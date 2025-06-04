مختبرات روبريك زيرو تكشف أن 90% من قادة تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تعرضوا لهجمات إلكترونية خلال العام الماضي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة روبريك، الرائدة في مجال المرونة السيبرانية والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (RBRK)، وشركة "راك سبيس تكنولوجي"، الرائدة في حلول الحوسبة السحابية الهجينة وحلول الذكاء الاصطناعي الشاملة والمدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (RXT)، عن إطلاق خدمة "راك سبيس للتعافي السيبراني" (Rackspace Cyber Recovery)، وهي خدمة مُدارة جديدة موجهة للعملاء الذين يستخدمون منظومات السحابة العامة.

من خلال دمج حلول روبريك المتطورة لحماية البيانات والتعافي السيبراني مع مبادئ DevOps لدى شركة "راك سبيس" وخدماتها المُدارة، يمكن للمؤسسات تبسيط وتسريع عمليات التعافي من هجمات برامج الفدية. وتوفر هذه الخدمة سير الأعمال بشكل مؤتمت وعلى نحو يضمن استعادة بيانات نظيفة عبر النسخ الاحتياطية غير القابلة للتغيير، واتباع مبدأ الثقة الصفرية، ومنهجية البنية التحتية ككود. وبفضل خدمة "راك سبيس للتعافي السيبراني"، يمكن استعادة البيانات الحيوية الخاصة بالشركات التي تعمل ضمن منظومات السحابة العامة خلال ساعات، مما يعزز بشكل كبير قدرة المؤسسات على التصدي للهجمات السيبرانية.

تنسجم هذه المبادرات المحلية مع الأهداف الطموحة للمنطقة، مثل رؤية السعودية 2030، وخاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تنامي في الاستثمارات في مشاريع الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. لذلك تعمل المؤسسات في المنطقة على تسريع التحول الرقمي لنموذج أعمالها على نطاق أوسع. ومع ازدياد الاعتماد على السحابة العامة لتشغيل عملياتها الرئيسية، تواجه هذه المؤسسات تحديات متزايدة في التصدي للهجمات السيبرانية، مثل السياسات غير المتسقة للنسخ الاحتياطي، وبطء عمليات التعافي واستعادة البيانات ووجود فجوة في جهود الأتمتة اللازمة لإعادة بناء العمليات على نطاق واسع.

في الوقت نفسه، يواجه قادة تكنولوجيا المعلومات تعقيدات متزايدة نتيجة منظومات الحوسبة السحابية المتنوعة، مما يصعّب الحفاظ على الاتساق وضمان الرؤية الشاملة وتنفيذ عمليات استعادة موثوقة. وتشير بيانات "مختبرات روبريك زيرو" إلى أن 90% من قادة تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تعرضوا لهجمات سيبرانية خلال العام الماضي. وعند حدوث هجوم سيبراني كبير، مثل هجمات برامج الفدية، تجد العديد من المؤسسات صعوبة في استعادة عملياتها الحيوية بسرعة بسبب اعتمادها على أدوات متفرقة، وآليات يدوية، وبيانات غير موثوقة، وعمليات أتمتة غير فعالة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال دي كي سينا، رئيس قسم السحابة العامة في شركة "راك سبيس تكنولوجي": "لم يعد بإمكان المؤسسات الاعتماد على أساليب التعافي التقليدية في عالم يعتمد بشكل متزايد على التقنيات السحابية ويشهد تهديدات دائمة التطور. ولضمان قدرة هذه المؤسسات على التعافي ضمن منظومات السحابة العامة، يجب عليها تبني نهج جديد يستفيد من الأدوات السحابية الأصلية، ومبادئ DevOps الحديثة، والخبرات الموثوقة. ومن خلال شراكتنا مع روبريك، تُرسي خدمة "راك سبيس للتعافي السيبراني" معياراً جديداً في مرونة أحمال العمل السحابية العامة في مواجهة الهجمات السيبرانية".

توظّف خدمة "راك سبيس للتعافي السيبراني" مبادئ البنية التحتية ككود وهندسة المنصات في عمليات التعافي السيبراني، مما يمكّن من استعادة البيانات الحيوية عبر بيئات متعددة المنصات السحابية. تبدأ هذه الرحلة بتحوّل تقوده الخدمات الاستشارية، حيث يعمل خبراء "راك سبيس" على تحديث بنية التعافي وترميز العمليات بما يتناسب مع كل بيئة عمل. يتم بعد ذلك تحويل هذه القدرات إلى خدمة مُدارة بالكامل في مرحلة "اليوم الثاني" (Day 2)، بما يضمن التحقق المستمر، والتحسين، والجاهزية التشغيلية.

ومن خلال استخدام آلية التعافي ككود (Recovery as Code)، تضمن هذه العمليات سير العمليات بشكل أسرع وقابلة للتكرار والتدقيق، بما يتماشى مع ممارسات DevOps الحديثة. وبالاقتران مع بنية روبريك الثابتة غير القابلة للتغيير وتقنيات الكشف والاحتواء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تضمن هذه الحلول استعادة بيانات نظيفة إلى مناطق آمنة مع الحد الأدنى من تعطل العمليات.

ومن جانبها، قالت غزل أصف، نائبة الرئيس لشؤون القنوات العالمية والتحالفات في "روبريك": "في ظل التعقيدات المتزايدة لبيئات السحابة المتعددة، لم تعد المرونة السيبرانية خياراً، بل أصبحت ضرورة ملحة. لذا نعمل مع شركاؤنا في "راك سبيس" على تقديم نهج قائم على الخبرات الهندسية لتعزيز المرونة السيبرانية. وقد صُممت حلولنا خصيصاً لمواجهة تحديات البيئات السحابية المعقدة، مما يعزز من قدرة المؤسسات على تحصين نفسها ضد موجة متصاعدة من هجمات برامج الفدية ضمن بيئات السحابة ومنصات البرمجيات كخدمة".

توفر خدمة "راك سبيس للتعافي السيبراني" للمؤسسات التي تعتمد على منظومات السحابة العامة ما يلي:

الحماية الاستباقية: الكشف المستمر عن الأنماط غير المعتادة ورصد التهديدات لتحديد المشكلات المحتملة ومعالجتها قبل أن تؤثر على النسخ الاحتياطية أو قدرات الاستعادة.

الإدارة الخبيرة: إعداد أمثل لخيارات النسخ الاحتياطي وإدارة السياسات ودورة الحياة.

إدارة السحابة: خدمات إدارة البنية التحتية لضمان إدارة التطبيقات بكفاءة في السحابة، مع اختبار إجراءات استعادة البيانات والبنية التحتية أثناء الحوادث أو الكوارث.

تحسين الامتثال: القدرة على دعم سياسات الاحتفاظ بالبيانات والمتطلبات التنظيمية من خلال إدارة متسقة وتقارير مفصلة.

الخدمات الاستشارية والمهنية: تقديم التوجيهات الاستراتيجية وتنفيذ حلول التعافي السيبراني المدعومة من روبريك، بما يشمل مرحلة التخطيط لأهداف وقت الاستعادة (RTO) ونقاط الاستعادة (RPO)، ومواءمة المتطلبات التنظيمية، ونشر العمليات المؤتمتة المستندة إلى البنية التحتية ككود ضمن مناطق هبوط آمنة.

-انتهى-

#بياناتشركات