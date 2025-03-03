مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة "دواجن الوطنية"، الرائدة عالميًا في إنتاج الأغذية، عن توقيع شراكة استراتيجية مع "تطوير منتجات الحلال"، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، خلال فعالية بارزة أُقيمت في جدة، بحضور مجموعة من الشخصيات البارزة من القطاعين الحكومي والخاص.

تهدف هذه الخطوة إلى تمكين منتجات الحلال السعودية من الوصول إلى أسواق عالمية جديدة، في ضوء الطلب المتزايد على الأغذية الحلال عالية الجودة. كما تسعى إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في تسريع تبنّي الممارسات المستدامة والابتكارات الحديثة في مجال الأغذية الحلال، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركزٍ رئيسٍ لصناعة المنتجات الحلال على الساحة الدولية.

في تعليقه على هذه الشراكة، قال الأستاذ محمد بن حمد الشايع، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة "دواجن الوطنية": "تمثّل شراكتنا مع شركة ’تطوير منتجات الحلال‘ خطوة استراتيجية لتعزيز مكانتنا الرائدة في السوق وفتح آفاق جديدة للنمو عبر الوصول إلى أسواق جديدة. إن التزامنا المستمر بالابتكار وتلبية احتياجات الأسواق سيسهم في توفير منتجات حلال بمعايير عالية تدعم أهداف الأمن الغذائي الوطني وتعزز من تنافسية المملكة على الصعيدين المحلي والعالمي."

من جهته، قال فهد بن سليمان النحيط، الرئيس التنفيذي لشركة "تطوير منتجات الحلال": "تماشيًا مع استراتيجيتنا الاستثمارية لدعم النمو المستمر لصناعة الحلال وتمكين القطاع الخاص، نسعد بهذه الشراكة مع ’دواجن الوطنية‘، والتي تهدف لتوفير الأغذية الحلال وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة. وسنعمل من خلال هذا التعاون، جنبًا إلى جنب، لدعم نمو قطاع الأغذية وضمان تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الحلال عالية الجودة، إلى جانب تعزيز الجهود الوطنية في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030."

تجسد هذه الشراكة الالتزام العميق لكل من "دواجن الوطنية" و"تطوير منتجات الحلال" بدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

نبذة عن شركة الدواجن الوطنية:

تأسست شركة دواجن الوطنية عام 1977 على يد مؤسسها الشيخ سليمان الراجحي، وتطورت الشركة على مدار العقود الماضية لتصبح اليوم معلماً اقتصاديا بارزاً على المستوى المحلي والإقليمي. ويشار للمشروع بوصفه واحداً من أضخم مشروعات إنتاج الدواجن ومشتقاتها على مستوى العالم، وإحدى العلامات المضيئة للاقتصاد السعودي بما يحتويه من تجهيزات وإمكانيات متفردة، وتقنية متطورة تعتبر الأحدث من نوعها في هذا المجال.

تعد الشركة واحدة من أكبر الشركات إنتاجاً في العالم، وتساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للمملكة من الدواجن ومنتجاتها المختلفة وذلك من خلال تميزها بالتكامل في كافة مراحل انتاج الدواجن (الجدود، الأمهات، الفقاسات ، اللاحم ، الأعلاف ،المسالخ، تصنيع لحوم الدجاج).

تتمثل رؤية الشركة في دعم الأمن الغذائي من خلال تزويد الأسواق المحلية والعربية والعالمية بأجود منتجات الدجاج المذبوح وفقا للشريعة الاسلامية وباستخدام أحدث التقنيات والأنظمة التي تحافظ على البيئة وتحقق أقصى معايير السلامة بأعلى المستويات الانتاجية والنمو مواكبة بذلك خطط التوسع في الأمن الغذائي وزيادة النتاج المحلي حسب رؤية 2030.

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