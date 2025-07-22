القاهرة، مصر: أعلن اليوم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عن توقيعه شراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لدعم ريادة الأعمال، والابتكار، واستدامة الأعمال في مصر.

وتُعد هذه الشراكة، التي تمثّل أول منحة من نوعها بين الصندوق العربي وEBRD، خطوة هامة لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم استشارات مخصّصة عبر الندوات وورش العمل والجلسات التدريبية، مع التركيز بشكل خاص على دعم المشروعات التي تقودها النساء والشباب، بهدف تمكينها من النمو والاستدامة.

وصرّح بدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي أن "الشركات الصغيرة والمتوسطة هي عماد الاقتصاد المصري، وتساهم في خلق فرص العمل ودمج الشباب". وأضاف: "فمن خلال هذه الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سنقدّم المساعدة الفنية والاستشارات المطلوبة لتمكين هذه الشركات من التوسُّع والنمو، الأمر الذي يتوافق مع استراتيجية الصندوق العربي الجديدة التي تهدف إلى تعظيم الأثر التنموي من خلال خلق فرص العمل، ودعم الابتكار وريادة الأعمال".

وتُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر المحرّك الرئيسي للاقتصاد المصري إذ تمثّل 90% من النشاط الاقتصادي في البلاد. وسيُساهم تقديم خدمات استشارية لهذا القطاع في تحسين إنتاجية الشركات، وزيادة حجم الأعمال، وتسهيل الوصول إلى التمويل، بالإضافة إلى خلق فرص عمل بين الشركات المستفيدة.

نبذة عن الصندوق العربي:

الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي هو مؤسسة مالية إقليمية مقرُّها الكويت، أُنشئت في عام 1968 لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية. من خلال القروض والمنح والمساعدات الفنية، يقوم الصندوق بتمويل مشاريع في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والخدمات العامة، بما يعّزز التنمية المستدامة والتعاون الإقليمي في العالم العربي.

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