دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكدت "شراكة المدارس الدولية" (iSP)، وهي مجموعة عالمية من المدارس الدولية، التزامها في مجال المسؤولية البيئية من خلال مشروعها الرائد الجديد "الاستدامة المدرسية الشاملة"، الذي يهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية للفرد بنسبة 25% في جميع مدارسها حول العالم، بما في ذلك قطر والإمارات العربية المتحدة، بحلول عام 2027.

وأطلقت "شراكة المدارس الدولية" هذا المشروع خلال العام الدراسي الحالي بهدف غرس ثقافة الاستدامة من خلال التشجيع على تبني تغييرات سلوكية بسيطة لكنها مؤثرة. وبدمج الاستدامة في جميع جوانب الحياة المدرسية، من العمليات والسياسات إلى المناهج الدراسية والمشاركة المجتمعية، تسهم هذه المبادرة في تمكين الطلاب من أن يصبحوا قادة واعين بالمسؤولية البيئية.

منذ إطلاق البرنامج، حققت المدارس التابعة لـ "شراكة المدارس الدولية" نتائج مبهرة، حيث حقق العديد منها انخفاضاً في استهلاك الكهرباء بنسبة تزيد عن 20% خلال فصل دراسي واحد. وتؤكد هذه النجاحات المبكرة الأثر الكبير للتغييرات الصغيرة واستمرارها.

وللحفاظ على هذا الزخم، أعلنت "شراكة المدارس الدولية" أيضاً عن "القمة السنوية الأولى لطلاب التغيير"، والمقرر عقدها في نهاية العام الدراسي. سيجمع هذا الحدث القيادات الطلابية من مدارس "شراكة المدارس الدولية" في الشرق الأوسط لعرض ابتكاراتهم في مجال الاستدامة، ومشاركة استراتيجياتهم الفعّالة، واستعراض تقدمهم. وستحصل المدرسة التي تحقق أكبر قدر من التخفيض في استهلاك الكهرباء على جائزة قدرها 100,000 درهم إماراتي تقديراً لجهودها المتميزة، وذلك لتعزيز مبادرات الاستدامة البيئية داخل المدارس.

وفي هذا السياق، صرحت راشيل ميتشل، رئيسة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للمجموعة في "شراكة المدارس الدولية"، قائلةً: "يُعد مشروع ’الاستدامة المدرسية الشاملة‘ دليلاً واضحاً على التزامنا بترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في جميع مدارسنا العالمية. ومن خلال تمكين طلابنا ومعلمينا، فإننا لا نقلل من أثرنا البيئي فحسب، بل نُنشئ أيضاً جيلاً من المواطنين العالميين المسؤولين الذين سيدعمون الاستدامة في جميع جوانب حياتهم".

من جانبه، قال بهارات مانسوخاني، الرئيس التنفيذي الإقليمي لـ "شراكة المدارس الدولية" في الشرق الأوسط وآسيا: "نحن في ’شراكة المدارس الدولية‘، على قناعة من أن الاستدامة ليست مجرد مبادرة؛ إنها مسؤولية نتحملها جميعاً تجاه الأجيال القادمة. وتعد النتائج الأولية لمشروعنا ’الاستدامة المدرسية الشاملة‘ مشجعة للغاية، ونحن متحمسون لرؤية كيف تواصل مدارسنا الابتكار والريادة في مجال الاستدامة".

ويُعد مشروع "الاستدامة المدرسية الشاملة" حافزاً للابتكار والتعاون عبر شبكة مدارس "شراكة المدارس الدولية". ولا شك أنه من خلال تشجيع التغيير السلوكي داخل مجتمعها، تسعى "شراكة المدارس الدولية" إلى إنشاء نموذج يُحتذى به في المدارس الأخرى، بما يعزز وجود مجتمع عالمي مُلتزم بالحفاظ على البيئة.

وتضم المدارس التابعة لـ "شراكة المدارس الدولية" في الشرق الأوسط التي شاركت في المشروع التجريبي كلاً من مدرسة أكويلا، ومدرسة النبراس الدولية، ومدرسة ستار الدولية في الطوار، ومدرسة ستار الدولية في مردف، ومدرسة الكلية الإنجليزية في دبي؛ ومدرسة أسبن هايتس البريطانية، ومدرسة ريتش البريطانية في أبوظبي؛ ومدرسة هاملتون الدولية، ومدرسة المنتزه الإنجليزية في الدوحة.

نبذة عن "شراكة المدارس الدولية" ISP

يشق طلاب مدارس "شراكة المدارس الدولية" طريق النجاح طوال حياتهم، بدافع من الفضول والثقة بالنفس.

"شراكة المدارس الدولية" (ISP) هي مجتمع عالمي يضم ما يزيد عن 100 مدرسة دولية في أكثر من 25 دولة. نحن نتبنى نهجاً تحويلياً للتعلم يتجاوز الفصول الدراسية. ومن خلال تنمية ملكة الفضول وحب الاستطلاع لدى طلابنا وتنمية ثقتهم بأنفسهم، نعمل على تمكينهم ليصبحوا الجيل القادم من صناع التغيير.

يعمل نهجنا الفريد في التعلم على تقدير طلابنا باعتبارهم شركاء في عملية التعلم. نحن نركز على تطوير المعارف والمهارات مدى الحياة بما يساعدهم على النجاح بعد انتهاء فترة دراستهم في المدرسة. ويستفيد طلاب "شراكة المدارس الدولية" من التميز في التدريس والفرص الدولية والتوجيه للوظائف. وتتمتع مدارسنا بالقدرة على الوصول إلى شبكة عالمية من الخبراء، كما يتم دعم معلمينا وقادتنا لتحسين أدائهم بشكل مستمر من خلال برامج التطوير المتخصصة المكثفة.

"شراكة المدارس الدولية" حيث تنمو الثقة.

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