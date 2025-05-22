دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت "موني هاش - MoneyHash"، منصة تنظيم المدفوعات الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن شراكة استراتيجية مع "لين تكنولوجيز - Lean Technologies"، المنصة الرائدة للبنية التحتية المالية في المنطقة، بهدف توفير المدفوعات البنكية المباشرة والفورية (A2A) لشركات التجارة الإلكترونية والأعمال الرقمية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

ستمكن هذه الشراكة التجار من تقديم خيارات دفع سلسة ومباشرة من البنوك عند إتمام الشراء، مما يساهم في تقليل رسوم معالجة البطاقات، وتحسين تجربة الدفع، وتعزيز الكفاءة المالية.

تعزيز الدفع البنكي المباشر مع "لين" و"موني هاش":

من خلال هذه الشراكة، تعمل "موني هاش" و"لين تكنولوجيز" على جعل إمكانيات الدفع المباشر من البنك (A2A) أكثر سهولة للتجار في الإمارات، مما يتيح مدفوعات بنكية مباشرة آمنة وسلسة ضمن مسارات الدفع. يمكن للشركات، من خلال هذا التكامل، تفعيل خيارات الدفع المباشر من البنك دون تعقيدات إضافية، مما يوفر تنفيذًا أسرع وتجربة عملاء أكثر سهولة للمستخدمين.

وقال محمد أمير، رئيس قسم المبيعات والحلول في "موني هاش": "صُممت طبقة تنظيم المدفوعات الخاصة بـموني هاش لتبسيط الوصول إلى وسائل الدفع الحديثة ودعم ابتكارات شركائنا. وتعكس شراكتنا مع لين رؤيتنا المشتركة لتقديم تجارب دفع آمنة، وسلسة، وفعالة من حيث التكلفة، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات والمستهلكين في الإمارات".

وتتيح تقنيات "لين" الوصول المباشر والآمن إلى الحسابات البنكية لأغراض مشاركة البيانات وتنفيذ المدفوعات. وبفضل دمجها ضمن واجهة برمجة التطبيقات الموحدة (API) الخاصة بـ"موني هاش"، يمكن الآن للتجار توفير خيار الدفع البنكي المباشر لعملائهم بسهولة، وبشكل فوري وآمن، دون الحاجة لاستخدام بطاقات الدفع.

من جانبه، علق عمر حمادة، نائب الرئيس للمبيعات والشراكات في "لين تكنولوجيز": "نفخر بشراكتنا مع "موني هاش" لمساعدة التجار على تحسين الكفاءة المالية وتقديم تجارب دفع أفضل بتكاليف أقل. هذا التعاون يجعل الدفع المباشر من البنك أكثر سهولة لكافة أنواع الأعمال، دون المساس بالسرعة أو الأمان أو سهولة الاستخدام".

دفع عجلة الابتكار المدفوع بالتشريعات والتوجهات الاستهلاكية:

لا تقتصر نتائج هذا التعاون على تمكين التجار فقط، بل تدعم أيضًا الرؤية التنظيمية الأوسع في المنطقة. وتعمل كل من "موني هاش" و"لين" وفق أعلى معايير الامتثال، حيث تخضعان للتنظيم من قبل سوق أبوظبي العالمي (ADGM) في الإمارات، والبنك المركزي السعودي (SAMA) في المملكة العربية السعودية. ومن خلال جعل مدفوعات A2A متاحة تجاريًا، تسهم هذه الشراكة في تعزيز منظومة التكنولوجيا المالية في الإمارات، وتدعم في الوقت نفسه الأهداف الوطنية المتعلقة بالشمول المالي والتحول الرقمي.

ومن منظور المستهلك، تسهم هذه الخدمة في تقليل العوائق أثناء عمليات الدفع، لا سيما للمستخدمين الذين يفضلون الدفع المباشر من حساباتهم البنكية بدلاً من البطاقات التقليدية. أما بالنسبة للتجار، فهي تعني تقليل رسوم المعاملات، وخفض مخاطر الاحتيال، وعدد أقل من عمليات استرداد المبالغ المدفوعة، وكل ذلك من خلال نقطة تكامل واحدة.

حول "موني هاش - MoneyHash":

تُعد موني هاش هي أول وأبرز منصة لتنظيم وإدارة المدفوعات والإيرادات في الشرق الأوسط وأفريقيا. من خلال واجهة API موحدة، تمكن المنصة الشركات من دمج وإدارة مزودي خدمات الدفع، وتحسين توجيه المعاملات، وتقليل معدلات الفشل، وتوحيد التقارير والعمليات. تم تصميم المنصة لتبسيط تجربة المدفوعات، وتزويد الشركات بالأدوات اللازمة للتوسع بسرعة عبر الأسواق مع الحفاظ على التحكم والمرونة والأداء.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.Moneyhash.io

حول "لين تكنولوجيز - Lean Technologies":

"لين تكنولوجيز" هي المنصة الرائدة للبنية التحتية المالية في المنطقة، حيث تقدم واجهات برمجة تطبيقات API آمنة وسهلة الاستخدام تتيح للشركات الاتصال بحسابات عملائها البنكية لأغراض مشاركة البيانات وتنفيذ المدفوعات. "لين" مرخصة ومنظمة من قبل سوق أبوظبي العالمي (ADGM) والبنك المركزي السعودي (SAMA)، وتلتزم ببناء البنية التحتية اللازمة لدعم الجيل القادم من الابتكار المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.leantech.me

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