الرياض: وقعت شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة (SILZ) في المملكة العربية السعودية اتفاقية إيجار مع سافاير، وهي استثمار استراتيجي لشركة آلات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك لتدشين منشأة متخصصة في التصنيع الخفيف في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بالرياض، وهي أول منطقة حرة خاصة لوجستية متكاملة في المملكة.

ومن المقرر الانتهاء من بناء هذه المنشأة الصناعية في عام 2025م، لتصبح مركزاً متطوراً للتصنيع بمساحة إجمالية تبلغ 40,000 قدم مربع. ويتمثل الهدف المنشود من هذه الشراكة الاستراتيجية في تصنيع تقنيات تساعد في أتمتة العمليات الصناعية المتقدمة.

وأعرب د. فادي البحيران، الرئيس التنفيذي لشركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، عن سعادته بالتعاون مع شركة آلات، قائلاً: "نتطلع إلى التعاون مع شركة آلات وإلى توسيع نطاق المرافق الصناعية واللوجستية عالمية المستوى في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بالرياض، إذ من شأن هذه الشراكة تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية عموماً، والمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة خصوصاً، كمركز حيوي للتجارة والصناعة محلياً وإقليمياً وعالمياً. وستساعد هذه الشراكة في تنفيذ رؤيتنا الطموحة المتمثلة في تحقيق النمو والتنوع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل عالية الجودة، وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030".

وستساهم المنشأة الجديدة في تعزيز قدرات سافاير في مجال التصنيع في المنطقة، إذ ستوفر لها قاعدة صناعية استراتيجية في منطقة الشرق الأوسط.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال أميت ميدا، الرئيس التنفيذي لشركة آلات: "تمثل هذه الخطوة نقطة تحول مهمة في مسيرة الشركة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة بإنشاء مركز عالمي للإلكترونيات والصناعات المتقدمة في المملكة العربية السعودية، وتوفير عمليات التصنيع المحلية يعد خطوة حاسمة في هذا الاتجاه". وأردف قائلاً: "إن هذه الشراكة المثمرة ستوفر لشركة آلات أرضية خصبة في موقع استراتيجي لإنشاء عمليات تصنيع مستدامة".

وتقدم شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة ميزة تنافسية كبيرة للشركات المصنعة، من خلال توفيرها أنظمة متكاملة لإدارة المخزون تربط مباشرة بين المستثمرين والموردين والسلطات الجمركية والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى أطر تنظيمية مبتكرة ومزايا ضريبية فريدة وفرص وفيرة للوصول إلى الأسواق العالمية.

وتعد شركة آلات، وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، مُمكِّناً رئيسياً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي ترمي إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والتنمية الصناعية والابتكار وتوفير المزيد من فرص العمل. وتعمل الشركة على قيادة التحول في الصناعات العالمية (الإلكترونيات والصناعات المتقدمة)، وإنشاء مركز صناعات عالمي المستوى يوظف الطاقة النظيفة في المملكة العربية السعودية. وتسعى شركة آلات إلى تقديم حلول تصنيعية مستدامة تمكن الشركات العالمية من تقليل بصمتها الكربونية والانتقال نحو مستقبل صناعي خالٍ من الكربون.

نبذة عن شركة "آلات"

تركز شركة "آلات" على قيادة التحول في القطاعات العالمية (الإلكترونية والصناعية)، وإنشاء مركز صناعات عالمي في المملكة العربية السعودية يعمل بالطاقة النظيفة لصناعة غد أفضل. وستتبنى "آلات" منهجية التصنيع المستدام لمساعدة الشركات العالمية على تقليل انبعاثاتها والتحرك نحو تصنيع خالٍ من الكربون. "آلات"، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، تعد عامل تمكين لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي ترمي إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، والتنمية الصناعية، والابتكار، وتوفير المزيد من فرص العمل.

ويتمحور الهدف الأساسي للشركة حول استقطاب الشركات العالمية لتبنّي حلول التصنيع المستدامة في المملكة، مستفيدةً من وفرة مصادر الطاقة النظيفة، والموقع الجغرافي الفريد للمملكة، واستثماراتها في قطاع التقنية. وستركز مجالات عملها الاستراتيجية الرئيسية في البداية على قطاعات أشباه الموصلات، والأجهزة الذكية، والمباني الذكية، وأجهزة المنزل الذكية، والصحة الذكية، والصناعات المتقدمة، والجيل الجديد من البنية التحتية والتحول الكهربائي والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.alat.com

نبذة عن شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة (SILZ)

شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة هي الجهة المطورة والمشغلة للمنطقة اللوجستية المتكاملة بالرياض، التي تعد أول منطقة حرة خاصة لوجستية متكاملة في المملكة العربية السعودية.

وتقدم الشركة حلولاً لوجستية شاملة ومبتكرة، وذلك بفضل استخدامها لأحدث التقنيات وخبرتها الكبيرة في القطاع. ومن خلال وضع الكفاءة والمرونة في صميم اهتمامها، ترسي الشركة معايير جديدة في القطاع وتساهم في نمو الاقتصاد السعودي، حيث توفر مركزاً متكاملاً للشركات الراغبة في الاستثمار في المملكة العربية السعودية والمنطقة ككل.

نبذة عن المنطقة اللوجستية المتكاملة بالرياض (Riyadh Integrated)

تمثل المنطقة اللوجستية المتكاملة بالرياض أول منطقة حرة خاصة لوجستية متكاملة في المملكة العربية السعودية. تمتد المنطقة على مساحة 3 ملايين متر مربع، وتقع في محيط مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وقد تم تصميمها بالتعاون مع قادة القطاع والمستثمرين الرئيسيين لتكون منظومة تجارية متكاملة ومتطورة.

وتمكّن المنطقة اللوجستية المتكاملة بالرياض مجموعة متنوعة من الخدمات والأنشطة، بما في ذلك الصناعات الخفيفة والصيانة، والتجارة والتوزيع، والاستيراد والتصدير، والخدمات اللوجستية الأساسية والإضافية، وأنشطة إعادة التدوير. وتستفيد المنطقة من قوة الاقتصاد السعودي وموقع المملكة الاستراتيجي لتقديم مجموعة من المزايا التنافسية، وذلك بالاستناد إلى أفضل الممارسات التنظيمية والتقنية والبنية التحتية عالمية المستوى.

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