دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة دي إتش إل إكسبرس، المزود العالمي الرائد لخدمات الشحن السريع، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع أوكتوبيوس، المنصة الرقمية المتخصصة في تسهيل التجارة بين الشركات، بهدف دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الدولية بكفاءة وسلاسة.

وقّع الاتفاقية كل من جواد وعزيز، نائب الرئيس التجاري في دي إتش إل إكسبرس الإمارات، وحسن إمام، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوكتوبيوس، وذلك ضمن توجه مشترك لتسريع التحول الرقمي في سلاسل الإمداد، وتقديم حلول لوجستية متكاملة عبر منصة رقمية واحدة.

وبموجب الشراكة، سيتم دمج شبكة دي إتش إل العالمية ضمن منصة أوكتوبيوس، ليتمكن المستخدمون من إدارة عمليات الشحن والتخليص الجمركي والتوصيل من خلال نظام موحد وسهل الاستخدام. ويساهم هذا التكامل في تقليل التكاليف التشغيلية، وتسريع العمليات التجارية، وتبسيط التعامل مع الأسواق الخارجية، مما يمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة مرونة أكبر في التوسع والنمو.

وتماشياً مع التزام الطرفين بالاستدامة، انضمت أوكتوبيوس إلى برنامج GoGreen Plus من دي إتش إل، والذي يتيح تقليل البصمة الكربونية من خلال استخدام وقود الطيران المستدام في الشحنات الدولية. وتُعد هذه الخطوة مساهمة ملموسة في دعم رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد رقمي مستدام.

وفي هذا السياق، قال محمود الحاج حسين، المدير العام لشركة دي إتش إل إكسبرس الإمارات: "نعمل في دي إتش إل على تمكين الشركات من النمو خارج حدودها المحلية من خلال خدمات شحن ذكية ومستدامة. شراكتنا مع أوكتوبيوس تمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة دخول أسواق جديدة دون تعقيدات، مع الاستفادة من حلول رقمية متقدمة وخبرة لوجستية عالمية."

من جانبه، علّق حسن إمام، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لأوكتوبيوس، قائلًا: "نهدف في أوكتوبيوس إلى إزالة الحواجز التي تعيق نمو الشركات في التجارة الدولية. ومن خلال تعاوننا مع دي إتش إل، نوفر لمستخدمينا بيئة تجارية متكاملة تضمن السرعة، الشفافية، والاستدامة في كل خطوة."

بفضل تغطية دي إتش إل لأكثر من 220 دولة، بات بإمكان مستخدمي أوكتوبيوس الوصول إلى شبكة توزيع عالمية موثوقة، مدعومة بأدوات رقمية تتيح تتبع الشحنات، تسهيل التخليص الجمركي، وتقليل الأثر البيئي لعمليات الشحن.

وتُعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كمركز رئيسي للتجارة الرقمية العالمية، ودعم نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة على الصعيد الدولي.

نبذة عن شركة دي إتش ال:

تُعد دي إتش ال العلامة التجارية الرائدة عالميًا في قطاع الخدمات اللوجستية، وتقدم من خلال فروعها المختلفة مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل التوصيل المحلي والدولي، وخدمات التجارة الإلكترونية والتخزين، والخدمات اللوجستية السريعة، والنقل البري والجوي والبحري، إلى جانب إدارة سلاسل التوريد الصناعية. وتضم دي إتش ال نحو 400,000 موظف في أكثر من 220 دولة وإقليم حول العالم، ما يمكنها من ربط الأفراد والشركات بشكل آمن وموثوق، والمساهمة في تدفق التجارة العالمية المستدامة. كما تقدم حلولًا متخصصة لقطاعات حيوية سريعة النمو مثل التكنولوجيا، والعلوم الحياتية، والرعاية الصحية، والهندسة، والصناعة، والطاقة، وقطاع السيارات، والتجزئة.



دي إـتش ال هي جزء من مجموعة دويتشه بوست دي إتش إل الذي بلغ حجم إيراداتها نحو 84.2 مليار يورو في عام 2024، وهي تواصل تعزيز مساهماتها الإيجابية تجاه المجتمع والبيئة من خلال ممارسات مستدامة، مع التزام مؤسسي بتحقيق صافي انبعاثات صفري في الخدمات اللوجستية بحلول عام 2050.

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