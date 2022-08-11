ترقية بهارات منسوخاني إلى منصب الرئيس التنفيذي لشراكة المدارس الدولية ISP لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا

شراكة المدارس الدولية تعيّن الخبير التربوي ميك غيرنون مديراً إدارياً لمنطقة الشرق الأوسط

دبي، الامارات العربية المتحدة: أكدت شراكة المدارس الدولية (ISP) التزامها تجاه الشرق الأوسط من خلال تعزيز فريق القيادة الإقليمي لدفع عجلة النمو خلال المرحلة المستقبلية المقبلة. ووفقاً لذلك، قامت شراكة المدارس الدولية ISP بترقية بهارات منسوخاني إلى منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، وتعيين ميك غيرنون في منصب المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط.

وستوكل إلى السيد غيرنون مسؤولية قيادة مسيرة نمو شراكة المدارس الدولية في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك مدارسها الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، بينما سيواصل السيد مانسوخاني تقديم المشورة والتوجيه الاستراتيجي للمساهمة في تسريع خطى نمو المؤسسة في المنطقة وأوروبا.

ويمتلك السيد غيرنون خبرة عملية تزيد عن 30 عاماً في المناصب القيادية العليا والتنفيذية، والتي شملت العمل مع قادة الأعمال والجامعات والدوائر الحكومية والعائلة الملكية في المملكة المتحدة، إضافةً إلى توجيه وإرشاد الخبراء التربويين في الدفع قدماً نحو تطوير ممارسات مبتكرة قادرة على إحداث تحول ملموس في منهجيات التعليم، من خلال وضع الأسس الراسخة للثقافة التنظيمية وضمان فعاليتها.

وتولى غيرنون إدارة العديد من المدارس في المملكة المتحدة ودبي ولديه خبرة معمّقة في إدارة المدارس بمناهج مختلفة، بما في ذلك المناهج التعليمية في المملكة المتحدة وأمريكا والبكالوريا الدولية. يمتلك غيرنون كذلك خبرة واسعة في المجالين التجاري والمؤسسي بعد أن عمل كمستشار رئيسي للمدارس والسلطات المحلية مع اللجنة الاستشارية الحكومية التابعة لشركة KPMG (المملكة المتحدة)، ودائرة الاستشارات التعليمية، إضافة إلى توليه إدارة أربع مدارس. وبتوليه هذا المنصب، سيثري جيرنون شراكة المدارس الدولية بخبراته الاستثنائية في المجالات التعليمية والمالية والتجارية والقيادية عبر القطاعين العام والخاص.

وتعليقاً على ذلك، قال منسخواني: "تعمل شراكة المدارس الدولية على الدفع قدماً باستراتيجية نموها الطموحة في المنطقة، من خلال الاعتماد على الخبرات المعمّقة ونقاط القوة المتنوعة والمتميزة التي تتمتع بها للتركيز على بناء ودعم مدارسنا لتكون الخيار المفضّل والأمثل في المجتمع المحلي. وسنعمل على إضافة المزيد من المدارس إلى محفظتنا في منطقة الشرق الأوسط، ورصد الفرص الواعدة لإبرام الشراكات مع المزيد من المدارس سعياً للارتقاء بمستواها ودعم نموها من خلال نهجنا الفريد والمتميز. ومع تواصل خطى مسيرتنا الرامية إلى تحقيق النمو والتغيير، نتطلّع إلى إضافة الخبرات المعززة لتقديم قيمة نوعية عبر مختلف الجوانب وبما يعود بالفائدة والنفع على جميع الأطراف المعنية لدينا، بما يشمل طلابنا وموظفينا وعائلاتنا والمجتمع ككل. ولا شك أن ’ميك‘ سيقدم لنا العون والمساعدة لتحقيق تلك المستهدفات نظراً لما يتمتع به من توليفة متوازنة من المهارات البارزة في المجالين التعليمي والتجاري، فضلاً عن خبرته المكثّفة".

بدوره، قال غيرنون: "يشهد القطاع التعليمي تغيرات جذرية ملحوظة، خاصة بعد الطريقة التي تعاملت بها المدارس مع جائحة كوفيد-19. ومن هذا المنطلق، تواصل شراكة المدارس الدولية عملها الدؤوب للارتقاء بمعايير أساليب تقديم التجربة التعليمية، وتعزيز حضورها في الشرق الأوسط دعماً لأهداف النمو الاستراتيجي لحكومات المنطقة ومجموعتنا العالمية على حد سواء. ومن خلال التركيز على التقنيات المستقبلية وتأثيرها على أساليب التعلم، وتنمية مهارات الشباب، وتجهيز أطفالنا بما يلزم من إمكانات لتولي وظائف المستقبل، وضمان أن محاور عملنا تصب في مصلحة الطلاب، سنواصل اعتماد النهج المبتكر في التعليم للارتقاء بمدارسنا لتكون الخيار التعليمي المفضّل على صعيد المنطقة. أتطلع قدماً لبدء العمل والمساهمة في تعزيز النجاح الذي حققه بهارات والفريق ككل".

من الجدير بالذكر أن منسوخاني انضم إلى شراكة المدارس الدولية ISP في عام 2015، وهو خبير احترافي متمرّس ومخضرم يمتلك خبرة عملية تمتد 20 عاماً في مجال الملكية الخاصة والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة التعليم. وقد شهدت المنطقة تحت قيادته نمواً ملحوظاً، مع إضافة مشاريع بناء مدارس وعمليات استحواذ جديدة إلى محفظة شراكة المدارس الدولية. وقبل انضمامه اليها، شغل منسوخاني منصب نائب رئيس شركة إن.بي.كي كابيتال بارتنرز، وهي شركة استثمار بديل مقرها دبي تعمل ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تم تأسيس شراكة المدارس الدولية من قبل فريق من الخبراء التربويين والمشغلين الملتزمين الذين عملوا معاً على مدار سنوات عديدة، لتتوسع الآن وتشمل 57 مدرسة تقدم مناهج متعددة، معتمدين على العلامات التجارية المحلية والسمعة الطيبة مع ما يبلغ نحو 50،000 طالب و8،500 موظف منتشرين في 17 دولة.

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