشغيلية وتصنيعية راسخة. ستساهم الكفاءه الفنية والمهارات العالية للكوادر الخاصة بشركة جيلا ، جنبًا إلى جنب مع ابتكارات الإضاءة LED الرائدة في السوق من سيجنيفاي في إنتاج عالي الجودة وفعالًا في موقع يسهل على العملاء الوصول إليه في مصر والشرق الأوسط وخارجها.

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عن سيجنيفاي:

سيجنيفاي(المدرجة في بورصة يورونيكست أمستردام تحت الرمز LIGHT) هي شركة عالمية رائدة في منتجات الإضاءة وأنظمتها وخدماتها. تقدم ابتكارات تطلق القيمة التجارية وتوفر تجارب غنية للمستخدمين تساعدهم في تحسين حياتهم. يقدم منتج Interact، الذي يحمل علامة فيليبس حلول لقطاعي الأعمال والمستهلكين على حد سواء، كما نوظف إنترنت الأشياء لننطلق بالضوء إلى ما بعد وظيفته بالإضاءة ونتمكن به من تحويل المنازل والأبنية والمساحات الحضرية. في العام 2023، حققت شركتنا مبيعات قدرها 6.7 مليار يورو. ويعمل لدينا حوالي 35 ألف موظف في أكثر من 70 دولة حول العالم. وصلنا للحياد الكربوني في عام 2020، وحصلنا على مكانة في مؤشر Dow Jones العالمي للاستدامة منذ طرحنا العام للأسهم ولمدة ست سنوات متتالية، وتم اختيارنا كشركة رائدة في المجال في 2017 و2018 و2019.

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