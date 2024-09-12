الرياض: وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وشركة مايكروسوفت العالمية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي التوليدي بالمملكة. تم توقيع الاتفاق خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة والمنعقدة حاليا بالرياض بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، بمشاركة مجموعة من أبرز الخبراء والعلماء في هذا المجال، ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للذكاء الاصطناعي سعادة د. ياسر بن محمد العنيزان ممثلا عن "سدايا"، والمهندس تركي باضريس رئيس مايكروسوفت العربية.

تسعى مذكرة التفاهم إلى تأسيس إطار تعاون شامل بين الطرفين في عدة مجالات رئيسة وتشمل إنشاء مركز مشترك للتميز والابتكار في الذكاء الاصطناعي التوليدي مع التركيز على تطوير نماذج لغوية ضخمة متخصصة للغة العربية، كما ستتيح هذه الشراكة استضافة علّام على سحابة Azure والاستفادة من خدماتها المتنوعة مما يسهم في تعزيز قدرة الابتكارات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي للوصول للأسواق العالمية. هذا وقد أعلنت "سدايا" اليوم عن تحقيق نموذج "علّام" المركز الأول عالمياً ضمن فئته كأفضل نموذج لغوي توليدي باللغة العربية وفقاً للتقييم المعياري (Arabic MMLU) المتخصص باللغة العربية، والذي يُعد معيارًا رائدًا للنماذج اللغوية الضخمة.

كما ستتضمن أوجه الشراكة إطلاق أكاديمية مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع أكاديمية سدايا بهدف بناء القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي من خلال برامج مشتركة متنوعة بما فيها برنامج الشهادات المهنية لمايكروسوفت Azure لتأهيل الكفاءات الوطنية بالشهادات الاحترافية العالمية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم ⁠مسابقة أذكى للجامعات بالشراكة مع مسابقة Imagine Cup لتعزيز مشاركة الشباب السعودي في المسابقات العالمية.

وتأتي هذه المبادرات في إطار جهود "سدايا" المستمرة في قيادة مسيرة البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة، وتؤكد التزامها ببناء قدرات وطنية تنافسية وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي في هذا المجال.

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