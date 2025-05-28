أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات للمعدات الدقيقة والكهرباء (EEIC)، الرائدة في مجال الحلول الصناعية وخدمات المعدات الدقيقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن دخولها في شراكة استراتيجية مع "إنفي باور" (InfyPower)، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة شواحن المركبات الكهربائية وتخزين الطاقة. وبموجب هذه الشراكة، تصبح شركة الإمارات للمعدات الدقيقة والكهرباء الوكيل الحصري لـِ "إنفي باور" في الإمارات، في خطوة تجمع بين الخبرات الهندسية العالمية التي تمتلكها "إنفي باور"، والإرث المحلي العريق لشركة الإمارات للمعدات الدقيقة والكهرباء، لتقديم حلول ذكية وقابلة للتطوير في مجال شحن المركبات الكهربائية وتخزين الطاقة.

وتتزامن هذه الشراكة مع مشاركة الطرفين في المؤتمر والمعرض العالمي للمرافق 2025 في أبوظبي، حيث يتم عرض نتائج التعاون والتقنيات الرائدة التي تقدمها الشركتان. ومن أبرز معروضات الجناح المشترك، نموذج متطور لشاحن مركبات كهربائية من "إنفي باور"، يُجسّد التزام الجانبين إزاء رسم ملامح مستقبل نظيف ومترابط للبنية التحتية الخاصة بالتنقل في دولة الإمارات.

وتتميز أجهزة الشحن التي تطورها "إنفي باور" بقدرتها الفريدة على العمل ضمن الشبكة الكهربائية وخارجها، ما يمنحها مرونة عالية في الانتشار ضمن البيئات الحضرية والمناطق النائية على حد سواء. ومن شأن هذه القدرة الهجينة أن تعزز أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، لاسيّما وأنها تُوفّر استجابة عملية ومبتكرة للطلب المتزايد على وسائل النقل النظيفة ومصادر الطاقة المستدامة. ويُعد إدماج حلول "إنفي باور" ضمن منظومة شركة شركة الإمارات للمعدات الدقيقة والكهرباء خطوة استراتيجية تعكس التزام الطرفين بتطوير بنية تحتية مُوفّرة للطاقة وجاهزة للمستقبل في مختلف أنحاء المنطقة.

وفي هذا السياق، صرّح جوزيف مازوتا، مدير المبيعات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة "إنفي باور" قائلاً: "تمثل شراكتنا مع شركة الإمارات للمعدات الدقيقة والكهرباء محطة فارقة في توسّعنا نحو منطقة الشرق الأوسط. إننا نطمح إلى أن نكون روّاداً في تقديم حلول الطاقة لتخزين وشحن المركبات الكهربائية، وأن نحظى بمكانة مرموقة في هذا القطاع. ومن خلال هذه الشراكة، فإننا نُطلِق الفصل الأول في مسيرتنا الرامية لترجمة رؤيتنا على أرض الواقع، وذلك عبر تقديم حلول شحن موثوقة ومرنة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات دولة الإمارات".

من جانبه، قال هاجوب ديرموسيسيان، المدير العام لشركة الإمارات للمعدات الدقيقة والكهرباء (EEIC) ومجموعة الخليج التجارية GCG: "تُشكّل هذه الشراكة مع "إنفي باور" بداية فصل جديد في سعينا لتقديم تقنيات ذكية ومستدامة إلى السوق الإماراتي. ومن خلال توفير أجهزة شحن متقدمة تدعم التشغيل داخل الشبكة وخارجها، فإننا نعمل على تمكين المجتمعات ومختلف القطاعات من تبني التنقل النظيف وتقليل الأثر البيئي. وتُجسّد هذه الشراكة التزامنا في شركة الإمارات للمعدات الدقيقة والكهرباء بالابتكار، وخلق قيمة طويلة الأمد في المنطقة".

وبالاعتماد على تعاونهما المشترك، تُواصل كل من شركة الإمارات للمعدات الدقيقة والكهرباء و "إنفي باور" مساعيهما الجادة في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة في دولة الإمارات من خلال توسيع البنية التحتية الذكية للمركبات الكهربائية، وبما يتماشى مع تطلعات الدولة للوصول إلى الحياد المناخي، وتحقيق رؤية تنموية حضرية أكثر استدامة.

نبذة عن "إنفي باور"

تعتبر "شنزين إنفو باور كو ليمتد" Shenzhen Infypower Co., Ltd شركة تكنولوجية عالية المستوى متخصصة في حلول الطاقة والأنظمة الكهربائية المرتبطة بقطاع الطاقة المتجددة. وتُحرز هذه الشركة تفوقاً ملحوظاً في تقنيات الطاقة الإلكترونية، كما تركّز على حلول الطاقة للمركبات الكهربائية، وتضم منتجاتها وحدات الشحن، وأنظمة التحكم في الشحن، وأنظمة إدارة محطات الشحن، ومصادر الطاقة المثبتة على المركبات وغيرها. وتنطلق "إنفي باور" من استراتيجيتها التي تحمل شعار "Infy Inside" لتكون أساساً موثوقاً وداعماً لعملائها بطمأنينة تامة.

نبذة عن شركة الإمارات للمعدات الدقيقة والكهرباء

تأسست شركة الإمارات للمعدات الدقيقة والكهرباء (EEIC) في العام 2002، وهي إحدى شركات مجموعة غباش، وتُعد من الشركات الرائدة في دولة الإمارات في مجالات الهندسة والتوريد والإنشاء. وتفخر هذه الشركة بفريق عملها الذي يضم أكثر من 500 متخصص، إلى جانب ما تُقدّمه من تقنيات متطورة تمكّنها من تنفيذ المشاريع المعقدة في مجالات الميكانيكا والكهرباء والقياس والتحكم. وتتوزع مشاريع الشركة عبر قطاعات حيوية، مثل النفط والغاز والطاقة والمرافق، ومعالجة المياه وإدارتها، والبنى التحتية الذكية. وتشمل قاعدة عملائها كبرى الجهات الحكومية وشبه الحكومية، مثل مجموعة أدنوك، إلى جانب كبار المقاولين في قطاع الهندسة والتوريد والإنشاء. وتُركّز الشركة اليوم على تطوير حلول الطاقة المتجددة والمستدامة، وتسعى إلى ترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل شركات المقاولات وأكثرها جذباً للكفاءات في القطاع.

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