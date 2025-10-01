الشارقة: أعلنت جمعية الناشرين الإماراتيين، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سمسا اكسبريس للنقل ش.ذ.م.م. بهدف تقديم امتيازات وحلول مخصّصة لأعضاء الجمعية، وتعزيز التعاون في دعم صناعة النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة مجلس التعاون الخليجي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام الطرفين بتعزيز المعرفة والثقافة والتعليم، وحرصهما على توطيد التعاون المشترك لتوفير خدمات مبتكرة ومستدامة تسهم في دعم صُنّاع الكتاب والمؤسسات الثقافية في المنطقة.

عقب توقيع الاتفاقية، أكد سعادة راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين على أهمية هذه الاتفاقية في تمكين أعضاء الجمعية ودعم أعمالهم. وقال: "تمثل هذه المذكرة خطوة استراتيجية مهمة من شأنها توفير الدعم اللوجستي لأعضاء الجمعية وتقديم مزايا حصرية تسهم في تعزيز قدراتهم على الوصول إلى أسواق جديدة، وتوسيع انتشار محتواهم الثقافي والمعرفي".

وأضاف: "نحرص، في الجمعية، على توثيق الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في خلق منظومة نشر أكثر تكاملاً وفاعلية، ويفتح آفاقاً رحبة للتعاون الثقافي والابتكار في مجال النشر على مستوى الإمارات والمنطقة".

من جانبه، قال السيد ياسر زهرالدين، المدير التنفيذي لمنطقة شرق الخليج في شركة سمسا: "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع جمعية الناشرين الإماراتيين، التي تأتي انسجاماً مع التزام سمسا بدعم القطاعات الحيوية في دولة الإمارات والمنطقة ككل. إن قطاع النشر يعد أحد الركائز الثقافية المهمة، ونحن نؤمن بأن الحلول اللوجستية المتطورة قادرة على تمكين الناشرين من الوصول بمنتجاتهم إلى أسواق أوسع، وتعزيز انتشار المحتوى العربي والمعرفي عالمياً."

وأضاف: "من خلال خبرتنا الواسعة وشبكتنا الممتدة حول العالم، سوف تقوم شركة سمسا بتوفير حلول لوجستية متقدمة تسهم في تسريع وصول كافة الإصدارات إلى القراء والأسواق المستهدفة بتكاليف مدروسة وأسعار تنافسية مع التزامنا التام بتحقيق كفاءة أعلى في إدارة العمليات والتوزيع. إن هذه الشراكة تعكس رؤية سمسا في دعم الاقتصاد الإبداعي والمبادرات الثقافية، وتؤكد التزامنا بدور فاعل في بناء منظومة نشر حديثة تتماشى مع طموحات دولة الإمارات في أن تكون مركزاً إقليمياً وعالمياً للمعرفة."

وتشمل المذكرة تقديم خدمات مصممة خصيصاً لأعضاء الجمعية، بما في ذلك أسعار مخصصة على خدمات النقل والشحن، وحلول لوجستية متخصصة في مجال النشر، ما يعزز جهود الجمعية في دعم الناشرين والإسهام في تطوير منظومة النشر المحلية والإقليمية.

يتماشى هذا التعاون مع رؤية الجمعية للنهوض بصناعة النشر والارتقاء بالثقافة والمعرفة، ويؤكد أهمية الشراكات الاستراتيجية التي تحقق فوائد ملموسة لأعضاء الجمعية والمجتمع الثقافي بشكل عام.

