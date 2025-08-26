بكين، الصين، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "سي آي سي سي كابيتال"، الذراع المتخصصة بالاستثمار في الأسهم الخاصة التابعة لـشركة الصين الدولية لرأس المال المحدودة، عن إبرامها في شراكة استراتيجية مع شركة "بلو فايف كابيتال"، المنصة الاستثمارية العالمية المنبثقة عن دول مجلس التعاون الخليجي. ويهدف هذا التعاون إلى إنشاء صندوق استثماري نوعي موجه للشركات الصينية الرائدة في قطاعات الاقتصاد الجديد، مع تركيز خاص على توسيع أعمالها ونشاطاتها في أسواق مجلس التعاون الخليجي.

سيركّز الصندوق على استثمارات الاقتصاد الجديد، ليشمل قطاعات متعددة مثل التكنولوجيا، والتحول الرقمي، والطاقة الخضراء، والتصنيع المتقدّم، والقطاعات الاستهلاكية التي تعيد رسم ملامح الأسواق العالمية. وسيستفيد الصندوق من موقع دول مجلس التعاون الخليجي كبوابة رئيسة تتيح للشركات الصينية الدخول إلى الأسواق المحلية، إضافة إلى كونه منصة انطلاق لمبادراتها التجارية والصناعية نحو مختلف أنحاء العالم، وذلك ضمن الإطار التنظيمي المعتمد لدى "سي آي سي سي كابيتال". ويستند هذا التعاون إلى خبرة شركة "بلو فايف كابيتال" الواسعة في مجال الاستثمارات البديلة عبر الحدود وشبكتها الممتدة بين الشرق الأوسط وآسيا، إلى جانب وصول "سي آي سي سي كابيتال" الفريد إلى منظومة الأسهم الخاصة في الصين وقدراتها المؤسسية المتميزة.

ويتسم تعاون الشريكان هذا بطابع غير حصري وبنية حسنة للتفاوض حول الاتفاقيات النهائية، بما في ذلك هيكلية الصندوق، والالتزامات الرأسمالية، واستراتيجية الاستثمار.

وفي هذا الصدد، قال شان جونباو، رئيس مجلس إدارة "سي آي سي سي كابيتال": "تلتزم ’سي آي سي سي كابيتال‘ بتعزيز الشراكات العابرة للحدود التي تدفع نحو نمو مستدام. ويتيح لنا التعاون مع ’بلو فايف كابيتال‘ الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق، إضافة إلى توسيع نطاق حضورنا في قطاعات الاقتصاد الجديد العالية الإمكانات. وقد سخرت لنا هذه الشراكة القدرة على تحديد وتطوير الشركات المبتكرة التي من شأنها رسم معالم المستقبل".

ومن جهته، قال حازم بن قاسم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بلو فايف كابيتال": "تعكس هذه الشراكة مع ’سي آي سي سي كابيتال‘ رسالتنا التي تهدف إلى ربط رأس المال الطموح بالفرص التحويلية. فـالأسواق الناشئة هي محركات الاقتصاد العالمي، ومن خلال مواءمة قدرات ’بلو فايف كابيتال‘ في دول مجلس التعاون الخليجي مع سجل ’سي آي سي سي كابيتال‘ الحافل في الانتقال بالابتكار إلى مستوى التصنيع، نهدف إلى تحقيق قيمة استثنائية للمستثمرين، وتسريع نمو قادة الصناعات المستقبلية".

لمحة عن "سي آي سي سي كابيتال"

تُعد "سي آي سي سي كابيتال" الذراع المتخصصة بالاستثمار في الأسهم الخاصة التابعة لـشركة الصين الدولية لرأس المال المحدودة، إذ إنها تستثمر في الشركات العالمية التي تمتلك إمكانات نمو طويلة الأمد، وتتمتع بقدرات تنافسية جوهرية، وفرق إدارية قوية. وتعد "سي آي سي سي كابيتال" واحدة من شركتي الأوراق المالية الأوليين في الصين اللتين حصلتا على ترخيص استثمار مباشر لمزاولة نشاط صناديق الأسهم الخاصة. تقوم الشركة حاليًا بإدارة صناديق استثمارية بالرنمينبي والدولار الأمريكي، إضافة إلى صناديق الاستثمار المتمثلة في الاحتفاظ بمحفظة من صناديق الاستثمار الأخرى، بإجمالي أصول مدارة يبلغ نحو 450 مليار رنمينبي بحلول 31 ديسمبر 2024. كما عملت الشركة على إنشاء محفظة استثمارية متنوعة تشمل قطاعات متعددة مثل التكنولوجيا المتقدمة، والتصنيع العالي المستوى، والرعاية الصحية، والقطاعات الاستهلاكية.

نبذة عن"بلو فايف كابيتال"

"بلو فايف كابيتال" هي منصة استثمارية عالمية تمتلك اليوم 2.6 مليار دولار من الأصول المدارة وتهدف إلى اغتنام الفرص المتاحة في الاقتصادات التي تسجّل نمواً عالياً بهدف إدخال التحول على النماذج المالية التقليدية وتعزيز النمو المستدام. وتوفّر "بلو فايف كابيتال" التي تأسست في سوق أبوظبي العالمي وتمتلك مكاتب في كل من لندن، والمنامة، وأبوظبي، ودبي وبكين إمكانية الاستفادة الاستراتيجية من القطاعات التي ستحدد ملامح الجيل القادم من الازدهار الاقتصادي من خلال تعزيز عمليات الاستحواذ والاندماج في أجزاء من صناعة الخدمات المالية وتحديداً في مجالات التأمين والثروات الخاصة والأسواق العامة.

