تم اختيار "نوكيا" كشريك استراتيجي لتمكين موظفي "دو" من اكتساب المهارات والكفاءات اللازمة لضمان الازدهار المهني في بيئة الأعمال شديدة التحول التي نشهدها حالياً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن شراكة استراتيجية مع نوكيا، تستهدف تعزيز مهارات الموظفين وتسريع الجهود الرامية لدفع عجلة الارتقاء بأداء الكفاءات العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وستعتمد "دو" في إطار هذا التعاون على الخبرات الرائدة لشركة نوكيا، التي ستقوم بتنظيم مجموعة من البرامج المخصصة لتدريب الموظفين وتطوير قدراتهم التكنولوجية، ورفدهم بالمعارف اللازمة لتحسين مستويات أدائهم.

وسيضمن البرنامج تثقيف موظفي دو عبر جميع المستويات وتزويدهم بالمعارف التقنية والمهارات المتطورة، وتمكينهم بالتالي من مواجهة التحديات المتزايدة التعقيد في قطاع التكنولوجيا وخدمات الاتصال الرقمي وتخطيها على النحو الأكثر كفاءة.

وقال فهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو: " تتطلع "دو" للوفاء بالتزاماتها على نحو مستمر، ومن بينها الحرص على تعزيز الخبرات والارتقاء ببرامجها التعليمية والتطويرية. وتأتي هذه الشراكة الجديدة مع نوكيا في إطار تطلعاتنا وطموحاتنا الاستشرافية لتوفير مستقبل أكثر إيجابية، كما تتوافق البرامج التدريبية لهذا التعاون مع جهودنا الهادفة لتطوير الأداء المهني للموظفين وتسليحهم بالمهارات والمواهب اللازمة لضمان نجاهم في أداء مهامهم، والارتقاء بمسارهم المهني نحو الأفضل. وسنتمكن بفضل الشراكة التكنولوجية مع نوكيا من المساهمة في تحقيق غايات رؤية 2030 عبر تعزيز المكانة الرقمية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والاستثمار في الفرص والإمكانات الهائلة الناجمة عن عملية التحول الرقمي في الدولة".

وستسلط البرامج المبتكرة الضوء على التكنولوجيات والاتجاهات الرقمية السائدة، استناداً إلى ممارسات "نوكيا" الرائدة عالمياً في هذا المجال. كما يعتبر بمثابة فرصة استثنائية لتوسيع الآفاق الحالية، والعمل على تغيير العقليات السائدة، وتحسين العمليات التنظيمية، فضلاً عن توفير الدعم اللازم لتنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة على النحو الأمثل.

وسيشهد التعاون مجموعة واسعة من برامج التدريب والتطوير المتكاملة، ومن ضمنها دورات التدريب عبر الويب وورش العمل والفعاليات والعروض التوضيحية والتجارب العملية، بما يتوافق مع تطلعات وتفضيلات المشاركين. كما صمم البرنامج على نحو ذكي ومتطور لتزويد موظفي "دو " بالمهارات والقدرات والثقة اللازمة للوصول إلى الأهداف التي يتطلعون لتحقيقها في بيئات التكنولوجيا التنافسية على نحو غير مسبوق".

ومن جهته، قال عمرو الليثي، نائب الرئيس الأول لأعمال نوكيا في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا التعاون مع "دو" لتعزيز الجهود الهادفة للارتقاء بأداء وكفاءات القوى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وورفدها بالمهارات والقدرات الحيوية لتمكينها من الازدهار والنمو في المرحلة التالية من العصر الرقمي الحالي. كما ستساهم هذه الشراكة في توفير الدعم اللازم لـ"دو" وتمكينها من تزويد المواهب الإماراتية بالمعارف الرائدة عالمياً والخبرات الفنية المتطورة من المستوى التالي. وستحرص نوكيا على منح موظفي "دو" مجموعة من إمكانات وفرص التطور، وبالتالي ضمان نجاحها والارتقاء بمستويات أدائها في بيئات الأعمال متعددة الثقافات وسريعة التغير، وذلك عبر محاور التعلم المتنوعة وارتكازاً على خبراتها العالمية الاستثنائية. وتلتزم نوكيا بصفتها شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، على توفير الدعم اللازم لتمكين "دو" من المساهمة على نحو حيوي في تنمية الموارد البشرية بدولة الإمارات العربية المتحدة واستشراف مستقبل أكثر طموحاً واستدامة".

وسيستفيد موظفي "دو"، عبر المشاركة في البرنامج المتخصص، من القدرات التعليمية التي توفرها نوكيا على النحو الأمثل، بالإضافة إلى فرصة الاطلاع على المخزون العلمي والمعرفي الذي توفره مراكز الشركة حول العالم. ويهدف البرنامج

إلى تعزيز القدرة التنافسية لشركة دو، وتسريع مسارها الانتقالي لاعتماد التقنيات الجديدة والمتطورة بشكل بسيط وسلس. كما صممت هذه البرامج بشكل هادف للارتقاء بمهارات الكفاءات الوطنية وتحسين أداء المتخصصين من أبناء الدولة العاملين في "دو"، بالإضافة إلى توسيع معارفهم وتعميق خبراتهم ذات الصلة بأحدث الابتكارات والخدمات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل تقنية الجيل الخامس والحوسبة السحابية والأتمتة والقيادة الرقمية.

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