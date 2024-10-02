القاهرة، مصر: وقعت مصر للطيران الشركة الوطنية والناقل الرسمي لجمهورية مصر العربية شراكة استراتيجية مع أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، الرائدة في مجال الدفع الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبنك مصر البنك الرائد في مجال الاستحواذ. ويهدف هذا التعاون إلى دمج حلول الدفع الرقمية المتعددة من أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني مع خدمات السفر الخاصة بمصر للطيران، وذلك بدعم من بنك مصر، لضمان تجربة دفع إلكتروني سلسة وآمنة لجميع العملاء حول العالم.

ومع ازدياد الاعتماد على التكنولوجيا في الحياة اليومية، أصبح من المهم دمج الحلول الرقمية الموثوقة والآمنة لتوسيع نطاق تواصلها مع العملاء وعملياتهم التجارية. وفي هذا الإطار، قامت أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني بتوسيع نطاق خدماتها الأساسية الخاصة بمعالجة الدفع عبر الإنترنت لعملاء مصر للطيران، لإتاحة تجربة حجز تذاكر سلسة وآمنة عبر الإنترنت لجميع مسافري الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبفضل هذه الشراكة، سيتمكن عملاء مصر للطيران من الاستفادة من خدمات التقسيط التي تقدمها أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، والتي تمكنهم من سداد ثمن تذاكرهم على دفعات وبطريقة مرنة تلائم ميزانيتهم. ويأتي خيار الدفع المرن لمواكبة التفضيلات المتطورة للعملاء، بما يتيح لهم خيارات دفع متعددة للاختيار منها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بيتر جورج، المدير الإداري لدى أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني: "نفتخر بهذه الشراكة مع مصر للطيران والدعم الذي نلقاه من بنك مصر. وتؤسس هذه الشراكة لتعاون مثمر يُمكّننا من الاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة وتقديم حلول دفع إلكترونية مبتكرة لعملاء مصر للطيران. وعن طريق الاستفادة من بنية مصر للطيران وتمكين الشركة عبر عدة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سينصب تركيزنا على توفير تجربة سلسة وآمنة للمسافرين من خلال مجموعتنا المتكاملة من حلول الدفع السهلة والمريحة، بما في ذلك نظام الأقساط المرن الذي يتناسب مع احتياجاتهم."

وفيما تمهد الشراكة الجديدة الطريق لتحقيق مستويات مُحسنة من رضا العملاء وقيمة أفضل، تواصل أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني دعم الاقتصاد الرقمي المتنامي في مصر والقطاع المالي المتنوع فيها. وتعكس هذه الشراكة التزام أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني برؤيتها لتمكين العملاء وأصحاب الأعمال في مصر، وذلك بالتعاون مع قادة القطاع.

وفي هذا الصدد، قال عمرو عدوي، رئيس قطاع الشؤون التجارية في شركة مصر للطيران: "يسعدنا الإعلان عن الشراكة الجديدة مع أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني وبنك مصر. وتشكل هذه الشراكة خطوة هامة في مسيرة شركتنا الممتدة 92 عامًا، وتأتي في إطار خطتنا طويلة الأمد لخدمة عملائنا بشكل أفضل."

وأضاف عدوي:" نستهدف من خلال هذه الشراكة التركيز على توفير خدمات دفع سريعة وآمنة لعملائنا، وذلك من خلال الاستفادة من قدرات أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني. ويُعد هذا التحول ضروريًا حيث أننا نلتزم بتطوير قدراتنا الرقمية لتعزيز رضا العملاء وترسيخ مكانة مصر للطيران بصفتها إحدى أفضل شركات الطيران في العالم".

تواصل مصر للطيران، شركة الطيران الرائدة في مصر، تقديم المزيد من الراحة لعملائها أثناء السفر إلى مصر وعبرها. وتتمتع الشركة، التي تتخذ من القاهرة مقراً لها، بشهرة عالمية حيث تقوم بتشغيل رحلات ركاب مجدولة إلى 80 وجهة في أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.

وأشاد السيد/ حسام عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بالتعاون المثمر بين الأطراف المشاركة، قائلاً: "يسعد بنك مصر التعاون مع شركات رائدة مثل مصر للطيران وأمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، بما يتماشى مع استراتيجيتنا لدعم مستقبل المدفوعات الرقمية، ويهدف بنك مصر الى دمج الخدمات التكنولوجية المتطورة عبر مختلف معاملاتنا بما يتماشى مع التحول العالمي، ذلك لأننا على دراية بالدور الحيوي الذي ستلعبه التكنولوجيا لإبقائنا في مقدمة القطاع المصرفي في مصر".

ويحرص بنك مصر على بناء الشراكات وإطلاق المبادرات لتوفير الخدمات التي تحفز تبنّي طرق الدفع الرقمية المختلفة، مما يساعد على تلبية متطلبات شرائح مختلفة من السكان. ويأتي هذا في ضوء إدراك البنك أن التحول من ثقافة التعامل النقدي إلى ثقافة غير نقدية تتطلب تضافر جهود الشركات لتشجيع العملاء على تبني المعاملات الرقمية، ويسعى بنك مصر أيضًا إلى الاستفادة القصوى من كافة الوسائل التكنولوجية المتاحة، وذلك تماشياً مع خطة التحول الرقمي في مصر والتي تدعم الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي.

وتواصل أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني تمكين المدفوعات عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودعم أكثر من 4000 تاجر وشركة في أنحاء المنطقة، وتتوفر خدمات الشركة لعملائها في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن ولبنان وقطر والكويت وعمان والبحرين.

عن أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني

أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني شركة رائدة في خدمات الدفع الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تهدف إلى منح الشركات ذات النشاطات التجارية عبر الإنترنت تجربة دفع إلكترونية سهلة ومدروسة التكلفة وموثوقة. أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني مصمّمة بشكل يسمح للشركات بتأسيس حضورها عبر الإنترنت وتعزيزه بفضل خدمات وحلول الدفع الرقمي الآمنة وسهلة الاستخدام؛ بما في ذلك تكنولوجيا الترميز، ونُظم الدفع المحلية، وخدمات مقدمة من جهات خارجية تتضمن أدوات كشف الاحتيال المتطورة، وخطط التقسيط مثل برنامج "اشترِ الآن، وادفع لاحقاً" (Buy-Now-Pay-Later)، والمحافظ الرقمية، والإبلاغ عن واجهات برمجة التطبيقات لإعداد التقارير، بالإضافة إلى تقديم بيانات متطورة حول مدفوعات المستهلكين.

-انتهى-

#بياناتشركات