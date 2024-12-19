دبي: أعلنت شركة قرقاش للسيارات عن توقيع شراكة استراتيجية مع مجموعة إلياس ومصطفى كلداري – "مترو تاكسي"، لتزويدها بأسطول من السيارات الهجينة المتطورة من طراز "جي إيه سي إمكو"، في خطوة تهدف إلى تعزيز حلول التنقل المستدامة ودعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة.

تُعد هذه المبادرة علامة فارقة في قطاع النقل المستدام بدولة الإمارات، حيث تعكس ثقة متزايدة بقدرات علامة جي إيه سي موتور" الصينية على تقديم حلول مبتكرة وموثوقة. ومن خلال هذه الشراكة، يصبح أسطول مترو تاكسي مجهزًا بتقنيات صديقة للبيئة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

تتميز سيارات "إمكو" بكفاءتها العالية في استهلاك الوقود، حيث يمكنها قطع مسافة تصل إلى 1000 كيلومتر بخزان واحد، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعمليات التشغيلية المكثفة. هذه الميزة تعزز من أداء مترو تاكسي وتدعم رؤية دبي لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

وفي هذا السياق، قال شهاب قرقاش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش: "تمثل هذه الشراكة التزامنا الراسخ بدعم الابتكار والاستدامة في قطاع السيارات. نحن فخورون بمساهمتنا في تحقيق أهداف دبي للطاقة النظيفة من خلال تقديم حلول عملية وصديقة للبيئة لقطاع النقل العام."

من جانبه، أعرب إلياس ومصطفى كلداري، رؤساء مجلس إدارة مجموعة إلياس ومصطفى كلداري، عن سعادتهم بهذا التعاون، قائلين: "إن إضافة سيارات (إمكو) الهجينة إلى أسطول مترو تاكسي يعكس حرصنا على تبني أحدث التقنيات الصديقة للبيئة. ونتطلع إلى تحقيق تأثير إيجابي يتماشى مع رؤية دبي للاستدامة."

مع انضمام سيارات "إمكو" إلى أسطولها، تؤكد مترو تاكسي التزامها بالابتكار والتميز التشغيلي، حيث توفر للمسافرين تجربة نقل فعّالة ومريحة. تعزز هذه الخطوة أيضًا مكانة قرقاش للسيارات كشريك استراتيجي يسهم في تقديم خيارات تنقل مستدامة تلبي احتياجات السوق المحلي.

نبذة عن مجموعة قرقاش:

تأسست مجموعة قرقاش في عام 1918، وهي من أبرز مؤسسات الأعمال الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تشمل مجموعتها العديد من الأعمال والعلامات التجارية ذائعة الصيت عالميًا، موزعة عبر قطاعات مختلفة منها؛ السيارات والعقارات والخدمات المالية والمأكولات والمشروبات. وبفضل ما تتمتع به من خبرات عالمية مشهودة، فضلاً عن فهمها العميق والشامل للأسواق المحلية، تمكنت مجموعة قرقاش من تقديم خدمات متكاملة ومبتكرة وتنافسية مما أكسبها ثقة جميع العملاء. وقد نجحت المجموعة في إدراج علامات تجارية رائدة عالميًا في قطاع السيارات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، من بينها مرسيدس-بنز، وألفا روميو، و جي إيه سي موتور، وسيكست لتأجير السيارات، وسيكست للتأجير، وسيكست ليموزين. تقدم شركة ضمان للاستثمار، التي تمثل ذراع الخدمات المالية لمجموعة قرقاش، خدمات استشارية وخدمات إدارة الأصول والوساطة وإدارة الثروات في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها في عام 1998.وفي القطاع العقاري، تقوم قرقاش للعقارات بتطوير وإدارة العقارات السكنية والتجارية والصناعية عالية الجودة في جميع أنحاء البلاد. كما تضم مجموعة قرقاش العديد من العلامات الرائدة في قطاع المطاعم والفنادق.

نبذة عن جي إيه سي موتور:

انطلقت شركة GAC موتور في عام 2008 وهي إحدى شركات مجموعة GAC والتي تتخذ من مدينة جوانزو- الصين مقراً لها، واستطاعت خلال ثلاثة أعوام فقط الاستحواذ على النسبة الأكبر من نمو مبيعات السيارات في الصين وانتقلت بعد ذلك لتغزو أسواق العالم محققةً أرقام مبيعات مميزة مستفيدةً من خبرة شركتها الأم في صناعة السيارات للعديد من العلامات التجارية مثل هوندا، ميتسوبيشي، تويوتا، فيات، وشاحنات هينو، وجيب وكرايسلر.

كما تعد GAC موتور إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات وقد صنفت بأنها الشركة الأكثر نمواً في الصين حاصدةً للعديد من الجوائز في السنوات الأخيرة وأبرزها جائزة JD Power كأفضل علامة صينية في الجودة والتكنولوجيا المتقدمة لثمان سنوات متتالية 2013 -2020. كما صنفت GAC موتور للسنة الثالثة على التوالي في المقدمة كواحدة من أكبر مصانع السيارات في العالم حسب مجلة فورتشن ضمن أفضل 500 علامة تجارية.

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