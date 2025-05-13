رأس الخيمة: أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) شراكة استراتيجية مع شركة "آنا كونسيرج سيرفيسز"، بهدف تقديم مجموعة من خدمات الكونسيرج الشخصية، وهي خدمات مساعدة متخصصة تهدف إلى تنظيم شؤون الحياة اليومية والمهنية، وتوفير حلول مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات رواد الأعمال والمستثمرين والمديرين التنفيذيين. جاء ذلك خلال حفل توقيع أقيم في مركز كومباس للأعمال، بحضور بحضور قتيبة العيسى، مدير إدارة خدمات القيمة المضافة براكز وسمية غنام، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آنا كونسيرج سيرفيسز.

وستقدم شركة آنا كونسيرج - بموجب هذه المذكرة - خدمات مخصصة تشمل تنسيق رحلات الأعمال وتنظيم فعاليات تنفيذية وإدارة متطلبات الحياة اليومية. وستتم كافة هذه الخدمات بإسم العلامة التجارية الجديدة "كونسيرج رأس الخيمة" والمصممة لتلبية الاحتياجات المختلفة والمتنوعة لروّاد الأعمال والمدراء التنفيذيين والمستثمرين الباحثين عن الكفاءة والراحة والدعم الموثوق.

وتشمل باقة الخدمات المقدمة تحت هذه المبادرة مجموعة واسعة من الحلول المميزة مثل المساعدة في الانتقال والسكن وترتيبات النقل والسفر لكبار الشخصيات وبرامج الصحة والعافية والوصول الحصري إلى الفعاليات المتميزة، بالإضافة إلى حلول متكاملة للأعمال تشمل الاستشارات المؤسسية والخدمات المصرفية. وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل تجربة العملاء في كافة مراحل رحلتهم المهنية والشخصية، سواء عند تأسيس أعمالهم، أو الانتقال إلى الإمارة، أو تعزيز أسلوب حياتهم اليومي.

وفي تعليقها على الشراكة، أكدت سمية غنام أن الاتفاقية تمثل محطة رئيسية في مسيرة الشركة لدعم مجتمع الأعمال، وقالت: "نهدف من خلال هذه الشراكة إلى تبسيط حياة عملائنا اليومية ليتفرغوا للنمو والتطوير في بيئة مستقرة وآمنة ومتوازنة. نؤمن بأن رأس الخيمة تجمع بين المعايير العالية وجودة الحياة، ونحن فخورون بالمساهمة في ترسيخ هذه الرؤية."

ومن جهته، قال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "نسعى في راكز باستمرار إلى استكشاف سبل جديدة لتعزيز تجربة عملائنا، وتُجسّد شراكتنا مع شركة 'آنا كونسيرج سيرفيسز' هذا التوجه من خلال توفير الدعم الشخصي الذي يحتاجه رواد الأعمال، والمديرون التنفيذيون، والمستثمرون للتركيز على تنمية أعمالهم والاستمتاع في الوقت ذاته بحياة متكاملة في إمارة رأس الخيمة، التي تُعد واحدة من أكثر الوجهات أماناً وترحيباً في العالم. وتوفر الإمارة مزيجاً فريداً يجمع بين جودة الحياة والبنية التحتية المتقدمة، ما يجعلها موطناً مثالياً لمجتمع متنوع من الأفراد الراغبين في العيش والعمل والترفيه. وتُعد خدمة ’كونسيرج رأس الخيمة‘ امتداداً طبيعياً لهذا البيئة المتكاملة، ما يجعل من راكز أكثر من مجرد مركز أعمال، بل وجهة شاملة تجمع بين الطموح وجودة الحياة."

ويُبرز إطلاق خدمة "كونسيرج رأس الخيمة" جهود راكز المستمرة في تعزيز تجربة العميل من خلال حلول مدروسة تجمع بين سهولة ممارسة الأعمال والمزايا الحياتية التي تتمتع بها واحدة من أكثر الوجهات حيوية وشمولية في المنطقة.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 30 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

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