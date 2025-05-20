أبوظبي: أعلنت "ايدج"، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، توقيع خطاب نوايا استراتيجي مع مجموعة "أمبيبار"، وهي شركة برازيلية متعددة الجنسيات رائدة في الإدارة البيئية وخدمات الاستجابة للطوارئ. وتمثل هذه الاتفاقية بداية تعاون استراتيجي محتمل يهدف إلى تعزيز مرونة عمليات أمبيبار العالمية وسريتها، لا سيما في بيئات الاتصالات بالغة الأهمية.

وانطلاقًا من التزامها بتعزيز قدراتها التشغيلية العالمية من خلال أحدث التقنيات، تعتزم "أمبيبار" الاستحواذ على مجموعة من حلو" KATIM" المتكاملة، بما في ذلك 50 وحدة من هواتف "KATIM X3M" الذكية فائقة الأمان و1000 ترخيص مستخدم لمنصة الاتصالات فائقة الأمان "KATIM X4"، بالإضافة إلى خدمات التنفيذ والدعم المصاحبة.

ومع تواجدها في أكثر من 40 دولة حول العالم، بما في ذلك الأمريكيتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، تقدم "أمبيبار" حلولاً مبتكرة في الاستجابة للطوارئ وإدارة النفايات والخدمات اللوجستية والاستدامة لعملائها في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك النفط والغاز والتعدين والكيماويات والخدمات اللوجستية والتصنيع.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مجموعة ايدج: edgegroup.ae

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

قسم الاتصال في مجموعة ايدج media@edgegroup.ae

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