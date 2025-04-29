أعلنت مجموعة بنك الخليج الدولي، المؤسسة المصرفية والمالية الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تتمتع بانتشار عالمي واسع، ومجموعة ستانهوب كابيتال ("ستانهوب")، إحدى الشركات العالمية المستقلة الرائدة في إدارة الثروات العالمية، عن إبرام اتفاقية تجارية لتقديم خدمات استشارية في مجال إدارة الثروات للعملاء من الشركات والأفراد المؤهلين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن العملاء من الاستفادة من مجموعة شاملة من الخدمات التي تشمل الاستشارات، والاستعانة برئيس استثمار خارجي، وخدمات الاستشارات التقديرية في مجال إدارة الثروات، مما يوسع نطاق خدمات مجموعة بنك الخليج الدولي الحالية، والتي تشمل الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الأفراد، وخدمات الخزينة، وإدارة الأصول، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة. وبفضل هذه الشراكة، سيتمكن البنك من توسيع نطاق خدماته ذات القيمة المضافة لعملائه لتشمل إدارة الأصول والثروات على الصعيدين المحلي والعالمي. ويعد نموذج الشراكة هذا، الذي يجمع بين بنك إقليمي وشركة مالية عالمية لتقديم خدمات استشارية دولية في مجال إدارة الثروات، فريداً في المنطقة، وسيركز على تطوير القدرات المحلية.

وتُمثل هذه الاتفاقية لشركة ستانوب كابيتال، الرائدة في تقديم خدمات إدارة الثروات والاستشارات لقاعدة عملائها العالمية، فرصةً للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي، التي أصبحت واحدة من أسرع المناطق نمواً في هذا المجال، مع الاستفادة من حضورمجموعة بنك الخليج الدولي الإقليمي وخبرته المحلية وشبكة فروعه الواسعة.

وستغطي منصة الاستثمار جميع فئات الأصول العالمية، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت وصناديق التحوط والأسهم الخاصة والعقارات، إلى جانب توفير خبرة واسعة في مجال المنتجات المتوافقة مع الشريعة، لجميع العملاء في المنطقة. وستشكل الاستثمارات البديلة، التي تتيح الوصول إلى أفضل مديري عمليات الاستحواذ ورأس المال الاستثماري، جزءاً أساسياً من هذه المنصة.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قالت الأستاذة سارة عبدالهادي، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي ش.م.ب.: "تُمثل هذه الاتفاقية خطوةً مهمةً في استراتيجية مجموعة بنك الخليج الدولي لتوسيع وتنويع خدماته، مع التركيز على إدارة الأصول والثروات بصفتها ركيزة أساسية للنمو. ومن خلال الاستفادة من حضورنا الإقليمي وعلاقاتنا الوثيقة مع العملاء، إلى جانب خبرة ستانهوب كابيتال في مجال الاستثمار العالمي، سنقدم خدمات استشارية متميزة في مجال إدارة الثروات، مصممة خصيصاً للعملاء من الشركات والأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي. وأصبح بإمكاننا توفير منصة استثمارية شاملة وعالمية المستوى، تواكب الأهداف المالية المستجدة لعملائنا".

من جانبه، قال الأستاذ أسامة شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة جي آي بي كابيتال: "يسعدنا التعاون مع مجموعة ستانهوب كابيتال، والذي يؤكد التزامنا بتقديم خدمات استشارية استثمارية متميزة وحلول مصممة خصيصاً لعملائنا. ومن خلال الاستفادة من حلول ستانهوب وخبرتها العالمية، إلى جانب الحضور القوي والسجل الحافل لشركة جي آي بي كابيتال في المنطقة، نسعى إلى تقديم قيمة مضافة لعملائنا لتحقيق أهدافهم المالية".

وقال السيد دانيال بينتو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ستانهوب كابيتال: "يسعدنا إبرام هذه الاتفاقية المهمة مع مجموعة بنك الخليج الدولي، الذي يُعد بلا شك أحد أكثر المؤسسات المالية المرموقة في المنطقة. وهناك طلب هائل على خدمات إدارة الأصول والثروات في دول مجلس التعاون الخليجي، ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة التي تستفيد من حضور مجموعة بنك الخليج الدولي وخبرته الواسعة من جهة وتجربتنا الطويلة في خدمة أكثر العملاء تطلباً على مستوى العالم من الشركات والأفراد من جهة أخرى، ستُحدث نقلة نوعية في المنطقة".

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زهراء طاهر

المدير التنفيذي

فين مارك كوميونكيشنس

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