أبوظبي: كشفت شركة "إي آند إنتربرايز"، ركيزة التحول الرقمي في مجموعة "إي آند"، اليوم عن شراكتها الاستراتيجية مع "راين تكنولوجي"، الشركة الرائدة في تقديم حلول الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتمثل هذه الشراكة محطة بارزة في تطوير غرف العمليات الجراحية في المستشفيات عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ستقدم الشركتان حل "Orva"، أول مساعد صوتي لغرف العمليات في العالم.

يعد "Orva" حلاً متقدماً يعتمد على الذكاء الاصطناعي الصوتي، حيث يساهم في تقليل العوائق أثناء العمليات الجراحية وتعزيز التنسيق بين طواقم الرعاية الصحية، فضلاً عن تحسين جودة التوثيق والامتثال في الوقت الفعلي. كما يوفر "Orva" لمدراء المستشفيات إحصاءات تحليلية تدعمهم في اتخاذ قرارات استراتيجية وتشغيلية مبنية على البيانات. ومن خلال تمكين الفرق الجراحية من العمل بكفاءة أكبر، فإن حل "Orva" لا يُحسّن نتائج المرضى فحسب، بل يساهم أيضاً في تقليل التكاليف وزيادة إيرادات المستشفيات.

وتهدف الشراكة الاستراتيجية بين "إي آند إنتربرايز" و"راين تكنولوجي" إلى إحداث تحول جذري في قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. فمن خلال الجمع بين إمكانات "إي آند إنتربرايز" المتميزة في تكامل الأنظمة الصحية والاستفادة من بنيتها التحتية التكنولوجية المتقدمة، إلى جانب حلول "راين تكنولوجي" المبتكرة، فإن هذه الشراكة تسعى إلى تعزيز كفاءة خدمات الرعاية الصحية وجعلها أكثر سهولة وموثوقية.

يعالج "Orva" التحديات الحرجة التي تواجه أنظمة الرعاية الصحية في المنطقة، مثل تحسين استغلال غرف العمليات من خلال تسهيل التنسيق بين الفرق الطبية باستخدام الأوامر الصوتية وأتمتة المهام، إضافةً إلى تقليل الأعباء الإدارية على الفرق الجراحية لتمكينها من التركيز بشكل أكبر على رعاية المرضى، ودعم الامتثال من خلال توثيق أكثر دقة وشمولاً، وتحقيق عائد استثماري ملموس للمستشفيات من خلال تحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء. وتسهم هذه الفوائد مجتمعة في تلبية الطلب المتزايد على حلول الرعاية الصحية المبتكرة، ما يساعد مقدمي الخدمات الصحية على تحقيق نتائج أفضل مع تحسين استغلال الموارد.

في إطار هذه الشراكة، تستفيد شركة "إي آند إنتربرايز" من شبكتها الواسعة وفهمها العميق لتحديات قطاع الرعاية الصحية في المنطقة، ومن التزامها الراسخ بدفع عجلة التحول الرقمي. وستتولى الشركة قيادة عملية نشر حل "Orva" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك من خلال دمج إمكاناتها القوية في قطاع الرعاية الصحية مع خدمات الدعم المتطورة. وتركز هذه الشراكة على تحسين نتائج المرضى والتغلب على تحديات الرعاية الصحية من خلال التكنولوجيا المتقدمة.

وحول الشراكة الجديدة، قال ميغيل فيلالونغا، الرئيس التنفيذي للعمليات في "إي آند إنتربرايز": «تعكس شراكتنا مع "راين تكنولوجي" التزامنا بتمكين قطاع الرعاية الصحية من خلال تطوير وتوفير أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة تركز على تعزيز تجارب المرضى. ومن خلال توفير حل "Orva"، سنقدم للمستشفيات في الشرق الأوسط وأفريقيا أداة قوية تعالج التحديات التشغيلية، لتتمكن هذه المستشفيات من الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وتحقق نمواً مستداماً».

من جهته، قال براين إيدلمان، مؤسس شركة "راين": «يسعدنا الكشف عن هذا التعاون مع شركة "إي آند إنتربرايز"، والذي نهدف من خلاله إلى تسريع عملية تقديم ونشر حل "Orva" للمستشفيات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. يعكس التعاون مع "إي آند إنتربرايز" رؤيتنا المشتركة لتعزيز كفاءة قطاع الرعاية الصحية وتحسين نتائجه عبر التكنولوجيا المتطورة، كما أنه سيتيح لنا تمكين مزودي الرعاية الصحية من توفير خدمات استثنائية وتحسين استغلال الموارد.»

تواجه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تحديات فريدة في قطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك ارتفاع أعداد المرضى والقيود المفروضة على الموارد، فضلاً عن الحاجة إلى تكامل سلس للتقنيات المتطورة. ومع بدء مشاريع تجريبية في عدد من المستشفيات الرائدة، تضع هذه الشراكة الأساس لاعتماد واسع النطاق لحل "Orva"، الأمر الذي يعزز إمكاناتها في إحداث تحول جذري في قطاع الرعاية الصحية بالمنطقة.

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