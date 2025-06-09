أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة "ميداف" - والتي تأسست مؤخراً في سوق أبوظبي العالمي عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "برينكس" الرائدة عالمياً في إدارة النقد والمقتنيات الثمينة وحلول التجزئة الرقمية وخدمات إدارة أجهزة الصراف الآلي وذلك بهدف الارتقاء بهذه الخدمات إلى مستويات جديدة من الكفاءة والابتكار والأمان في العمليات التشغيلية على صعيد المؤسسات المالية والمصرفية.

وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية الأولى لشركة "ميداف"، لتسهم في تمكين المؤسسات المالية من الاستفادة من تقنيات "برينكس" العالمية وتوظيف نهج أعمالها المتميز وخبرتها التشغيلية الواسعة للارتقاء بمعايير إدارة النقد وعمليات أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء دولة الإمارات. كما سيتيح هذا التحالف حلولاً تقنية متكاملة بما يشمل خدمات نقل الأموال، ومعالجة النقد، فضلاً عن حلول التجزئة الرقمية، ومنها أجهزة الإيداع وخدمات إعادة تدوير النقد. ومن خلال هذا التعاون، ستتمكن المؤسسات المالية من تعزيز الكفاءة، وتخفيض النفقات التشغيلية.

وبهذه المناسبة، قال المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ميداف": "يجسد هذا التحالف الاستراتيجي مع ’برينكس‘ التزامنا الراسخ بصياغة نموذج ريادي في قطاع الخدمات المالية من خلال عقد شراكات استراتيجية وتبني أحدث الابتكارات المتطورة. وبالاستفادة من خبرة ’برينكس‘ العالمية في مجال إدارة النقد، سنحقق مستويات غير مسبوقة من الأمان والكفاءة التشغيلية للمؤسسات المالية في جميع أنحاء المنطقة. ويمثل هذا التعاون المشترك علامة فارقة في مسيرتنا نحو تعزيز استدامة الخدمات المالية وترسيخ قدرتها على مواكبة التغيرات، وإرساء معايير جديدة لاسيما في ظل التطورات التقنية المتسارعة في قطاع الخدمات المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة".

من جانبه، قال نادر عنتر، النائب التنفيذي للرئيس ورئيس برينكس لمناطق آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط، ورئيس خدمات برينكس العالمية: "نحن سعداء بالتعاون مع ’ميداف‘ ونتطلع إلى تقديم تجربة خدمات متكاملة ترسي نموذجاً يحتذى به من خلال طرح نهج يجمع بين القيمة التنافسية والابتكار والحلول المتطورة التي تلبي مختلف متطلبات خدمات الأعمال وذلك عبر تقديم أفضل خدمات إدارة النقد وحلول التجزئة الرقمية وإدارة أجهزة الصراف الآلي في دولة الإمارات".

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية لبناء نموذج أعمال جديد يرتكز على الإبداع والابتكار، وتقديم حلول ضمن أعلى المعايير لتحقيق قيمة تنافسية ملموسة للعملاء من الشركات في دولة الامارات العربية المتحدة والمنطقة ككل.

نبذة عن ميداف:

تأسست شركة "ميداف" في سوق أبوظبي العالمي لتقديم خدمات مالية مبتكرة من خلال المساهمة في مجموعة من الشركات التي تقدم حلول متطورة لإدارة العمليات التشغيلية والخدمات المالية والأمنية والأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات والمنطقة. وتهدف الشركة إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية من تعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية وخفض تكاليفها والارتقاء بجودة خدماتها من خلال تبني أحدث التقنيات المتطورة.

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